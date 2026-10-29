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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Antara kekacauan dan kejeniusan: apakah dunia sepak bola menemukan kembali nilai Mourinho?

J. Mourinho
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Portugal
Spanyol

Dari julukan "sang penerjemah" hingga menjatuhkan Barcelona: kisah yang belum pernah diceritakan tentang "The Special One"

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LaLiga

01 Nov 2026

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Para pendukung Barcelona selalu menggunakan kata "Traductor", yang berarti "penerjemah" dalam bahasa Spanyol, untuk mengejek Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, sebagai sindiran terhadap awal kariernya ketika ia bekerja sebagai penerjemah bagi sang legenda Sir Bobby Robson.

Namun awal karier tersebut tidak merangkum perjalanan pria yang kemudian menjelma menjadi salah satu pelatih paling menonjol dalam sejarah sepak bola, setelah membawa Porto meraih kejayaan Eropa dua kali, serta meraih kesuksesan yang mencolok di Inggris, Italia, dan Spanyol. Mourinho bukan sekadar penerjemah, melainkan pelatih yang dikenal dengan kerja keras, keteguhan, dan kemampuan membaca jalannya pertandingan serta menghadapi situasi-situasi yang paling rumit.

El Clasico terakhir, yang dimenangkan Real Madrid atas Barcelona dengan skor 2-1, memberikan contoh baru atas kemampuan taktiknya, dan membuka kembali perdebatan seputar filosofi kepelatihannya, yang mungkin tidak selalu mendapatkan apresiasi sebagaimana mestinya.

  • Taktik Mourinho: Bagaimana Ia Membongkar Sistem Permainan Flick?

    Real Madrid memulai pertandingan dengan skema 4-4-2, menyusul absennya winger Vinicius Junior karena hukuman larangan bermain. Federico Valverde mengisi posisi bek kanan, sementara Bernardo Silva bermain berdampingan dengan Aurelien Tchouameni di lini tengah, dan Arda Guler serta Yan Diomande mengisi kedua sisi sayap, sedangkan Jude Bellingham bermain di depan bersama Kylian Mbappe.

    Seperti kebiasaan Mourinho dalam laga-laga besar, ia menugaskan salah satu pemainnya yang paling aktif untuk mengawal unsur sentral di kubu lawan. Kali ini, Bernardo Silva diberi tugas membayangi Pedri, sebuah tugas yang tidak mudah, tetapi berhasil membatasi pengaruh gelandang Spanyol itu.

    Rencana itu tidak berhenti pada pengawalan Pedri; Real Madrid memanfaatkan sifat pressing tinggi yang diterapkan Barcelona, di samping kecenderungan para pemainnya untuk berkumpul di sekitar bola, sehingga mereka berupaya menarik lawan ke area-area luas di lapangan, sebelum dengan cepat memindahkan permainan ke ruang-ruang yang ditinggalkan di sisi sebaliknya.

    Hal itu dilakukan melalui aksi individu atau umpan-umpan panjang yang memindahkan bola dari satu sisi ke sisi lain, sebuah mekanisme yang terlihat jelas saat memindahkan permainan dari sisi kanan ke kiri, pada saat Marc Cucurella bergerak di belakang Lamine Yamal.

    Dengan cara ini, Real Madrid memanfaatkan ruang-ruang yang ditinggalkan oleh lini depan Barcelona, dan berhasil menghukum pendekatan ofensif yang menjadi ciri khas tim asuhan Hansi Flick.

  • Ketika Mourinho Membongkar Rahasia Taktiknya

    Usai laga, Mourinho menyalahi kebiasaannya yang biasa enggan membahas detail-detail taktis secara terbuka, dan menjelaskan sebagian cara timnya mengacaukan lini pertahanan Barcelona, seraya menegaskan bahwa pergerakan mendalam para pemain lini tengahnya merupakan salah satu hal yang paling menyulitkan lawan untuk mengatasinya.

    Mungkin apa yang ia katakan bukan sekadar analisis atas apa yang terjadi di El Clasico. Mourinho, yang piawai memanfaatkan konferensi pers sebagai perpanjangan dari apa yang terjadi di dalam lapangan, boleh jadi juga ingin mengarahkan perhatian tim-tim lain pada titik-titik yang bisa dimanfaatkan untuk menghadapi Barcelona.

    Meski kemenangan-kemenangan yang diraih Mourinho dalam laga-laga besar biasanya memberinya pujian yang layak, filosofi kepelatihannya yang lebih luas tak selalu mendapat perhatian yang sama. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak diskusi sepak bola mengarah pada para pelatih yang memiliki pola permainan yang jelas dan konsisten, pergerakan yang berulang, serta peran yang didefinisikan secara presisi bagi setiap pemain.

    Adapun Mourinho, ia tidak mengadopsi pendekatan ini secara kaku, melainkan mengandalkan kemampuan para pemainnya, serta mengubah metodenya sesuai dengan karakter tim yang ia tangani dan kondisi yang ditetapkan oleh setiap pertandingan.

    Gaya ini terkadang membuat kerjanya sulit dianalisis dari luar, dan hal itu mungkin turut menyebabkan filosofinya disalahpahami atau diremehkan nilainya.

  • Sekolah yang percaya bahwa kekacauan adalah bagian dari permainan

    Menurut laporan jaringan "BBC", Mourinho dikaitkan dengan konsep "periodisasi taktis", sebuah pendekatan latihan yang dikembangkan oleh pelatih Portugal Vitor Frade, yang berlandaskan pada perlakuan terhadap aspek teknis, taktis, fisik, dan psikologis sebagai elemen-elemen yang saling berkaitan, bukan berkas-berkas terpisah yang masing-masing dapat dilatih secara terisolasi dari yang lain.

    Selama Mourinho bekerja bersama Bobby Robson di Porto pada pertengahan 1990-an, Frade juga termasuk dalam tim kepelatihan, yang memungkinkan Mourinho bersentuhan dengan ide-ide ini yang bertumpu pada konsep-konsep dari psikologi, sosiologi, ilmu saraf, dan teori sistem.

    Mazhab ini berangkat dari gagasan mendasar bahwa seorang pemain tidak menggunakan kemampuan teknis, fisik, taktis, dan psikologisnya secara terpisah selama pertandingan, melainkan membutuhkan semuanya pada saat yang sama, ketika mengambil keputusan dan menghadapi situasi yang berubah-ubah.

    Ketika Mourinho mengambil alih kepemimpinan Real Madrid musim ini, surat kabar "The Athletic" melaporkan bahwa sesi-sesi latihan menjadi lebih singkat dan lebih intensif, dengan fokus yang terus-menerus pada bola. Bahkan persiapan fisik para pemain untuk mencapai kesiapan yang dibutuhkan dalam pertandingan dilakukan dengan bola, alih-alih hanya mengandalkan latihan-latihan fisik yang terpisah.

    Filosofi kepelatihan, menurut gambaran ini, terbagi menjadi dua arah utama: pelatih yang berupaya membatasi kekacauan yang dipaksakan oleh pertandingan, dan pelatih lain yang menerima keberadaannya serta berusaha menyiapkan para pemainnya untuk menghadapinya. Mourinho termasuk dalam arah yang kedua.

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  • Mengapa gaya Mourinho kembali menjadi sorotan?

    Mourinho mengawali karier kepelatihannya dengan serangkaian pencapaian besar; ia membawa Porto meraih Piala UEFA dan Liga Champions, mengubah Chelsea menjadi kekuatan yang mendominasi di Inggris, membawa Inter Milan meraih treble bersejarah, lalu menjadi juara La Liga Spanyol bersama Real Madrid.

    Namun antara 2019 dan 2025, ia beralih ke tim-tim yang ambisinya lebih sederhana dibandingkan proyek-proyek yang ia tangani pada fase-fase sebelumnya dalam kariernya. Sejak meraih Piala Liga Inggris dan Liga Europa bersama Manchester United pada 2017, ia hanya menambahkan satu gelar ke catatannya, yaitu Liga Konferensi Eropa bersama Roma pada 2022.

    Selama periode itu, bermunculan para pelatih yang berhasil mengurangi kekacauan di dalam pertandingan, melalui penguasaan bola, mengandalkan formasi yang seimbang dan simetris, serta menetapkan peran tetap bagi para pemain; seperti sayap yang patuh pada garis-garis sisi lapangan atau bek sayap yang bergerak ke kedalaman lapangan.

    Tim-tim pesaing juga kerap mengandalkan pertahanan zona, dengan menutup ruang-ruang tertentu, yang memungkinkan tim-tim penguasa bola merencanakan pergerakan yang bertujuan menciptakan keunggulan jumlah pemain di area-area tertentu di lapangan.

    Namun berkembangnya pressing individu dan pengawalan pemain satu lawan satu mengurangi kemampuan tim untuk membangun keunggulan jumlah pemain itu dengan mudah. Dengan pemegang bola yang mendapat tekanan langsung dan cepat, keputusannya menjadi lebih tergesa-gesa, dan semakin sulit untuk menjalankan pergerakan menyerang yang telah diperhitungkan sebelumnya.

    Hasilnya, pertandingan menjadi lebih kacau, dan hal ini bisa menguntungkan pelatih seperti Mourinho, yang memandang bahwa kekacauan bukanlah sesuatu yang bisa dihapuskan dari permainan, melainkan kenyataan yang harus diantisipasi.

  • Mourinho tidak memaksakan solusi, tapi menyiapkan para pemainnya untuk menemukannya

    Para pendukung mazhab Farady meyakini bahwa kekacauan adalah bagian tak terpisahkan dari sepakbola, dan bahwa latihan menyeluruh membantu para pemain mengembangkan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah selama pertandingan, alih-alih bergantung pada pola-pola hafalan yang tidak cocok untuk setiap situasi.

    Hal itu barangkali menjelaskan kemampuan tim-tim Mourinho untuk tampil kuat dalam kondisi sulit, serta ketika pertandingan memasuki fase-fase krusial atau ketika situasi menjauh dari skenario yang telah direncanakan sebelumnya.

    Sebab, ia tidak serta-merta berupaya mengendalikan setiap keputusan yang diambil para pemainnya, melainkan lebih berupaya menyiapkan mereka untuk menghadapi berbagai situasi secara mandiri. Berdasarkan filosofi ini, memiliki pemain-pemain yang lebih berkualitas akan meningkatkan peluang untuk mencapai solusi yang lebih baik.

    Hal itu terwujud saat menghadapi Barcelona melalui peran-peran berbeda yang saling melengkapi demi kepentingan tim. Mbappe menyerang lini pertahanan terakhir dan memanfaatkan peluang untuk menuntaskan serangan, sementara Bellingham memadukan kekuatan dalam duel dengan keanggunan dalam mengolah bola dan menggiring, sedangkan Bernardo Silva menunjukkan kemampuannya untuk menenangkan permainan di bawah tekanan Barcelona, lalu mengoper bola kepada rekan-rekannya di area depan setelah lawan maju ke depan.

    Para pemain tidak memainkan peran yang sama, dan tidak bergerak menurut satu pola yang seragam, tetapi perbedaan karakteristik mereka berubah menjadi sumber kekuatan ketika Real Madrid membutuhkan penampilan terbaik mereka pada momen-momen yang menentukan.

  • Kembali ke masa lalu: babak baru dalam filosofi

    Perjalanan karier Mourinho tampak seperti rangkaian babak yang terus berulang. Ia memulai kiprahnya bersama Benfica, lalu kembali ke klub tersebut sekitar 25 tahun kemudian, pada September 2025. Ia meraih dua gelar beruntun di Liga Inggris bersama Chelsea, sebelum kembali ke klub itu enam tahun kemudian untuk meraih gelar ketiga. Dan kini, setelah 13 tahun berakhirnya periode pertamanya di Real Madrid, ia menjalani pengalaman kedua di Stadion Santiago Bernabeu.

    Dari sinilah, kepulangannya saat ini tampak lebih dari sekadar babak baru dalam kariernya. Sepak bola itu sendiri mungkin tengah memberinya kesempatan baru untuk membuktikan filosofi taktiknya, di saat kesulitan mengendalikan tempo dan ruang pertandingan semakin meningkat, dan kemampuan para pemain dalam menghadapi situasi yang tak terduga menjadi semakin penting.

    Lantas, akankah kembalinya Mourinho ke puncak panggung menjadi kesempatan untuk menemukan kembali sosok pelatih yang tak pernah sekadar menjadi "penerjemah", melainkan pemilik visi yang mungkin kini justru lebih sesuai dengan sepak bola modern?

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SAN

LaLiga

01 Nov 2026

RMA

RMA