Analisis Statistik Harry Wilson: Pemain Paling 'Hot' Liga Primer Yang Siap Geser Rekor Kevin De Bruyne

Liga Primer Inggris musim ini menyajikan kejutan dari Craven Cottage lewat sosok Harry Wilson. Gelandang serang Fulham ini tengah berada dalam performa yang sangat panas menjelang periode sibuk akhir tahun, dengan Nottingham Forest sebagai lawan berikutnya. Tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai salah satu pemain paling berbahaya di liga saat ini, mengingat kontribusinya yang begitu masif dalam beberapa pekan terakhir bagi klub dan negaranya.

Secara statistik, Wilson telah terlibat langsung dalam 11 gol dalam delapan penampilan terakhirnya di semua kompetisi. Performa gemilang ini termasuk torehan empat gol dan tiga assist dalam tujuh pertandingan Liga Primer terakhir Fulham. Angka-angka ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bukti konsistensi yang mulai ia temukan di bawah asuhan Marco Silva musim ini.

Gol-gol krusialnya saat melawan Tottenham Hotspur dan Burnley yang berujung kemenangan menjadi sorotan utama. Marco Silva bahkan tak ragu menyebut Wilson sedang berada di momen terbaik dalam kariernya. Hal ini didukung oleh fakta bahwa sejak awal November, kontribusi gol Wilson hanya kalah dari segelintir nama besar seperti Bruno Fernandes, Erling Haaland, dan Phil Foden.

Dengan absennya beberapa pilar kunci Fulham ke Piala Afrika (AFCON) dalam waktu dekat, peran Wilson akan semakin vital. GOAL coba membedah secara mendalam statistik di balik ledakan performa Wilson, mulai dari perbandingan dengan pemain elite liga, peningkatan efisiensi konversi peluang, hingga spesialisasi tembakan jarak jauhnya yang unik.