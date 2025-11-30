Andy Carroll Kembali! Eks Liverpool Itu Cetak Hat-Trick Brilian Di Liga Kasta Keenam

Setelah kembali ke Inggris dan bergabung dengan klub divisi bawah, Carroll telah mengatakan kepada wartawan: "Anak-anak saya mengira saya akan menandatangani kontrak dengan Chelsea — mereka akan terkejut. Ini adalah lokasi yang fantastis dan dekat dengan anak-anak saya, mereka akan bisa datang dan melihat saya bermain. Saya sangat menikmati waktu saya di Bordeaux, tetapi ini saatnya bagi saya untuk menetap dengan keluarga saya. Saya berharap anak-anak saya akan membawa teman-teman mereka untuk melihat saya bermain. Saya tidak ingin berhenti bermain sepak bola, dan saya sangat bersemangat untuk terlibat dalam sisi kepemimpinan dan menjadi pemain. Saya memiliki pengalaman dalam melihat bagaimana klub dijalankan, di semua level. Saya pikir saya bisa memberikan nilai tambah."

Dia menambahkan: "Tugas pertama saya adalah masuk sebagai pemain, saya ingin membawa mereka promosi. Saya ditawari klub dengan lebih banyak uang, tetapi saya menyadari Dagenham adalah proyek yang benar-benar ingin saya jalani. Saya ingin membantu sebanyak mungkin pemain dan staf dari pengalaman dan latar belakang saya. Saya mendapatkan tawaran dari klub di Prancis, Italia, dan Spanyol, tetapi saya ingin pulang. Saya bisa menandatangani kontrak dengan klub papan atas, tetapi saya dan manajer mungkin tidak sependapat, jadi saya hanya ingin berada di tempat di mana saya akan bahagia."