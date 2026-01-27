Getty/GOAL
WOW! Pengakuan Menggemparkan Angel Di Maria: Cristiano Ronaldo Jauh Ungguli Lionel Messi Untuk Satu Aspek ini
Terungkap: Satu departemen di mana Ronaldo mengungguli Messi
Penyerang veteran Di Maria menghabiskan empat tahun bekerja bersama superstar Portugal Ronaldo di Santiago Bernabeu antara 2010 dan 2014. Dia menikmati kejayaan La Liga dan Liga Champions selama periode itu, dengan banyak kualitas CR7 disaksikan dari jarak dekat.
Pemain Amerika Selatan itu mengatakan kepada AS ketika ditanya apakah bermain dengan Ronaldo meninggalkan kesan yang mendalam: “Ya. Dalam hal profesionalisme, Cris adalah nomor satu, jauh sekali. Etos kerjanya, kemampuannya untuk menjaga levelnya, usahanya yang konstan untuk menjadi yang terbaik saat bersaing dengan Leo sangat patut dipuji, tetapi dia bertepatan dengan era Messi, yang secara signifikan mempersulit tujuannya.”
Debat GOAT: Mengapa Di Maria menganggap Messi yang terbaik
Ronaldo masih mampu memenangkan lima Ballon d’Or, tetapi usahanya dibayangi koleksi delapan Bola Emas milik Messi. Kedua pria ini masih tetap kuat, masing-masing di Al-Nassr dan Inter Miami, dan dijamin mendapatkan posisi di antara para manusia biasa.
Di Maria selalu menempatkan Messi di puncak setiap daftar sepanjang masa dan menegaskan kembali sikap tersebut saat ditanya mengapa rekannya lebih unggul dari rival abadi Ronaldo: “Cris adalah tentang kerja keras dan usaha untuk menjadi nomor satu, tetapi Messi, sambil minum mate di ruang ganti, kemudian menunjukkan bahwa dia memiliki anugerah dari Tuhan untuk menjadi yang terbaik.”
Mantan pemain dan pelatih Argentina Cesar Luis Menotti pernah mengatakan bahwa Di Maria pantas berdiri sejajar dengan Messi dan Diego Maradona dalam perdebatan mengenai pemain terbaik Argentina.
Di Maria berkata tentang pujian tersebut: “Pada saat itu, saya sangat berterima kasih kepada Cesar atas kata-katanya, tetapi saya bahkan tidak mendekati mereka karena mereka berdua berasal dari dunia yang berbeda. Itu adalah pujian yang sangat baik, dan saya tidak mengenal Menotti ketika dia mengatakannya. Ketika saya melihatnya, saya berterima kasih secara pribadi, tetapi saya tahu itu bukan kenyataannya dan bahwa saya sangat jauh dari keduanya.”
Di Maria menganggap Mbappe sebagai pemain terbaik di dunia
Di Maria, seperti Messi dan Ronaldo, belum gantung sepatu. Pada usia 37 tahun, dia telah kembali ke akarnya di Rosario Central. Dia masih memperhatikan bagaimana semua mantan klubnya berjalan.
Real Madrid akan selalu menarik banyak perhatian, dan mereka dianggap memiliki pemain terbaik dunia saat ini. Penyerang internasional Prancis Kylian Mbappe diharapkan meraih Ballon d'Or suatu saat.
Ketika ditanya penilaiannya tentang Mbappe, legenda Blancos itu mengatakan: “Kylian telah menjadi salah satu yang terbaik di dunia selama bertahun-tahun. Gelar tim tentu mempengaruhi penghargaan individu, tetapi dia membuktikan setiap hari bahwa dia termasuk yang terbaik, dan hari ini dia yang terbaik. Ketika dia menemukan gaya permainannya, dia menjadi pengubah permainan.”
Mengapa Di Maria tidak akan diajak untuk kembali dari pensiun internasional
Mbappe akan menghiasi final Piala Dunia lainnya musim panas ini, dengan Messi dan Ronaldo juga diperkirakan akan tampil di turnamen tersebut. Di Maria tidak akan ada di sana, setelah mengumumkan pensiun dari tim nasional pada tahun 2024, dan tidak menyesal.
Dia mengatakan, seiring Luka Modric sebagai veteran lainnya yang bersiap-siap tampil di level tertinggi setelah ulang tahunnya yang ke-40: “Bukan berarti saya tidak mau, tapi saya pikir saya sudah menyelesaikan siklus. Saya telah mencapai semua yang saya inginkan, generasi muda sedang datang, dan saya pikir sudah waktunya untuk menghentikannya.
“Setelah Piala Dunia Qatar, saya sudah membuat keputusan, dan para pemain meyakinkan saya untuk bermain di Copa America terakhir. Itu berakhir seperti mimpi, dengan kami menjadi juara, dan itu adalah waktu saya. Sekarang giliran orang lain.”
Piala Dunia 2026 - yang akan menuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko - akan dimulai pada 11 Juni. Di Maria akan menjadi pengamat saat mahkota global yang ia bantu amankan untuk Argentina pada tahun 2022 datang kembali buat diperebutkan.
