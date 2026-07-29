Messi dan Ronaldo tampil di Piala Dunia 2026, di tengah prediksi bahwa turnamen ini akan menjadi yang terakhir dalam karier kedua bintang tersebut.

Namun, perjalanan dua legenda ini sangat berbeda di turnamen kali ini, di mana salah satunya harus pulang lebih awal sejak awal, sementara yang lain menempuh jalan hingga akhir.

Ronaldo-lah yang harus angkat kaki, tepatnya di babak 16 besar, babak gugur kedua, setelah kalah dari Spanyol dengan skor 1-0.

Bintang Portugal itu tidak menampilkan performa terbaiknya di turnamen tersebut, di mana ia hanya mencetak dua gol dalam kemenangan atas Uzbekistan, sementara ia gagal menjebol gawang Republik Demokratik Kongo, Kolombia, dan Spanyol.

Sebaliknya, Messi menjadi pahlawan yang membawa timnas Argentina melaju hingga partai final Piala Dunia, sebelum kalah, juga dari Spanyol, dengan skor 1-0 di masa perpanjangan waktu.

Secara individu, bintang Argentina itu tampil sangat kuat, di mana ia mencetak 8 gol dan menyumbang 4 assist, menjadikannya pencetak gol terbaik kedua di edisi lalu, sekaligus dalam sejarah Piala Dunia, di belakang bintang Prancis Kylian Mbappe.