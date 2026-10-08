Andrea Conti, kelahiran 1994, mantan Atalanta dan mantan AC Milan, menceritakan petualangan sepak bolanya dan jalan terjal yang dialaminya: operasi ligamen krusiat yang salah, cedera lutut kedua, dan pada akhirnya pensiun di usia baru 30 tahun. Berikut petikan paling penting dari wawancara dengan Corriere della Sera.





Semuanya berawal dari Atalanta asuhan Gasperini.

"Pelatih terbaik yang pernah saya miliki. Saya ingat persiapan pramusim bersamanya: dia benar-benar menggembleng kami. Atau ketika sehari sebelum Inter vs Atalanta dia menyuruh kami latihan kekuatan di gym. Kami tidak percaya. Namun di lapangan, Anda seperti terbang".





Dan setelah setahun, tibalah AC Milan.

"AC Milan dan Chelsea menginginkan saya. Baru saja mendarat di Ibiza untuk liburan, telepon dari agen saya: “Kamu harus datang ke Milan untuk tes medis”".



