Andre Onana Emoh Balik Ke Man United? Kiper 'Flop' Setan Merah Itu Benar-Benar Menikmati Perannya Di Trabzonspor

Onana tidak membuang waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dalam video yang diproduksi oleh klub berjudul A Day in the Life of Andre Onana, pemain berusia 28 tahun tersebut berbicara dengan kebebasan yang jarang terlihat selama waktunya di Inggris.

"Saya sangat bahagia, percayalah," katanya. "Saya sedang menjalani masa terbaik dalam hidup saya. Saya tidak bisa mengeluh, saya sangat senang berada di sini."

Dia menggambarkan interaksi sehari-hari dengan para penggemar, menceritakan bagaimana penggemar menghentikannya di lalu lintas untuk berfoto.

Dia berkata: "Kadang-kadang saya sedang mengemudi dan sebuah mobil memotong di depan saya. 'Onana, berhenti, saya ingin foto.' Saya berpikir, 'Ya, tetapi kita bisa melakukannya dengan cara lain.' Tetapi ketika mereka melihat saya, mereka senang, dan saya juga begitu. Pada awalnya sulit, tetapi sekarang saya mengerti. Mereka adalah orang-orang saya, saya mencintai mereka, dan saya mencintai perasaan ini. Karena mereka sangat bersemangat. Ini adalah hal yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa Anda gambarkan jika Anda tidak di sini. Namun waktu yang saya habiskan di sini telah sempurna bagi saya. Saya senang berada di sini. Ini adalah gaya hidup yang berbeda, tetapi sangat bagus. Benar-benar luar biasa, menakjubkan."