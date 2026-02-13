Carlo Ancelotti Didesak Panggil Bintang Brentford Untuk Jadi Striker Brasil Di Piala Dunia 2026

"Itu pertanyaan yang menjebak karena saya pernah berada di sepakbola internasional sebagai asisten manajer, jadi saya tidak pernah suka membaca berita utama dengan manajer klub berkata, 'dia harus menjadi nomor sembilan'. Jadi, saya tidak yakin untuk mengatakan apa pun kepada Carlo Ancelotti, sosok yang sangat saya hormati," ujar Andrews dengan hati-hati.

Namun, ia melanjutkan pujiannya: "Tapi saya hanya bisa berbicara tentang Thiago, dan dia luar biasa. Dia sangat bagus dalam banyak hal berbeda. Ini bukan hanya soal gol, ini adalah permainan keseluruhannya dan cara dia bermain tanpa bola yang tidak egois serta bagaimana dia mempengaruhi permainan bahkan ketika dia tidak mencetak gol."

"Laga kandang melawan Bournemouth adalah contoh yang sangat bagus—saya pikir dia luar biasa. [Kevin] Schade mencetak hat-trick, tapi Thiago sungguh tidak nyata. Dia adalah landasan bagi kami. Jadi, haruskah dia bermimpi? Ya, dia harus, dan kami telah melakukan banyak pembicaraan tentang itu, dan itulah yang sedang dia perjuangkan," tutupnya.