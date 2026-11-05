Antara Emas dan Kejutan: Ronaldo dan Messi, Awal yang Epik dan Akhir yang Luar Biasa!

Perjalanan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi bersama timnas Portugal dan Argentina bukan sekadar karier sepak bola biasa, melainkan sebuah kisah panjang yang berlangsung selama bertahun-tahun, dipenuhi banyak kegembiraan, kekecewaan, dan momen-momen bersejarah.

Namun ironisnya, kedua bintang yang berbagi takhta sepak bola dunia selama bertahun-tahun ini memilih dua jalan yang sama sekali berbeda ketika tiba saat perpisahan dengan tim nasional.

Pada tanggal 5 November, Ronaldo mengumumkan keputusannya untuk mengakhiri karier internasionalnya melalui sebuah video yang ia unggah di akun-akun resminya, sebuah langkah yang tampak mengejutkan bagi para pendukung Portugal dan penggemar sang bintang veteran, setelah ia memutuskan mengakhiri perjalanannya bersama timnas negaranya jauh dari suasana lapangan dan perayaan para suporter.

Di sisi lain, perpisahan Messi datang pada tanggal 6 Oktober, di tengah keluarganya dan para suporter Argentina, serta di hadapan ribuan pendukung yang berkumpul untuk memberinya penghormatan, dalam sebuah pemandangan emosional yang penuh penghargaan bagi pemain yang telah mengembalikan negaranya ke puncak sepak bola dunia. Jarak antara kedua tanggal itu hanya sekitar satu bulan, tetapi perbedaan dalam cara perpisahan sangatlah besar.