Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports

Analisis: Kekurangan pemain membuat Atlético Madrid kesulitan menghadapi serangan gencar Barcelona

Tim tamu berhasil memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh Gonzalez

Barcelona berhasil meraih hasil yang diinginkan dari lawatan sulit ke markas Atlético Madrid (Estadio Metropolitano), hari Sabtu ini, dalam laga pekan ke-30 La Liga, di mana mereka meraih kemenangan tipis (2-1) yang memperkuat posisi mereka di puncak klasemen.

Barça tidak tampil sesuai harapan di babak pertama, di mana pertahanannya tampak rapuh menghadapi serangan cepat Atletico, terutama Antoine Griezmann dan Giuliano Simeone, yang berhasil mencetak gol pembuka pada menit ke-39, sebelum Marcus Rashford menyamakan kedudukan untuk Blaugrana pada menit ke-42.

  Nico Gonzalez Atletico Madrid Barcellona

    Titik balik pertandingan

    Namun, titik balik krusial dalam pertandingan ini terjadi saat Nico González, bek kiri Atlético, diusir dari lapangan menjelang akhir babak pertama, setelah melakukan pelanggaran terhadap Lamine Yamal, bintang Barcelona, saat sang pemain sedang berlari bebas menuju gawang tuan rumah.

    Pengusiran Gonzalez memungkinkan tim Catalan itu menguasai sepenuhnya babak kedua, dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke gawang Rojiblancos, yang pada akhirnya berujung pada gol penentu dari bintang Polandia, Robert Lewandowski, yang menerima bola pantulan dari kiper Juan Musso, setelah tendangan dari bek kiri Blaugrana, João Cancelo.

    Dominasi Katalonia

    Secara keseluruhan, Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick menerapkan strategi tekanan tinggi yang terorganisir, yang memberinya dominasi jelas atas jalannya pertandingan, dengan persentase penguasaan bola mencapai 67% berbanding 33% untuk Atlético Madrid.

    Dominasi ini tercermin dalam efektivitas serangan yang tinggi dengan 22 tembakan, 8 di antaranya mengarah ke gawang, sementara tuan rumah hanya mampu melepaskan 6 tembakan (hanya 2 yang mengarah ke gawang).

    Sebaliknya, Atlético yang dipimpin oleh Diego Simeone mengandalkan pertahanan yang rapat, dengan mengandalkan serangan balik yang cepat, terutama mengingat mereka bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit.

    Efek dorongan

    Meskipun formasi serangan Barcelona terpengaruh oleh absennya Rafeina akibat cedera, Flick melakukan penyesuaian cerdas dengan mengandalkan Dani Olmo dan Fermin Lopez secara bergantian sebagai penyerang palsu. Peran Marcus Rashford juga menonjol dalam memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Rojiblancos.

    Data ekspektasi gol menunjukkan keunggulan telak bagi Barcelona, dengan nilai statistik 2,23 berbanding 0,92 untuk Atlético Madrid.

    Meskipun tuan rumah berhasil menciptakan ancaman melalui umpan-umpan panjang pada babak pertama, mereka gagal melakukannya pada babak kedua, di mana dampak kekurangan jumlah pemain terlihat jelas, hingga akhirnya mereka tumbang di hadapan dominasi penguasaan bola dan serangan Katalan.

