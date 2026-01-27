WOW! Pengakuan Menggemparkan Angel Di Maria: Cristiano Ronaldo Jauh Ungguli Lionel Messi Untuk Satu Aspek ini

Ronaldo masih mampu memenangkan lima Ballon d’Or, tetapi usahanya dibayangi koleksi delapan Bola Emas milik Messi. Kedua pria ini masih tetap kuat, masing-masing di Al-Nassr dan Inter Miami, dan dijamin mendapatkan posisi di antara para manusia biasa.

Di Maria selalu menempatkan Messi di puncak setiap daftar sepanjang masa dan menegaskan kembali sikap tersebut saat ditanya mengapa rekannya lebih unggul dari rival abadi Ronaldo: “Cris adalah tentang kerja keras dan usaha untuk menjadi nomor satu, tetapi Messi, sambil minum mate di ruang ganti, kemudian menunjukkan bahwa dia memiliki anugerah dari Tuhan untuk menjadi yang terbaik.”

Mantan pemain dan pelatih Argentina Cesar Luis Menotti pernah mengatakan bahwa Di Maria pantas berdiri sejajar dengan Messi dan Diego Maradona dalam perdebatan mengenai pemain terbaik Argentina.

Di Maria berkata tentang pujian tersebut: “Pada saat itu, saya sangat berterima kasih kepada Cesar atas kata-katanya, tetapi saya bahkan tidak mendekati mereka karena mereka berdua berasal dari dunia yang berbeda. Itu adalah pujian yang sangat baik, dan saya tidak mengenal Menotti ketika dia mengatakannya. Ketika saya melihatnya, saya berterima kasih secara pribadi, tetapi saya tahu itu bukan kenyataannya dan bahwa saya sangat jauh dari keduanya.”