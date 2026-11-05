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Antara Emas dan Kejutan: Ronaldo dan Messi, Awal yang Epik dan Akhir yang Luar Biasa!

FEATURES
C. Ronaldo
L. Messi
Portugal
Argentina
Saudi Pro League
Portugal
Argentina
Arab Saudi

Duet Emas Meninggalkan Panggung Internasional

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Perjalanan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi bersama timnas Portugal dan Argentina bukan sekadar karier sepak bola biasa, melainkan sebuah kisah panjang yang berlangsung selama bertahun-tahun, dipenuhi banyak kegembiraan, kekecewaan, dan momen-momen bersejarah.

Namun ironisnya, kedua bintang yang berbagi takhta sepak bola dunia selama bertahun-tahun ini memilih dua jalan yang sama sekali berbeda ketika tiba saat perpisahan dengan tim nasional.

Pada tanggal 5 November, Ronaldo mengumumkan keputusannya untuk mengakhiri karier internasionalnya melalui sebuah video yang ia unggah di akun-akun resminya, sebuah langkah yang tampak mengejutkan bagi para pendukung Portugal dan penggemar sang bintang veteran, setelah ia memutuskan mengakhiri perjalanannya bersama timnas negaranya jauh dari suasana lapangan dan perayaan para suporter.

Di sisi lain, perpisahan Messi datang pada tanggal 6 Oktober, di tengah keluarganya dan para suporter Argentina, serta di hadapan ribuan pendukung yang berkumpul untuk memberinya penghormatan, dalam sebuah pemandangan emosional yang penuh penghargaan bagi pemain yang telah mengembalikan negaranya ke puncak sepak bola dunia. Jarak antara kedua tanggal itu hanya sekitar satu bulan, tetapi perbedaan dalam cara perpisahan sangatlah besar.

  • TOPSHOT-FBL-EUR2004-POR-NEDAFP

    Awal yang heroik: Ronaldo tempatkan Portugal di peta tim-tim besar

    Ronaldo memulai perjalanan internasionalnya dengan ambisi besar, namun ia tak pernah membayangkan akan berubah menjadi salah satu ikon terbesar sepak bola Portugal sepanjang sejarah.

    Setelah bertahun-tahun mencoba dan mengalami kegagalan, ia membawa negaranya meraih gelar Piala Eropa 2016, sebuah pencapaian bersejarah yang memberikan Portugal gelar besar pertamanya, sebelum menambahkan gelar UEFA Nations League pada 2019 dan 2025.

    Pengaruh Ronaldo tidak terbatas pada gelar-gelar saja, karena ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah bagi timnas Portugal dan timnas-timnas nasional dengan torehan 146 gol internasional, menempatkan namanya di puncak daftar pencetak gol internasional sepanjang sejarah, serta meninggalkan warisan yang sulit untuk diulangi.

    Meski ia memutuskan untuk mengakhiri perjalanan internasionalnya, masih ada satu tantangan pribadi terakhir di hadapannya, sebab ia hanya berjarak 15 gol lagi untuk mencapai gol ke-1000 dalam karier sepak bolanya, sebuah angka yang ia upayakan untuk diraih sebelum pensiun total.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Messi: Dari Tahun-Tahun Penuh Perjuangan Menuju Kejayaan Dunia

    Adapun Messi, ia menjalani perjalanan yang lebih rumit bersama timnas Argentina, setelah menerima kritik keras akibat kegagalannya meraih gelar, meski berhasil mencapai sejumlah final besar dan kalah di final Piala Dunia 2014, di samping dua final Copa America beruntun pada 2015 dan 2016.

    Namun bintang Argentina itu menolak kekecewaan tersebut menjadi akhir dari kisahnya, hingga ia kemudian membawa negaranya meraih dua gelar Copa America dan Piala Dunia 2022, ditambah gelar Finalissima, sehingga mengubah kritik menjadi pujian dan menutup salah satu kisah paling menarik dalam sejarah sepak bola, setelah mewujudkan mimpi yang lama dinanti para suporter Argentina.

    Sepanjang karier internasionalnya, Lionel Messi mencatatkan angka-angka luar biasa dengan seragam timnas Argentina, setelah menjalani 208 pertandingan, menjadikannya pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah "Tango". Ia juga menduduki puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah dengan torehan 126 gol, unggul dengan selisih besar atas pengejar terdekatnya, Gabriel Batistuta, pemilik 54 gol.

    Pengaruh Messi tidak berhenti pada mengoyak gawang lawan, tetapi ia juga menciptakan 66 gol untuk rekan-rekannya, sehingga total kontribusi golnya mencapai 192 selama perjalanan internasionalnya, dalam angka-angka yang mencerminkan besarnya jejak luar biasa yang ia tinggalkan bersama timnas negaranya.

  • FBL-ESP-LIGA-FC BARCELONA-REAL MADRID-CLASICOAFP

    Akhir yang berbeda: video Ronaldo dan selebrasi Messi

    Meski terdapat banyak kemiripan, momen terakhir kedua legenda ini berbeda secara mencolok. Messi menjalani momen perpisahan yang mengharukan di tengah keluarganya dan para penggemar negaranya, dalam suasana perayaan yang mencerminkan besarnya rasa terima kasih atas apa yang ia persembahkan dengan kostum Argentina, sementara Ronaldo memilih mengumumkan keputusannya melalui video di akun-akun resminya, dalam sebuah momen yang berkarakter lebih tenang dan mengejutkan.

    Namun perbedaannya bukan hanya terletak pada cara perpisahan, melainkan juga meluas ke kondisi-kondisi yang menyelimuti akhir perjalanan. Ronaldo sampai pada keputusannya di tengah perselisihan dan ketegangan dengan sang pelatih Jorge Jesus, yang membayangi hubungannya dengan tim nasional, dan menjadi salah satu faktor paling menonjol yang mendahului pengumuman berakhirnya karier internasionalnya.

    Adapun Messi, momennya hadir di tengah suasana penghargaan dan perayaan, setelah ia mewujudkan sebagian besar mimpinya dengan kostum Argentina, dan mendapati para penggemar negaranya merayakan apa yang telah ia persembahkan, alih-alih akhir perjalanannya terkait dengan krisis atau perselisihan.

    Di antara akhir perjalanan Ronaldo yang berkarakter kejutan dan perselisihan, serta perpisahan Messi yang diwarnai perayaan dan rasa terima kasih, terwujud sebuah ironi terakhir dalam dua perjalanan karier yang luar biasa. Permulaannya begitu epik bagi keduanya, tetapi jalan menuju akhir tidaklah serupa, meski sepak bola telah menganugerahkan kepada keduanya sebuah era yang tidak akan mudah terulang.

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