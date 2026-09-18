Pelatih Chelsea Xabi Alonso menunda keputusan final soal susunan pemain inti hingga Jumat pagi seiring para pemain kunci memulihkan kondisi kebugaran mereka. Gelandang Moises Caicedo semakin dekat untuk kembali, sementara kapten Reece James melanjutkan protokol pemulihannya.

Penyerang Brasil Joao Pedro bisa tampil melawan Brentford, meski ketersediaannya untuk tim nasional masih belum pasti.

Alonso mengonfirmasi tidak ada pemain yang secara resmi dicoret sebelum sesi latihan terakhir mereka.