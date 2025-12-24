AFP
Andre Onana Emoh Balik Ke Man United? Kiper 'Flop' Setan Merah Itu Benar-Benar Menikmati Perannya Di Trabzonspor
Onana menikmati tantangan di Turki
Trabzonspor adalah tujuan yang tidak terduga. Klub Laut Hitam ini hanya finis di posisi ketujuh di Super Lig 2024/25 dan tidak berkompetisi di Eropa musim ini, jauh dari malam-malam Liga Champions yang pernah dipimpin Onana dengan Ajax. Namun, waktu memainkan peran yang menentukan. Dengan sebagian besar jendela transfer sudah ditutup, opsi terbatas, dan Turki terbukti lebih menarik daripada minat yang dilaporkan dari Saudi Pro League. Yang terpenting, transfer ini menghilangkan Onana dari sorotan global yang datang kala bermain untuk United, terutama saat The Red Devils mengalami kesulitan. Di luar raksasa tradisional Istanbul, liga Turki biasanya kurang diperhatikan, membuat sang kiper bisa bekerja dengan ketenangan. Peningkatan finansial yang dilaporkan melalui penampilan dan bonus kinerja, yang berpotensi menggandakan gajinya di United, hanya membuat kesepakatan ini semakin manis.
'Periode terbaik dalam hidup saya'
Onana tidak membuang waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dalam video yang diproduksi oleh klub berjudul A Day in the Life of Andre Onana, pemain berusia 28 tahun tersebut berbicara dengan kebebasan yang jarang terlihat selama waktunya di Inggris.
"Saya sangat bahagia, percayalah," katanya. "Saya sedang menjalani masa terbaik dalam hidup saya. Saya tidak bisa mengeluh, saya sangat senang berada di sini."
Dia menggambarkan interaksi sehari-hari dengan para penggemar, menceritakan bagaimana penggemar menghentikannya di lalu lintas untuk berfoto.
Dia berkata: "Kadang-kadang saya sedang mengemudi dan sebuah mobil memotong di depan saya. 'Onana, berhenti, saya ingin foto.' Saya berpikir, 'Ya, tetapi kita bisa melakukannya dengan cara lain.' Tetapi ketika mereka melihat saya, mereka senang, dan saya juga begitu. Pada awalnya sulit, tetapi sekarang saya mengerti. Mereka adalah orang-orang saya, saya mencintai mereka, dan saya mencintai perasaan ini. Karena mereka sangat bersemangat. Ini adalah hal yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa Anda gambarkan jika Anda tidak di sini. Namun waktu yang saya habiskan di sini telah sempurna bagi saya. Saya senang berada di sini. Ini adalah gaya hidup yang berbeda, tetapi sangat bagus. Benar-benar luar biasa, menakjubkan."
Kepemimpinan diakui di balik layar
Onana telah berada di Trabzon kurang dari enam bulan, namun dampaknya sudah dirasakan secara internal. Menurut The Sun, klub telah menginformasikan kepada perwakilannya bahwa mereka akan terbuka untuk memperpanjang masa tinggalnya melebihi pinjaman saat ini. Laporan tersebut menyebutkan pengaruhnya di luar lapangan telah diperhatikan, dengan Onana dengan cepat menjadi sosok vokal di ruang ganti dan beradaptasi dengan lancar dalam lingkungan yang tidak dikenal. Pujian seperti itu menunjukkan penjaga gawang yang menemukan kembali kepercayaan diri dan wibawa, kualitas yang tampaknya terkikis di bawah tekanan konstan di United.
Tidak seperti pengaturan pinjaman United lainnya, perpindahan sementara Onana ke Trabzonspor tidak mengandung kewajiban atau opsi untuk membeli. Hal itu berbeda dengan kesepakatan seperti perpindahan Rasmus Hojlund ke Napoli, yang mencantumkan kewajiban £38 juta ($51 juta), atau pinjaman Marcus Rashford ke Barcelona, di mana terdapat opsi £26 juta ($35 juta). Seperti yang berlaku, jika Trabzonspor ingin mempertahankan Onana setelah Juni 2026, negosiasi harus dimulai dari awal. Ketidakpastian tersebut berlaku dua arah. Musim yang kuat dapat meningkatkan nilai Onana ke tingkat yang diluar jangkauan Trabzonspor, rekor biaya transfer berada di bawah €7 juta, sementara penurunan performa dapat membuat United kesulitan untuk mendapatkan harga yang layak di pasar musim panas.
Kesempatan untuk menulis ulang narasi bagi Onana
Kesepakatan United untuk merekrut Onana dari Inter pada tahun 2023 bernilai hingga £47,2 juta ($64 juta), sebuah angka yang sekarang sangat tidak mungkin dapat sepenuhnya mereka pulihkan. Waktunya di Manchester diwarnai oleh kesalahan fatal dan debat tanpa henti, sering kali menutupi kualitas yang pernah menjadikannya pilar dalam pembangunan ulang Erik ten Hag. Namun, Trabzonspor telah memberikannya sesuatu yang kurang di Manchester: ruang untuk bernapas, bermain, dan menikmati sepak bola lagi. Intensitasnya tetap ada karena pendukung Turki terkenal semangatnya, tetapi nadanya berbeda, lebih berakar pada gairah kolektif daripada penilaian tanpa henti.
