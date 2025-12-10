Revolusi Ruben Amorim Mulai Berhasil! Bagaimana Rekor xG Tertinggi Dan Pesta Gol Antar Man United Tempel Ketat Zona Liga Champions

Manchester United mulai menunjukkan taring yang sesungguhnya di bawah asuhan Ruben Amorim. Kemenangan telak 4-1 atas Wolverhampton Wanderers di Molineux bukan sekadar tiga poin biasa, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa Setan Merah siap kembali bersaing di papan atas. Dengan hasil ini, United melesat ke posisi keenam di tabel klasemen sementara, hanya terpaut satu poin dari zona impian Liga Champions.

Laga awal pekan kemarin menjadi panggung pembuktian bagi taktik ofensif Amorim. Dominasi total terlihat dari statistik yang mencolok, di mana United mencatatkan angka Expected Goals (xG) tertinggi mereka dalam dua tahun terakhir. Bruno Fernandes kembali menjadi protagonis, sementara rekrutan anyar dan pemain lama mulai menemukan sinergi yang mematikan di lapangan.

Kemenangan ini juga menjadi respons sempurna atas hasil imbang mengecewakan melawan West Ham di pekan sebelumnya. Amorim secara perlahan berhasil membangkitkan mentalitas tim untuk tampil agresif dan klinis melawan Wolves yang sedang terpuruk.

GOAL coba membedah secara mendalam kunci kebangkitan United di Molineux, mulai dari statistik dominasi yang "gila", performa individu pemain bintang, hingga tantangan besar yang menanti di depan mata akibat Piala Afrika.