Ancelotti merespons Laporta soal pemanggilan Raphinha

Pelatih timnas Brasil, Carlo Ancelotti, mengabaikan kritik dari presiden Barcelona, Joan Laporta, dengan menegaskan bahwa ia tidak menerima permintaan apa pun dari klub Catalan tersebut terkait Raphinha.

Ancelotti memanggil Raphinha untuk ambil bagian dalam jeda internasional pada bulan November, di mana timnas Brasil akan memainkan dua laga persahabatan di Singapura.

Timnas Brasil akan menghadapi Jepang pada Sabtu 14 November, kemudian bertemu tuan rumah Singapura pada tanggal 17 di bulan yang sama.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Raphinha, bintang Barcelona, akan dituntut menempuh perjalanan udara hampir 22 ribu kilometer pulang pergi.

Dalam konferensi pers yang menyusul pengumuman daftar pemain yang dipanggil, di markas Federasi Sepak Bola Brasil, sebuah pertanyaan dilayangkan kepada Ancelotti terkait kemarahan Laporta, menyusul cedera yang dialami Raphinha pada jeda internasional terakhir.

Penyerang Brasil itu sebelumnya mengalami robekan otot pada 29 September, saat tampil bersama timnas negaranya menghadapi Australia di kota Brisbane, dan hingga kini belum memulihkan performa fisik serta teknisnya yang terbaik.

Laporta sebelumnya menyatakan bahwa klub-klub menderita kerugian besar akibat laga-laga internasional timnas. Ia juga menunjukkan ketidaksenangannya terhadap panjangnya jeda internasional terakhir, yang menyaksikan digelarnya 3 pertandingan bagi sejumlah timnas, seperti yang terjadi pada timnas Brasil, dan 4 pertandingan bagi timnas-timnas Eropa yang berpartisipasi dalam UEFA Nations League.

Ancelotti berkata, "Kami menjaga hubungan baik dengan klub-klub Brasil dan Eropa, dan kami saling bertukar informasi terkait para pemain. Secara umum, hubungan ini baik."

Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa ia tidak menerima permintaan khusus apa pun dari Barcelona maupun klub lain terkait dua laga mendatang pada bulan November.

Ia menambahkan dengan nada yang lebih tegas, "Kami tidak memiliki permintaan khusus, dan kami juga tidak membutuhkannya. Selama jeda internasional, kami akan memanggil para pemain yang kami anggap penting bagi timnas Brasil."