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'Anda akan dihukum!' - Xabi Alonso mengeluarkan peringatan cedera keras kepada para pemain Chelsea jelang derby
Keputusan kebugaran di menit-menit akhir menanti para bintang kunci Chelsea
Pelatih Chelsea Xabi Alonso menunda keputusan final soal susunan pemain inti hingga Jumat pagi seiring para pemain kunci memulihkan kondisi kebugaran mereka. Gelandang Moises Caicedo semakin dekat untuk kembali, sementara kapten Reece James melanjutkan protokol pemulihannya.
Penyerang Brasil Joao Pedro bisa tampil melawan Brentford, meski ketersediaannya untuk tim nasional masih belum pasti.
Alonso mengonfirmasi tidak ada pemain yang secara resmi dicoret sebelum sesi latihan terakhir mereka.
- Sportimage
Manajer memantau perkembangan Caicedo dan tugas internasionalnya
Berbicara tentang pemulihan Caicedo, Alonso mencatat bahwa kondisi sang gelandang membaik dengan cepat. Namun, ia menolak menjamin keterlibatannya sebelum mengevaluasi bagaimana sang pemain merespons tes fisik pada akhir sesi.
Sang manajer juga menepis spekulasi mengenai pemanggilan tim nasional, dengan memprioritaskan laga Chelsea yang terdekat.
"Dalam hal cedera, tidak ada satu pun yang dicoret untuk hari Jumat jadi saya memilih berhati-hati," jelas Alonso. "Moises Caicedo semakin dekat untuk kembali bugar. Kami akan melihat perkembangan Reece James sebelum memutuskan."
Alonso menghormati tantangan berat Brentford di kandang sepenuhnya
Mengarahkan perhatian kepada lawan, Alonso memperingatkan skuadnya agar tidak meremehkan fleksibilitas taktik Brentford. Meski Brentford dikenal lewat situasi bola mati dan transisi cepat, pelatih asal Spanyol itu menyoroti kekuatan mereka secara keseluruhan di Gtech Community Stadium.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya meninjau rekaman pertemuan musim lalu untuk mempersiapkan skuadnya secara menyeluruh.
"Mereka sangat bagus dalam situasi bola mati dan transisi cepat, tetapi mereka adalah tim yang komplet, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola," kata Alonso. "Mereka sangat kuat saat bermain di kandang, jadi ini akan menjadi tantangan besar."
- Getty Images Sport
Kunci eksekusi saat Chelsea membidik kemenangan tandang
Alonso menutup pernyataannya dengan mengingatkan para pemainnya bahwa Premier League tidak memberi ruang sedikit pun untuk kesalahan. Ia menuntut fokus maksimal sejak kick-off agar Brentford tidak memanfaatkan kelengahan di lini belakang.
Kemenangan akan memberi Chelsea momentum sebelum para pemain berangkat untuk tugas internasional.
Chelsea akan memulai laga melawan Brentford pada pukul 20.00 BST pada Jumat malam.
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