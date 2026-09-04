Seluruh perhatian tertuju ke laga akbar antara Al Ittihad dan Al Nassr, Sabtu malam, dalam rangkaian pertandingan pekan kelima Liga Roshn, salah satu laga terkuat di fase awal musim ini, yang hasilnya bisa memberi pengaruh besar terhadap bentuk persaingan di puncak klasemen pada pekan-pekan mendatang.

Al Nassr memasuki pertandingan ini demi mempertahankan posisi puncak dan melanjutkan pengejaran terhadap Al Hilal, sementara Al Ittihad mencari kemenangan yang bisa mengembalikan keseimbangan mereka setelah dua kali imbang dalam empat pekan pertama.

Duel ini membawa pertarungan taktis yang jelas antara dua gaya bermain; Al Ittihad sangat mengandalkan penciptaan keunggulan jumlah pemain dalam serangan dari sisi sayap, sementara Al Nassr memiliki kecepatan serangan yang mampu mengubah setiap dorongan lawan menjadi peluang berbahaya, dan justru di sinilah bisa muncul titik yang dapat menjadi sumber kekhawatiran nyata bagi "Sang Kolonel".