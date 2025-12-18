FBL-ENG-LCUP-NEWCASTLE-FULHAMAFP
Adhe Makayasa

Analisis Statistik Harry Wilson: Pemain Paling 'Hot' Liga Primer Yang Siap Geser Rekor Kevin De Bruyne

Terlibat 11 gol di 8 laga terakhir! Statistik Harry Wilson kini menyaingi Erling Haaland dan Bruno Fernandes. Simak analisis data di balik transformasi sang raja tembakan jarak jauh yang siap pecahkan rekor Kevin De Bruyne.

Liga Primer Inggris musim ini menyajikan kejutan dari Craven Cottage lewat sosok Harry Wilson. Gelandang serang Fulham ini tengah berada dalam performa yang sangat panas menjelang periode sibuk akhir tahun, dengan Nottingham Forest sebagai lawan berikutnya. Tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai salah satu pemain paling berbahaya di liga saat ini, mengingat kontribusinya yang begitu masif dalam beberapa pekan terakhir bagi klub dan negaranya.

Secara statistik, Wilson telah terlibat langsung dalam 11 gol dalam delapan penampilan terakhirnya di semua kompetisi. Performa gemilang ini termasuk torehan empat gol dan tiga assist dalam tujuh pertandingan Liga Primer terakhir Fulham. Angka-angka ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bukti konsistensi yang mulai ia temukan di bawah asuhan Marco Silva musim ini.

Gol-gol krusialnya saat melawan Tottenham Hotspur dan Burnley yang berujung kemenangan menjadi sorotan utama. Marco Silva bahkan tak ragu menyebut Wilson sedang berada di momen terbaik dalam kariernya. Hal ini didukung oleh fakta bahwa sejak awal November, kontribusi gol Wilson hanya kalah dari segelintir nama besar seperti Bruno Fernandes, Erling Haaland, dan Phil Foden.

Dengan absennya beberapa pilar kunci Fulham ke Piala Afrika (AFCON) dalam waktu dekat, peran Wilson akan semakin vital. GOAL coba membedah secara mendalam statistik di balik ledakan performa Wilson, mulai dari perbandingan dengan pemain elite liga, peningkatan efisiensi konversi peluang, hingga spesialisasi tembakan jarak jauhnya yang unik.

    Statistik Elite: Menyaingi Haaland dan Foden

    Wilson sedang menjalani periode emas yang membuatnya sejajar dengan para monster Liga Primer. Sejak 1 November, data statistik menunjukkan bahwa hanya ada tiga pemain di seluruh divisi teratas yang memiliki jumlah keterlibatan gol lebih banyak darinya. Nama-nama tersebut adalah Bruno Fernandes, Erling Haaland, dan Phil Foden, yang merupakan tulang punggung tim-tim "Big Six".

    Dalam periode tersebut, Wilson mencatatkan total 7 keterlibatan gol (4 gol dan 3 assist). Angka ini lebih tinggi dari talenta muda Manchester City Rayan Cherki, dan menempatkannya sebagai salah satu gelandang paling produktif di liga saat ini. Konsistensi ini menjadi alasan kuat mengapa Marco Silva berani mengklaim bahwa musim ini akan menjadi musim terbaik Wilson secara statistik.

    Jika melihat performa keseluruhan musim 2025/26, rasio Gol + Assist (GA) per 90 menit Wilson mencapai angka 0,67. Ini adalah rekor tertinggi dalam kariernya di Liga Primer, melampaui catatan musim-musim sebelumnya baik di Fulham maupun saat masih di Bournemouth. Wilson bukan lagi sekadar pemain pelengkap, melainkan motor serangan utama The Cottagers.

    Lonjakan performa ini datang di saat yang tepat. Fulham membutuhkan sosok pemimpin di lini serang, dan Wilson menjawabnya dengan produktivitas nyata. Tabel di bawah ini memperlihatkan betapa kompetitifnya statistik Wilson jika disandingkan dengan para pemain terbaik di liga sejak November lalu.

    Pemain dengan Keterlibatan Gol Terbanyak (Sejak 1 Nov)

    PemainGolAssistTotal
    Bruno Fernandes (MUN)369
    Erling Haaland (MCI)628
    Phil Foden (MCI)628
    Harry Wilson (FUL)437
    Rayan Cherki (MCI)066
    Transformasi dari 'Super Sub' Menjadi Starter

    Perjalanan Wilson di Fulham musim ini menandai pergeseran peran yang signifikan dibandingkan tiga musim ke belakang. Sebelumnya, ia lebih sering dikenal sebagai "super sub" yang mematikan saat masuk dari bangku cadangan. Musim lalu, misalnya, ia mencetak 5 gol sebagai pemain pengganti, namun musim 2025/26 ini ia telah menjadi starter dalam 13 pertandingan liga, jumlah yang hampir menyamai total starter-nya sepanjang musim lalu.

    Meski kini menjadi pilihan utama, statistik menunjukkan bahwa Wilson sebenarnya memiliki rasio produktivitas yang "gila" saat bermain sebagai pengganti. Ia mencatatkan satu keterlibatan gol setiap 96 menit saat turun dari bangku cadangan. Angka ini jauh lebih efisien dibandingkan rasionya sebagai starter yang berada di angka 194 menit per keterlibatan gol.

    Namun, Marco Silva tidak bisa disalahkan karena terus memainkannya sejak menit awal. Konsistensi permainan dan kontribusinya dalam membangun serangan selama 90 menit kini lebih dibutuhkan tim daripada sekadar dampak instan di akhir laga. Wilson telah membuktikan bahwa ia "cukup bagus" untuk berkontribusi secara konsisten sebagai pemain inti, bukan hanya sebagai kartu as di saku manajer.

    Perubahan status ini juga menuntut stamina dan konsistensi yang lebih tinggi. Dengan menit bermain yang sudah mencapai 1.077 musim ini, Wilson berada di jalur untuk mencatatkan musim tersibuknya. Ia telah berhasil mendapatkan kepercayaan penuh manajer yang sebelumnya sempat ragu menjadikannya pilihan utama secara reguler di musim 2022/23 dan 2023/24.

    Statistik Starter vs Cadangan Wilson (Total di Fulham)

    StatistikStarterCadangan
    Penampilan5450
    Menit Bermain4.080864
    Gol116
    Assist103
    Total Kontribusi219
    Menit per Kontribusi19496
    Peningkatan Efisiensi dan Kreativitas

    Kunci di balik ledakan performa Wilson musim ini adalah peningkatan tajam dalam efisiensi penyelesaian akhir. Tingkat konversi tembakan Wilson saat ini mencapai 17,24 persen, sebuah rekor tertinggi pribadi sepanjang kariernya di Liga Primer. Sebagai perbandingan, musim lalu angkanya berada di 13,95 persen, dan musim sebelumnya lagi hanya 10,00 persen.

    Peningkatan ini menunjukkan bahwa Wilson semakin matang dalam mengambil keputusan di sepertiga akhir lapangan. Ia tidak lagi membuang-buang peluang dengan tembakan spekulatif yang tidak perlu. Selain itu, akurasi umpan silangnya dari permainan terbuka (open play) juga membaik, memberikan dimensi serangan yang lebih variatif bagi Fulham.

    Kreativitasnya juga terlihat dari rata-rata penciptaan peluang (chances created) yang stabil di angka 1,26 per pertandingan. Menariknya, ancaman dari situasi bola mati (set-pieces) yang ia kirimkan juga meningkat drastis menjadi 0,50 per laga, naik jauh dibanding musim lalu yang hanya 0,39. Ini menjadikan Wilson ancaman ganda: mematikan dalam open play dan berbahaya dalam bola mati.

    Kombinasi antara ketajaman eksekusi dan visi bermain ini yang membuat Marco Silva semakin yakin padanya. Kaki kirinya kini bukan hanya senjata rahasia, tetapi senjata utama yang sangat bisa diandalkan. Jika ia bisa mempertahankan tingkat konversi ini hingga akhir musim, Wilson berpotensi mencatatkan musim paling produktif dalam karier profesionalnya.

    Evolusi Statistik Kreatif Wilson (5 Musim Terakhir)

    Musim (Klub)GA per 90Conversion Rate (%)Open-play Crosses
    25/26 (FUL)0,6717,240,33
    24/25 (FUL)0,5413,950,16
    23/24 (FUL)0,5610,000,50
    22/23 (FUL)0,4111,110,08
    19/20 (BOU)0,3812,500,11

    Kaki Kiri Ajaib dan Tantangan AFCON

    Wilson adalah definisi pemain "satu kaki" yang sangat efektif. Fakta statistik yang luar biasa adalah: ia belum pernah mencetak gol Liga Primer menggunakan kaki kanannya. Dari 24 golnya di kasta tertinggi, 21 gol lahir dari kaki kiri, sementara 3 sisanya (semua terjadi musim lalu) berasal dari sundulan kepala.

    Meski lawan tahu ia akan memotong ke dalam (cut inside) dan menembak dengan kaki kiri, mereka tetap kesulitan menghentikannya. Pola golnya sangat identik: tembakan melengkung ke sudut tiang jauh gawang. Ini adalah ciri khas yang sudah ia asah sejak lama dan kini mencapai tingkat akurasi yang mematikan.

    Peran Wilson akan diuji lebih berat dalam beberapa pekan ke depan. Fulham harus kehilangan tiga pilar asal Nigeria — Alex Iwobi, Calvin Bassey, dan Samuel Chukwueze — yang berangkat ke Piala Afrika (AFCON). Hilangnya kreativitas dari Iwobi dan Chukwueze menempatkan beban besar di pundak Wilson untuk menjadi sumber utama serangan tim.

    Laga melawan Nottingham Forest akan menjadi ujian pertama tanpa rekan-rekannya tersebut. Forest yang kemungkinan akan menurunkan kiper pelapis John Victor karena cederanya Matz Sels, harus ekstra waspada. Wilson pasti akan mencoba mengeksploitasi situasi ini dengan spesialisasi utamanya: tembakan jarak jauh yang tak terduga.

    Raja Tembakan Jarak Jauh: Mengancam Rekor De Bruyne

    Keahlian paling menonjol dari Wilson adalah kemampuannya mencetak gol dari luar kotak penalti. Data historis sejak Februari 2018 (saat ia mencetak gol pertamanya) menunjukkan bahwa 39,1 persen dari total gol liganya (EFL dan EPL) dicetak dari jarak jauh. Persentase ini sangat tinggi, bahkan mengungguli maestro Manchester City Kevin De Bruyne, yang memiliki rasio 36,5 persen.

    Dalam daftar pencetak gol jarak jauh terbanyak di liga Inggris (termasuk EFL) sejak periode tersebut, Wilson telah mengoleksi 27 gol dari luar kotak penalti. Angka ini menyamai torehan Kevin De Bruyne. Artinya, satu gol jarak jauh lagi akan membuat Wilson melewati legenda City tersebut dan mengukuhkan dirinya sebagai raja tembakan jarak jauh di Inggris.

    Statistik ini menempatkannya dalam daftar elite bersama spesialis bola mati seperti James Ward-Prowse. Namun, keunggulan Wilson adalah kemampuannya melepaskan tembakan dalam situasi permainan terbuka, bukan hanya bola mati. Kiper lawan, termasuk Matz Sels yang musim ini sudah kebobolan 7 gol dari luar kotak penalti (terbanyak di liga), harus sangat waspada.

    Dengan performa yang sedang memuncak, memecahkan rekor De Bruyne sepertinya hanya tinggal menunggu waktu. Kaki kiri Wilson sedang panas-panasnya, dan setiap ruang kosong di depan kotak penalti lawan adalah potensi gol yang nyata. Jangan kaget jika ia melakukannya lagi di pertandingan berikutnya.

    Persentase Gol Luar Kotak Penalti Tertinggi (Min. 40 Gol, Sejak Feb 2018)

    PemainTotal GolGol Luar KotakPersentase
    Lewis Wing563766,1 persen
    Scott Twine572950,9 persen
    Harry Wilson692739,1 persen
    Kevin De Bruyne742736,5 persen



