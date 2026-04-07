Analisis gaya bermain Timnas Belanda: ini mungkin menjadi kendala besar bagi Ronald Koeman menjelang Piala Dunia

Namun, masalah utamanya tampaknya terletak pada prediktabilitas taktiknya. Banyak lawan kini sudah memahami gaya bermain Koeman dan menyesuaikan diri dengannya, seringkali dengan menerapkan formasi pertahanan lima orang, sehingga lebih mudah membentuk pasangan-pasangan di lini tengah. Beberapa tim, seperti Polandia dalam contoh di bawah ini, menerapkan hal ini secara ekstrem dan bahkan semakin menguatkan pertahanan mereka. Koeman tampaknya belum menemukan jawaban atas hal ini, terutama saat menghadapi lawan yang sedikit lebih tangguh.
Foto: Polandia dapat dengan mudah membentuk pasangan berkat formasi pertahanan lima orang (barisan depan kini terikat pada lawan langsung).
Bek tengah di sisi kiri kini dapat dengan mudah mengawal Simons berkat formasi lima bek, sementara bek sayap Polandia dapat menghentikan Dumfries. Selain itu, ruang gerak sangat sempit dan poros tengah tertutup, sehingga Reijnders, Simons, dan Depay hampir tidak bisa dijangkau.
Lintasan umpan ke Dumfries seringkali masih terbuka, tetapi kemudian ia akan terjebak dalam situasi satu lawan satu di ruang yang sempit. Di situlah letak kelemahan bek Inter tersebut. Dalam situasi seperti itu, pertanyaannya adalah apakah tidak lebih baik menempatkan seorang pemain sayap di sisi luar, dengan seorang bek di sisi dalam — sesuatu yang misalnya dapat diisi oleh Jurriën Timber.