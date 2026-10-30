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Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Ancelotti merespons Laporta soal pemanggilan Raphinha

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Pelatih asal Italia itu mengabaikan kritik presiden Barcelona

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Pelatih timnas Brasil, Carlo Ancelotti, mengabaikan kritik dari presiden Barcelona, Joan Laporta, dengan menegaskan bahwa ia tidak menerima permintaan apa pun dari klub Catalan tersebut terkait Raphinha.

Ancelotti memanggil Raphinha untuk ambil bagian dalam jeda internasional pada bulan November, di mana timnas Brasil akan memainkan dua laga persahabatan di Singapura.

Timnas Brasil akan menghadapi Jepang pada Sabtu 14 November, kemudian bertemu tuan rumah Singapura pada tanggal 17 di bulan yang sama.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Raphinha, bintang Barcelona, akan dituntut menempuh perjalanan udara hampir 22 ribu kilometer pulang pergi.

Dalam konferensi pers yang menyusul pengumuman daftar pemain yang dipanggil, di markas Federasi Sepak Bola Brasil, sebuah pertanyaan dilayangkan kepada Ancelotti terkait kemarahan Laporta, menyusul cedera yang dialami Raphinha pada jeda internasional terakhir.

Penyerang Brasil itu sebelumnya mengalami robekan otot pada 29 September, saat tampil bersama timnas negaranya menghadapi Australia di kota Brisbane, dan hingga kini belum memulihkan performa fisik serta teknisnya yang terbaik.

Laporta sebelumnya menyatakan bahwa klub-klub menderita kerugian besar akibat laga-laga internasional timnas. Ia juga menunjukkan ketidaksenangannya terhadap panjangnya jeda internasional terakhir, yang menyaksikan digelarnya 3 pertandingan bagi sejumlah timnas, seperti yang terjadi pada timnas Brasil, dan 4 pertandingan bagi timnas-timnas Eropa yang berpartisipasi dalam UEFA Nations League.

Ancelotti berkata, "Kami menjaga hubungan baik dengan klub-klub Brasil dan Eropa, dan kami saling bertukar informasi terkait para pemain. Secara umum, hubungan ini baik."

Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa ia tidak menerima permintaan khusus apa pun dari Barcelona maupun klub lain terkait dua laga mendatang pada bulan November.

Ia menambahkan dengan nada yang lebih tegas, "Kami tidak memiliki permintaan khusus, dan kami juga tidak membutuhkannya. Selama jeda internasional, kami akan memanggil para pemain yang kami anggap penting bagi timnas Brasil."

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    Alasan pemanggilan Raphinha

    Klub-klub Brasil mendapatkan perlakuan istimewa dari Ancelotti dan Federasi Sepakbola Brasil, di tengah fase krusial yang mereka jalani di Liga Brasil, sebuah perlakuan yang belum pernah didapatkan oleh klub-klub Eropa sebelumnya.

    Pelatih asal Italia itu mengatakan, "Ini adalah periode yang sensitif, karena itu kami hanya memanggil satu pemain dari setiap tim, dan kami memutuskan untuk tidak memanggil satu pun pemain dari Flamengo maupun Palmeiras, karena keduanya tengah bersaing memperebutkan gelar juara."

    Beberapa menit sebelumnya, Ancelotti telah menjelaskan alasan pemanggilan Raphinha, di saat timnas Brasil tengah menuju pemberian kesempatan bagi wajah-wajah baru, menyusul kegagalan di Piala Dunia.

    Ancelotti menjelaskan, "Kami telah memulai sebuah proyek peremajaan, dan sekarang adalah waktu yang ideal untuk menjalankannya. Pada bulan September, kami mulai mengevaluasi sekelompok pemain yang lebih muda, dan kini kami melanjutkan hal yang sama dengan para pemain yang bisa menjadi masa depan timnas Brasil."

    Ia menambahkan, "Kami menyiapkan daftar yang seimbang, mencakup 9 pemain di usia bermain di Olimpiade, serta hingga 15 pemain yang berusia di bawah 23 tahun."

    Dalam konteks ini, mantan pelatih Real Madrid itu menilai bahwa penting untuk mempertahankan apa yang ia sebut sebagai tulang punggung timnas Brasil.

    Ia menuturkan, "Kami memilih 5 pemain yang tampil di Piala Dunia terakhir, dan mereka akan menjadi penting dalam fase baru yang akan kami jalani pada ajang Copa America dan edisi baru Piala Dunia. Para pemain tersebut adalah Marquinhos dan Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães dan Vinicius Junior, serta Raphinha."

    Ia menambahkan, "Adapun mengenai Douglas Santos, kami memanggilnya kembali karena ia menampilkan performa yang sangat positif di Piala Dunia."

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    Keraguan soal posisi Raphinha sebagai penyerang murni

    Beralih ke sisi taktik, Ancelotti mengelak dari jawaban langsung ketika ditanya apakah Raphinha akan terus bermain di posisi penyerang murni, posisi yang ia tempati musim ini bersama Barcelona, dan yang sebelumnya pernah ia coba dalam laga persahabatan melawan Australia, pertandingan di mana pemain Brasil itu mengalami cedera.

    Pelatih asal Italia itu hanya berkata, "Kami memiliki para penyerang yang fleksibel dan bisa menempati berbagai posisi".

    Sebaliknya, Ancelotti lebih gamblang soal skema taktik yang akan diterapkan timnas Brasil dalam dua laga persahabatan melawan Jepang dan Singapura.

    Ia berkata, "Saya fokus pada apa yang bisa kami lakukan, bukan pada kualitas lawan kami. Kami akan terus bermain dengan tiga pemain di lini tengah dan tiga pemain di lini depan".

    Dengan demikian, untuk saat ini, pelatih Italia itu mengesampingkan gagasan mengandalkan empat pemain di lini serang, metode yang pernah ia coba selama Piala Dunia tanpa meraih keberhasilan yang berarti, serta dalam laga persahabatan pertama melawan Australia.

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