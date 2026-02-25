Getty
Andre Onana bertekad untuk merebut kembali posisi kiper utama Manchester United dari Senne Lammens setelah masa pinjamannya di Trabzonspor berakhir
Onana di Turki bersama Trabzonspor
Onana menghabiskan dua tahun di Manchester United, namun masa baktinya di klub tersebut diwarnai dengan sejumlah kesalahan besar yang menuai banyak kritik terhadap kiper tersebut. Ia pindah ke Trabzonspor dengan status pinjaman setelah United memutuskan untuk mendatangkan Lammens dari Royal Antwerp pada musim panas. Pinjaman Onana tidak termasuk opsi pembelian, artinya ia akan kembali ke Manchester pada akhir musim. Sementara itu, Lammens berhasil menembus tim utama Manchester United dan meneguhkan posisinya sebagai kiper utama tim dengan serangkaian penampilan impresif untuk The Red Devils.
Onana ingin kesempatan kedua di Manchester United.
Onana mungkin tidak bermain untuk Manchester United musim ini, tetapi dia belum menyerah untuk menghidupkan kembali kariernya bersama Setan Merah. Menurut The Guardian, kiper tersebut ingin bersaing untuk posisi kiper utama saat dia kembali dan yakin akan diberi kesempatan untuk melakukannya.
Namun, ia menghadapi tantangan berat untuk menggantikan Lammens sebagai pilihan utama. Kiper asal Belgia itu terpilih sebagai Man of the Match dalam pertandingan terakhir saat United mengalahkan Everton 1-0 dan mendapat pujian dari manajer Michael Carrick setelah pertandingan.
Carrick mengatakan kepada wartawan: "Bagi saya, seorang kiper harus dapat diandalkan dan dipercaya. Alih-alih menciptakan kekacauan, Anda ingin dia menghilangkan kekacauan dan menenangkan situasi. Saya pikir Senne melakukannya."
Manajer Everton, David Moyes, juga terkesan dengan penampilan kiper tersebut, menambahkan: "Kiper itu luar biasa. Penyelamatannya dari Michael Keane, cara dia menangani tendangan sudut. Kami berharap bisa mencetak gol... salah satunya dengan tekanan yang kami hadapi dalam situasi tersebut. Saya pikir kami akan mencetak gol, tapi tidak. Bagi saya, dia adalah pemain terbaik di lapangan."
Di mana semuanya mulai salah bagi Onana?
Mantan kiper Manchester United, Edwin van der Sar, mencoba menjelaskan mengapa Onana gagal di klub tersebut. Dia mengatakan kepada The Overlap, yang disajikan oleh Sky Bet: "Saya bekerja dengan Andre Onana selama tiga atau empat tahun di Ajax. Dia datang sebagai kiper ketiga dan sangat bersemangat untuk naik level dan menjadi kiper utama. Saya pikir, dan saya masih berpikir, bahwa dia memiliki kualitas yang luar biasa – refleks dan kaki – tetapi entah bagaimana, dia memiliki kesalahan aneh yang membuat Anda berpikir 'Itu gila, bagaimana dia bisa melakukan itu'.
"Sebuah tim membutuhkan stabilitas, untuk tahu apa yang dilakukan kipernya sehingga barisan belakang bisa beradaptasi, dan saya pikir itulah masalahnya dengan André. Manchester United belum memiliki stabilitas dalam enam atau tujuh tahun terakhir – barisan belakang berubah, bek tengah dan gelandang berubah, pelatih berubah – jadi, sulit bagi pemain baru untuk masuk ke lingkungan di mana ekspektasi tinggi, tidak hanya untuk kiper tetapi juga untuk sayap atau gelandang. Banyak pemain yang datang ke sini dalam delapan atau sembilan tahun terakhir belum mencapai level yang diharapkan orang.
"Saya benar-benar yakin dia [André] akan sukses saat pertama kali datang ke sini. Seperti yang saya katakan, saya bekerja dengannya dan melihatnya di Ajax, dia bermain baik di Italia dan tampil di final Liga Champions, jadi saya pikir ini adalah pasangan yang sempurna."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Manchester United?
Onana telah menjadi pemain reguler di skuad Trabzonspor yang saat ini berada di peringkat ketiga di liga Turki. Ia telah menampilkan performa yang solid sepanjang musim ini, dan dijuluki 'The Wall' berkat penampilannya yang mengesankan melawan Eyupsor. Sementara itu, mantan kiper Royal Antwerp, Lammens, akan berusaha untuk terus berkembang di United.
Ia sudah terlihat sebagai rekrutan cerdas Manchester United dan mengaku senang mendengar para penggemar membandingkannya dengan legenda klub Peter Schmeichel. Ia mengatakan kepada BBC Sport: "Saya bukan Schmeichel yang menyamar. Saya hanya Senne Lammens yang berusaha membantu tim. Itu adalah pujian yang luar biasa, tapi kita harus realistis. Dia adalah salah satu kiper terbaik sepanjang masa. Saya harus membuktikan lebih banyak lagi untuk bisa disejajarkan dengannya."
