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Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Ancaman baru bagi Al Ahly: raksasa Eropa buru Toni

Manchester United vs Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League
Al Ahli
Saudi Pro League
I. Toney
Transfers
Inggris
Arab Saudi

Langkah terpaksa pada Januari bisa mengacaukan perhitungan "sang elegan"

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08 Nov 2026

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AVL

Spekulasi mengenai keinginan Manchester United untuk merekrut penyerang baru pada bursa transfer musim dingin mendatang semakin memuncak, setelah cedera Benjamin Sesko mengungkap kekurangan yang jelas dalam kedalaman lini serang.

Manchester United tidak memprioritaskan perekrutan seorang penyerang murni lainnya selama bursa transfer musim panas, melainkan memusatkan upaya mereka untuk memperkuat lini tengah. Keputusan ini kini diuji, dengan absennya Sesko akibat cedera dan kesulitan Joshua Zirkzee dalam meyakinkan Michael Carrick bahwa ia adalah yang paling tepat untuk memimpin lini serang.

Baik Bryan Mbeumo maupun Matheus Cunha telah digunakan di posisi ujung tombak, tetapi tidak satu pun dari mereka merupakan penyerang murni secara alami. Akibatnya, rencana klub pada bulan Januari tampaknya mengarah pada solusi jangka pendek alih-alih investasi besar jangka panjang lainnya.

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  • Peminjaman jadi solusi paling memungkinkan!

    Menurut yang dilansir situs CaughtOffside, dari surat kabar "The National", kini kemungkinan besar Manchester United akan berusaha merekrut seorang penyerang dengan status pinjaman pada Januari.

    Diyakini bahwa klub bekerja di bawah perhitungan finansial yang ketat, sehingga tidak ingin mengeluarkan dana besar untuk penyerang lain sebelum bursa transfer musim panas.

    Sesko masih dipandang sebagai poros serangan untuk jangka panjang, sehingga transaksi sementara akan memungkinkan Manchester United menutupi absennya tanpa mengganggu rencana tersebut, apalagi United sangat membutuhkannya karena Sesko diperkirakan tidak akan kembali sebelum awal 2027.

    Di sisi lain, Zirkzee masih tampil secara terbatas, sehingga pemain Belanda itu tidak dianggap sebagai bagian dari rencana jangka panjang Manchester United.

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  • Memperbaiki kesalahan musim panas: Toney dan Mateta

    Berdasarkan hal tersebut, kesepakatan peminjaman tampak sangat masuk akal bagi Manchester United, karena tim membutuhkan pemain yang mampu langsung tampil sebagai starter dengan segera, terutama karena mengeluarkan dana besar untuk penyerang muda lainnya bisa menimbulkan masalah saat Sesko kembali. Dengan demikian, prioritas diberikan kepada pengalaman, keandalan, dan meminimalkan waktu adaptasi.

    Menurut Caught Offside, "Hal ini menjelaskan meningkatnya ketertarikan Manchester United pada kesepakatan untuk Ivan Toney, bintang Al Ahli Saudi."

    Situs tersebut menyebutkan bahwa Manchester United tengah menjajaki kemungkinan untuk meminjam penyerang Al Ahli itu, yang memiliki pengalaman di Liga Premier Inggris dan dapat langsung menambah kekuatan fisik pada lini serang.

    Jean-Philippe Mateta menjadi pilihan realistis lainnya, dan penyerang Crystal Palace itu masih termasuk dalam daftar incaran Manchester United, didukung oleh rekam jejaknya yang menonjol di Liga Premier Inggris serta kontraknya yang akan segera berakhir.

    Ia menutup: "Keputusan Manchester United pada musim panas untuk memprioritaskan lini tengah dapat dipahami, tetapi ketiadaan penyerang cadangan yang dapat diandalkan kini tampak mahal harganya."

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  • Bagaimana sikap Al Ahly?

    Manchester United bukanlah pihak pertama yang tertarik untuk mendatangkan Ivan Toney guna mengatasi krisis lini depannya, karena sebelumnya telah muncul laporan dari Inggris dan Arab Saudi yang menyebutkan keinginan Newcastle United untuk turut mendatangkan Toney.

    Namun, Al Ahli tampaknya berada dalam posisi kontraktual yang baik saat ini, terutama karena kontrak Toney berlaku hingga akhir Juni 2028. Selain itu, manajemen telah memulai langkah-langkah untuk memperpanjang kontrak pemain Inggris tersebut demi menjaga stabilitas tim, menurut yang disampaikan program Al Montasaf di saluran Al Ekhbariya Saudi, mengutip sumber-sumber dari dalam klub Arab Saudi tersebut, pada akhir Oktober lalu.

    Di sisi lain, manajemen Al Ahli harus bergegas dalam urusan perpanjangan kontrak Toney, sebuah ujian berat yang mereka khawatirkan akan gagal dihadapi di depan suporter klub yang belum pulih dari kejutan kepergian Yaissle ke Newcastle, setelah upaya perpanjangan kontrak dengannya juga, serta kepergian Riyad Mahrez dan Franck Kessie.

    Ia kini menjadi bintang utama, berkat deras golnya, di Liga Profesional Roshn Saudi, di mana ia memuncaki daftar pencetak gol dengan koleksi 13 gol.

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