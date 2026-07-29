Kompetisi Piala Dunia 2026 telah berakhir, dan para suporter mulai bersiap menyambut musim baru, di mana klub-klub akan bersaing memperebutkan gelar kolektif, sementara para penggemar dua legenda, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, bersaing dalam rekor individu.
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Antara Kedisiplinan dan Kelalaian: Mengapa Messi Kembali ke Inter Miami dan Ronaldo Absen Bersama Al Nassr?
Piala Dunia awal dan akhir
Messi dan Ronaldo tampil di Piala Dunia 2026, di tengah prediksi bahwa turnamen ini akan menjadi yang terakhir dalam karier kedua bintang tersebut.
Namun, perjalanan dua legenda ini sangat berbeda di turnamen kali ini, di mana salah satunya harus pulang lebih awal sejak awal, sementara yang lain menempuh jalan hingga akhir.
Ronaldo-lah yang harus angkat kaki, tepatnya di babak 16 besar, babak gugur kedua, setelah kalah dari Spanyol dengan skor 1-0.
Bintang Portugal itu tidak menampilkan performa terbaiknya di turnamen tersebut, di mana ia hanya mencetak dua gol dalam kemenangan atas Uzbekistan, sementara ia gagal menjebol gawang Republik Demokratik Kongo, Kolombia, dan Spanyol.
Sebaliknya, Messi menjadi pahlawan yang membawa timnas Argentina melaju hingga partai final Piala Dunia, sebelum kalah, juga dari Spanyol, dengan skor 1-0 di masa perpanjangan waktu.
Secara individu, bintang Argentina itu tampil sangat kuat, di mana ia mencetak 8 gol dan menyumbang 4 assist, menjadikannya pencetak gol terbaik kedua di edisi lalu, sekaligus dalam sejarah Piala Dunia, di belakang bintang Prancis Kylian Mbappe.
Antara Kedisiplinan dan Kelalaian: Messi Kembali sementara Ronaldo Absen
Messi yang mengakhiri petualangannya di Piala Dunia hanya 10 hari lalu, tepatnya pada 19 Juli, kembali menjalani latihan bersama Inter Miami hari Rabu ini.
Pada saat akun resmi Inter Miami merilis foto sang bintang Argentina saat kembali berlatih, Ronaldo justru mengunggah foto dirinya tengah menikmati liburan musim panas di pantai.
Meski Ronaldo mengakhiri petualangannya di Piala Dunia pada 6 Juli, 13 hari lebih awal dari Messi dan lebih dari 3 pekan lalu, ia belum bergabung dengan pemusatan latihan Al Nassr hingga saat ini.
Sebagian orang mungkin mengira bahwa penyebabnya adalah karena Messi memiliki komitmen dan kedisiplinan, sementara Ronaldo bermalas-malasan, padahal hal ini tidak benar.
Mengapa Messi kembali dengan cepat?
Messi terpaksa kembali ke Inter Miami dengan cepat, seiring dilanjutkannya kompetisi liga Amerika secara langsung setelah berakhirnya ajang Piala Dunia 2026.
Inter Miami terpaksa menjalani dua laga tanpa bintang asal Argentina itu, memenangkan laga pertama atas Chicago dengan skor 3-2 pada Kamis lalu, sebelum mengalahkan Montreal dengan skor 1-0 pada Minggu lalu.
Messi akan kembali untuk mempersiapkan diri menghadapi Columbus dini hari Minggu mendatang, kemudian St. Louis di Piala Liga (Leagues Cup) pada dini hari Kamis berikutnya, dengan laga-laga yang akan berlanjut hingga akhir musim liga Amerika pada Desember mendatang.
Bahkan, Messi sempat diminta untuk mengikuti laga All-Star pada hari Rabu ini, sebelum akhirnya ia dikecualikan bersama rekan senegaranya Rodrigo De Paul, karena keduanya mencapai final Piala Dunia bersama Argentina.
Mengapa Ronaldo Absen Membela Al Nassr?
Sebaliknya, Al Nassr tidak akan menjalani satu pun laga resmi sebelum lebih dari dua pekan ke depan, tepatnya ketika menghadapi Al Fateh pada 15 Agustus mendatang, dalam laga pembuka mereka di Liga Roshn Saudi.
Ronaldo bukan satu-satunya pemain yang absen dari pemusatan latihan Al Nassr, karena ia disusul oleh rekan senegaranya Joao Felix, pemain Senegal Sadio Mane yang tersingkir bersama timnas negaranya dari babak 32 besar Piala Dunia, serta Abdulelah Al Amri, meski timnas Arab Saudi tersingkir dari babak grup.
Menurut laporan media Saudi, pelatih asal Australia Ange Postecoglou, direktur teknik baru Al Nassr, adalah pihak yang memutuskan memberikan istirahat tambahan tersebut kepada para pemain itu setelah Piala Dunia, guna menghindari kelelahan menjelang dimulainya musim baru.
Laporan itu menjelaskan bahwa pelatih Australia tersebut menjalin komunikasi dengan para pemain secara berkelanjutan, dan meminta mereka menjalani tes dan pengukuran fisik, mengikuti program khusus dengan intensitas sedang, serta memberinya hasil secara harian, untuk memastikan kesiapan mereka.
Kuartet tersebut diperkirakan akan bergabung dengan pemusatan latihan Al Nassr dalam beberapa jam ke depan, guna mempersiapkan diri menyambut awal musim baru, di mana klub berupaya mempertahankan gelar Liga Roshn, dan meraih trofi Liga Champions Elite Asia untuk pertama kalinya.
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