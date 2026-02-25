Andre Onana bertekad untuk merebut kembali posisi kiper utama Manchester United dari Senne Lammens setelah masa pinjamannya di Trabzonspor berakhir

Onana mungkin tidak bermain untuk Manchester United musim ini, tetapi dia belum menyerah untuk menghidupkan kembali kariernya bersama Setan Merah. Menurut The Guardian, kiper tersebut ingin bersaing untuk posisi kiper utama saat dia kembali dan yakin akan diberi kesempatan untuk melakukannya.

Namun, ia menghadapi tantangan berat untuk menggantikan Lammens sebagai pilihan utama. Kiper asal Belgia itu terpilih sebagai Man of the Match dalam pertandingan terakhir saat United mengalahkan Everton 1-0 dan mendapat pujian dari manajer Michael Carrick setelah pertandingan.

Carrick mengatakan kepada wartawan: "Bagi saya, seorang kiper harus dapat diandalkan dan dipercaya. Alih-alih menciptakan kekacauan, Anda ingin dia menghilangkan kekacauan dan menenangkan situasi. Saya pikir Senne melakukannya."

Manajer Everton, David Moyes, juga terkesan dengan penampilan kiper tersebut, menambahkan: "Kiper itu luar biasa. Penyelamatannya dari Michael Keane, cara dia menangani tendangan sudut. Kami berharap bisa mencetak gol... salah satunya dengan tekanan yang kami hadapi dalam situasi tersebut. Saya pikir kami akan mencetak gol, tapi tidak. Bagi saya, dia adalah pemain terbaik di lapangan."