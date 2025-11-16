'Kami Sangat Menyesal' - Ancelotti Minta Maaf Ke Arsenal Soal Cedera Gabriel, Akui Sang Bek Masih Menunggu Hasil Pemeriksaan

Arsenal juga menerima kabar mengecewakan awal pekan ini ketika manajer Norwegia Stale Solbakken menyatakan kapten Odegaard masih “cukup jauh” dalam rehabilitasinya. Gelandang itu absen sejak menderita kerusakan ligamen medial di lutut kirinya saat menang 2-0 di liga atas West Ham pada 4 Oktober.

"Ini stabil,” kata Solbakken kepada wartawan saat ditanya tentang cedera Odegaard. “Ini berjalan ke arah yang stabil tetapi dia masih butuh waktu (cukup jauh). Dia akan terbang [ke Oslo] setelah rehabilitasinya pada hari Kamis. Kemudian dia akan melanjutkan rehabilitasinya bersama kami dan akan bersama kami mulai Kamis sore. Saya tidak tahu kapan pesawatnya berangkat. Tapi dia akan bersama kami sampai (laga di) Milan.”

Meski sedang cedera, Odegaard memilih untuk bergabung dengan tim nasional Norwegia saat mereka berada di ambang mencapai Piala Dunia 2026. Pemimpin Grup I itu hampir dipastikan lolos ke turnamen musim panas mendatang di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, dengan tim peringkat kedua Italia sangat tidak mungkin membalikkan defisit 17 gol mereka saat ini ketika kedua belah pihak bertemu pada hari Minggu.

Arsenal menunggu kabar tentang tingkat keparahan cedera Gabriel dan Calafiori menjelang kembalinya aksi Liga Premier Minggu depan. Pasukan Arteta akan menjamu musuh lama Tottenham di derbi London utara di Emirates Stadium. Spurs asuhan Thomas Frank saat ini berada di peringkat kelima klasemen dan tertinggal delapan poin (18) di belakang Arsenal (26).