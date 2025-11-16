Getty Images Sport
'Kami Sangat Menyesal' - Ancelotti Minta Maaf Ke Arsenal Soal Cedera Gabriel, Akui Sang Bek Masih Menunggu Hasil Pemeriksaan
Cedera Gabriel Jadi Noda Saat Brasil Raih Kemenangan
Setelah mengamankan tempat di Piala Dunia 2026, Brasil sedang dalam proses pemantapan jelang turnamen musim panas mendatang di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sang juara lima kali melanjutkan persiapan mereka dengan kemenangan 2-0 atas Senegal pada hari Sabtu, lewat gol pemain sayap Chelsea Estevao dan gelandang Manchester United Casemiro di Emirates Stadium (kandang Arsenal).
Namun, dalam apa yang bisa menjadi pukulan besar bagi perburuan gelar Liga Primer pertama Arsenal sejak 2003/04, Gabriel harus diganti karena keluhan otot abduktor setelah satu jam laga berjalan. Pemain berusia 27 tahun itu kemudian digantikan oleh bek sayap Roma Wesley Franca sebagaimana pasukan Ancelotti meraih kemenangan kedua dalam tiga pertandingan terakhir mereka.
Ancelotti Sampaikan Penyesalan atas Cedera Gabriel
Setelah pertandingan, Ancelotti menegaskan Gabriel akan diperiksa oleh staf medis Brasil pada Minggu untuk menentukan seberapa serius cedera abduktor-nya. Mantan manajer Chelsea dan Real Madrid itu juga mengungkapkan penyesalannya atas insiden tersebut.
Saat ditanya soal cedera Gabriel, Ancelotti berkata: “Buruk? Saya tidak tahu, dia punya masalah pada aduktor-nya (otot paha), staf medis harus memeriksanya besok. Kami sangat menyesal atas hal ini, sangat kecewa. Ketika pemain mengalami cedera, saya harap mereka bisa pulih dengan baik dan cepat.”
Gabriel tampil luar biasa untuk Arsenal pada musim 2025/26, mencetak dua gol di semua kompetisi. Saking pentingnya mantan bek Lille itu bagi The Gunners, ia telah tampil di semua 17 pertandingan mereka musim ini, membantu pasukan Mikel Arteta naik ke puncak Liga Primer selain menjadi pemimpin bersama di klasemen Liga Champions.
Penderitaan Arsenal Bertambah, Calafiori Juga Tinggalkan Kamp Italia
Pada hari yang terbukti buruk bagi Arsenal, rekan sesama bek Riccardo Calafiori juga mundur dari tugas internasional bersama Italia karena cedera.
Mengonfirmasi pemain berusia 23 tahun itu telah meninggalkan kamp menjelang kembali ke London utara, bos Azzurri Gennaro Gattuso mengatakan kepada Sky Sport Italia: “Calafiori meninggalkan kamp pelatihan. Kami mencoba Calafiori, dia punya beberapa masalah. Saya berterima kasih atas komitmennya: dia tinggal di sini selama seminggu, dia mungkin bisa bermain, tapi itu tidak adil baginya atau Arsenal. Kita lihat siapa yang akan bermain antara [Gianluca] Mancini dan [Alessandro] Buongiorno.”
Arsenal memiliki sejumlah pemain yang absen saat ini, dengan Kai Havertz, Viktor Gyokeres, Gabriel Jesus, Noni Madueke, dan Martin Odegaard semuanya saat ini sedang dalam masa pemulihan cedera.
Odegaard Juga Jadi Kekhawatiran Arsenal Jelang Derbi London Utara
Arsenal juga menerima kabar mengecewakan awal pekan ini ketika manajer Norwegia Stale Solbakken menyatakan kapten Odegaard masih “cukup jauh” dalam rehabilitasinya. Gelandang itu absen sejak menderita kerusakan ligamen medial di lutut kirinya saat menang 2-0 di liga atas West Ham pada 4 Oktober.
"Ini stabil,” kata Solbakken kepada wartawan saat ditanya tentang cedera Odegaard. “Ini berjalan ke arah yang stabil tetapi dia masih butuh waktu (cukup jauh). Dia akan terbang [ke Oslo] setelah rehabilitasinya pada hari Kamis. Kemudian dia akan melanjutkan rehabilitasinya bersama kami dan akan bersama kami mulai Kamis sore. Saya tidak tahu kapan pesawatnya berangkat. Tapi dia akan bersama kami sampai (laga di) Milan.”
Meski sedang cedera, Odegaard memilih untuk bergabung dengan tim nasional Norwegia saat mereka berada di ambang mencapai Piala Dunia 2026. Pemimpin Grup I itu hampir dipastikan lolos ke turnamen musim panas mendatang di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, dengan tim peringkat kedua Italia sangat tidak mungkin membalikkan defisit 17 gol mereka saat ini ketika kedua belah pihak bertemu pada hari Minggu.
Arsenal menunggu kabar tentang tingkat keparahan cedera Gabriel dan Calafiori menjelang kembalinya aksi Liga Premier Minggu depan. Pasukan Arteta akan menjamu musuh lama Tottenham di derbi London utara di Emirates Stadium. Spurs asuhan Thomas Frank saat ini berada di peringkat kelima klasemen dan tertinggal delapan poin (18) di belakang Arsenal (26).
