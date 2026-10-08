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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Andrea Conti: "Di Milan saya melihat para pemain Primavera menangis karena perilaku tertentu Ibrahimovic"

AC Milan
Z. Ibrahimovic
A. Conti
Serie A

Andrea Conti, kelahiran 1994, mantan Atalanta dan mantan AC Milan, menceritakan petualangan sepak bolanya dan jalan terjal yang dialaminya: operasi ligamen krusiat yang salah, cedera lutut kedua, dan pada akhirnya pensiun di usia baru 30 tahun. Berikut petikan paling penting dari wawancara dengan Corriere della Sera.


Semuanya berawal dari Atalanta asuhan Gasperini.

"Pelatih terbaik yang pernah saya miliki. Saya ingat persiapan pramusim bersamanya: dia benar-benar menggembleng kami. Atau ketika sehari sebelum Inter vs Atalanta dia menyuruh kami latihan kekuatan di gym. Kami tidak percaya. Namun di lapangan, Anda seperti terbang".


Dan setelah setahun, tibalah AC Milan.

"AC Milan dan Chelsea menginginkan saya. Baru saja mendarat di Ibiza untuk liburan, telepon dari agen saya: “Kamu harus datang ke Milan untuk tes medis”".


  • Ligamen krusiat.

    "Pukulan telak. Saya langsung paham bahwa itu sesuatu yang serius. Kecewa total. Saat itu saya berada di tahun pertama di Milan, saya baru saja menembus timnas Italia. Kepuasan pertama setelah begitu banyak pengorbanan. Dan pada momen-momen seperti itu, pikiran jadi tak ada habisnya. Kapan dan bagaimana saya akan kembali, apakah pergelangan kaki menyebabkan cedera itu, tanggung jawab terhadap klub dan para suporter. Meski yang terburuk ternyata masih akan datang. Operasinya tidak berjalan baik. Bagaimana saya mengetahuinya? Berbulan-bulan kemudian, ketika ligamen krusiat saya robek untuk kedua kalinya".


    Kembali ke Milan pada tahun Scudetto.

    "Terasa ada atmosfer yang berbeda. Sang pelatih berhasil membangun kelompok yang hebat. Kehadiran Maldini sangat fundamental. Dan kedatangan Ibrahimovic beberapa bulan sebelumnya sangat menentukan. Bersamanya, Anda dipaksa untuk menaikkan level. Saya pernah melihat pemain-pemain Primavera menangis ketika mereka digabungkan dengan tim utama karena perilaku tertentu darinya. Namun di luar lapangan, dia berbeda: suka bercanda dan menyenangkan".




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