Andy Carroll Kembali! Eks Liverpool Itu Cetak Hat-Trick Brilian Di Liga Kasta Keenam
Carroll kembali ke Inggris musim panas ini
Carroll, yang sebelumnya menikmati masa-masa di Newcastle, Liverpool, dan West Ham United di Liga Premier, kembali ke Inggris musim panas ini setelah bermain singkat dengan klub divisi keempat Prancis, Bordeaux. Meskipun ada minat dari klub-klub di seluruh Eropa, penyerang veteran itu memilih jalan yang tak terduga dan kembali ke tanah airnya. Dia memulai dengan awal yang buruk di liga kasta keenam sepak bola Inggris. Dalam pertandingan persahabatan pra-musim melawan tim League Two Crawley Town, Dagenham dan Redbridge kalah 5-1 saat Carroll masuk sebagai pemain pengganti setelah menit ke-60.
Hat-trick Carroll menginspirasi kemenangan Dagenham dan Redbridge
Pada hari Sabtu ini, penyerang veteran itu tampil dalam starting Dagenham dan Redbridge dan mencetak hat-trick dalam 31 menit pertama pertandingan saat timnya mengalahkan AFC Totton 5-1 di National League South. Dia membuka skor pada menit keenam sebelum menggandakan perolehan gol 12 menit kemudian. Carroll kemudian menyelesaikan hat-trick-nya tepat setelah tanda setengah jam saat dia menahan bola yang diumpankan sebelum mengalahkan penjaga gawang lawan untuk melengkapi gol ketiganya malam itu.
Carroll, yang kini memiliki enam gol liga atas namanya, berterima kasih kepada para pendukung setelah penampilan yang mengesankan tersebut. Dia berkata: "Terima kasih atas dukungan hari ini, senang dengan hat-trick saya dan tiga poin. Kemenangan yang luar biasa. Mari kita teruskan."
Dengan kemenangan pada hari Sabtu, klub kini telah naik ke posisi ke-12 dalam tabel poin Northern League South.
'Anak-anak saya mengira saya menandatangani kontrak dengan Chelsea'
Setelah kembali ke Inggris dan bergabung dengan klub divisi bawah, Carroll telah mengatakan kepada wartawan: "Anak-anak saya mengira saya akan menandatangani kontrak dengan Chelsea — mereka akan terkejut. Ini adalah lokasi yang fantastis dan dekat dengan anak-anak saya, mereka akan bisa datang dan melihat saya bermain. Saya sangat menikmati waktu saya di Bordeaux, tetapi ini saatnya bagi saya untuk menetap dengan keluarga saya. Saya berharap anak-anak saya akan membawa teman-teman mereka untuk melihat saya bermain. Saya tidak ingin berhenti bermain sepak bola, dan saya sangat bersemangat untuk terlibat dalam sisi kepemimpinan dan menjadi pemain. Saya memiliki pengalaman dalam melihat bagaimana klub dijalankan, di semua level. Saya pikir saya bisa memberikan nilai tambah."
Dia menambahkan: "Tugas pertama saya adalah masuk sebagai pemain, saya ingin membawa mereka promosi. Saya ditawari klub dengan lebih banyak uang, tetapi saya menyadari Dagenham adalah proyek yang benar-benar ingin saya jalani. Saya ingin membantu sebanyak mungkin pemain dan staf dari pengalaman dan latar belakang saya. Saya mendapatkan tawaran dari klub di Prancis, Italia, dan Spanyol, tetapi saya ingin pulang. Saya bisa menandatangani kontrak dengan klub papan atas, tetapi saya dan manajer mungkin tidak sependapat, jadi saya hanya ingin berada di tempat di mana saya akan bahagia."
Perjuangan Carroll di Prancis
Pada bulan April tahun ini, saat Carroll masih di Prancis, publikasi Prancis L'Equipe mengklaim bahwa penyerang Inggris tersebut mendapatkan €1.614 (£1.372) bruto per bulan di Bordeaux, yang kurang dari €1.400 (£1.190) setelah pajak. Angka yang disebutkan tersebut lebih rendah dari upah minimum Prancis untuk minggu kerja 35 jam sebesar €1.801,80 (£1.532).
Dia sendiri mengatakan kepada L'Equipe dalam sebuah wawancara bahwa sewa apartemennya lebih tinggi dari gajinya. "Saya menyewa sebuah rumah kecil yang bagus dan gaji saya lebih rendah dari sewa saya. Jika saya bergabung dengan Bordeaux, jelas bukan karena uangnya," kata Carroll.
