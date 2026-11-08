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Spekulasi mengenai keinginan Manchester United untuk merekrut penyerang baru pada bursa transfer musim dingin mendatang semakin memuncak, setelah cedera Benjamin Sesko mengungkap kekurangan yang jelas dalam kedalaman lini serang.

Manchester United tidak memprioritaskan perekrutan seorang penyerang murni lainnya selama bursa transfer musim panas, melainkan memusatkan upaya mereka untuk memperkuat lini tengah. Keputusan ini kini diuji, dengan absennya Sesko akibat cedera dan kesulitan Joshua Zirkzee dalam meyakinkan Michael Carrick bahwa ia adalah yang paling tepat untuk memimpin lini serang.

Baik Bryan Mbeumo maupun Matheus Cunha telah digunakan di posisi ujung tombak, tetapi tidak satu pun dari mereka merupakan penyerang murni secara alami. Akibatnya, rencana klub pada bulan Januari tampaknya mengarah pada solusi jangka pendek alih-alih investasi besar jangka panjang lainnya.

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