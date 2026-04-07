Analisis gaya bermain Timnas Belanda: ini mungkin menjadi kendala besar bagi Ronald Koeman menjelang Piala Dunia

Theo Janssen telah mengemukakan pertanyaan ini di acara NOS Studio Voetbal: apakah tim nasional Belanda tidak menjadi terlalu mudah ditebak? "Jika kita terus bermain seperti biasa, kita akan mudah ditebak oleh banyak lawan. Maka kita tidak akan pernah menang; bahkan mencapai semifinal Piala Dunia pun akan menjadi sulit," demikian kesimpulan tegas dari mantan pemain FC Twente dan Vitesse ini.

Namun, apa sebenarnya yang dimaksud Janssen dan di mana tepatnya letak jebakannya? Voetbalzone telah menelusurinya untuk Anda.

  • "Formasi persegi" Koeman

    Gaya bermain Koeman tampaknya tidak berubah selama bertahun-tahun, terutama dalam membangun serangan dari area depan: pemain sayap kanan bergerak ke dalam, sehingga Dumfries dapat menciptakan ancaman dengan kualitas menyerangnya. Selain itu, ia juga bisa menciptakan ancaman ke gawang lawan saat menerima umpan silang dari sisi lain. Ia telah beberapa kali berhasil melakukannya dan mencetak banyak gol melalui sundulan. Tujuan dari gaya permainan ini cukup jelas: memaksimalkan kekuatan Dumfries dan menciptakan keunggulan jumlah pemain di lini tengah.

    Dalam praktiknya, ini berarti Koeman sering menempatkan seorang gelandang sebagai sayap kanan di atas kertas, seperti Koopmeiners pada periode pertandingan internasional terakhir melawan Norwegia. Di masa lalu, Donyell Malen dan Xavi Simons juga pernah mengisi peran ini. Winger kanan pada dasarnya menjadi nomor 10 kedua, sehingga terbentuklah formasi persegi di lini tengah. Pola tersebut merupakan elemen paling menonjol dalam proses pembangunan serangan, baik pada periode pertama maupun kedua di bawah asuhan Koeman.

    Foto: formasi persegi yang khas di lini tengah. Winger kanan bergerak ke dalam sehingga Dumfries dapat mengambil posisi lebih tinggi di lapangan.

  • Ini berarti bahwa di sisi lain, bek tersebut berada lebih rendah dan di bagian dalam, serta terkadang bertindak sebagai bek tengah ketiga. Bek tambahan ini terkadang juga diisi oleh salah satu gelandang pengatur permainan. Dalam praktiknya, hal ini berarti Frenkie de Jong sering turun ke belakang dan ikut serta dalam proses pembangunan serangan.

    Foto: Dumfries kembali ditempatkan sebagai semacam pemain sayap, sementara Micky van de Ven sebagai bek kiri bermain sedikit lebih rendah dan di sisi dalam. Dengan demikian, ia bertindak sebagai semacam bek tengah ketiga.

    Gaya bermain ini tampaknya berjalan dengan baik dalam beberapa fase saat melawan Norwegia, terutama karena Koopmeiners dan Tijjani Reijnders—dan kemudian Simons—dapat bergerak bebas di antara lini. Norwegia memang ingin mempertahankan formasi 4-4-2 dengan +1 di lini belakang, seperti pada contoh di bawah ini. Jika tidak ada pasangan yang terbentuk dan situasi satu lawan satu harus dihindari, poros tengah harus tetap tertutup. Dalam situasi tersebut, kesalahan lebih mudah terjadi, terutama saat tempo bola tinggi dan pergantian sisi dilakukan dengan cepat, seperti pada contoh di bawah ini. Dalam situasi tersebut, pertama-tama diperiksa apakah ada pemain bebas di poros yang bisa dioper, setelah itu bola dipindahkan dengan cepat ke sisi lain. Dumfries ditemukan dan bisa mengoper bola ke Koopmeiners yang bebas di poros.

  • Lalu, di mana sebenarnya letak masalahnya?

    Namun, masalah utamanya tampaknya terletak pada prediktabilitas taktiknya. Banyak lawan kini sudah memahami gaya bermain Koeman dan menyesuaikan diri dengannya, seringkali dengan menerapkan formasi pertahanan lima orang, sehingga lebih mudah membentuk pasangan-pasangan di lini tengah. Beberapa tim, seperti Polandia dalam contoh di bawah ini, menerapkan hal ini secara ekstrem dan bahkan semakin menguatkan pertahanan mereka. Koeman tampaknya belum menemukan jawaban atas hal ini, terutama saat menghadapi lawan yang sedikit lebih tangguh.

    Foto: Polandia dapat dengan mudah membentuk pasangan berkat formasi pertahanan lima orang (barisan depan kini terikat pada lawan langsung). 

    Bek tengah di sisi kiri kini dapat dengan mudah mengawal Simons berkat formasi lima bek, sementara bek sayap Polandia dapat menghentikan Dumfries. Selain itu, ruang gerak sangat sempit dan poros tengah tertutup, sehingga Reijnders, Simons, dan Depay hampir tidak bisa dijangkau.

    Lintasan umpan ke Dumfries seringkali masih terbuka, tetapi kemudian ia akan terjebak dalam situasi satu lawan satu di ruang yang sempit. Di situlah letak kelemahan bek Inter tersebut. Dalam situasi seperti itu, pertanyaannya adalah apakah tidak lebih baik menempatkan seorang pemain sayap di sisi luar, dengan seorang bek di sisi dalam — sesuatu yang misalnya dapat diisi oleh Jurriën Timber.

  • Tim lain, seperti Ekuador pekan lalu, justru berani maju secara agresif dan bermain satu lawan satu di lini belakang. Dalam situasi seperti itu, timnas Belanda mungkin akan kesulitan menemukan pemain yang bebas, tetapi gaya bermain ini—terutama jika dikombinasikan dengan tekanan yang tidak terkendali—memiliki risiko kesalahan yang lebih tinggi. Hal itu juga terbukti pada satu-satunya gol Belanda (gol bunuh diri) malam itu.

    Quinten Timber dan Jerdy Schouten membuka ruang di lini tengah dan menciptakan ruang bagi Malen untuk bebas dan menerima umpan melalui poros. Ekuador memberikan tekanan tinggi dan bermain satu lawan satu, tetapi tidak berada dalam posisi yang baik - terutama pemain sayap kiri - sehingga Dumfries mendapatkan ruang yang luas. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan besar pada pelatih nasional Sebastián Beccacece, yang berdiri dengan tangan terangkat ke udara.

  • Kesimpulan

    Terkadang tim-tim dikritik karena kurangnya konsistensi dan pola permainan; hal itu tidak berlaku bagi tim nasional Belanda. Gaya bermain Koeman sudah dapat dikenali selama bertahun-tahun, dengan formasi 'persegi' yang terkenal di lini tengah. Meskipun hal ini tentu bisa efektif melawan beberapa lawan—misalnya melawan formasi 4-4-2 Norwegia—Tim Oranje tampaknya lebih kesulitan menghadapi lawan yang berani bertahan satu lawan satu atau mengandalkan pertahanan lima orang (formasi cermin). Terutama melawan varian terakhir ini, dibutuhkan lebih banyak kreativitas dan dinamika, hal yang seringkali masih kurang.

    Garis besar taktik Koeman untuk musim panas mendatang sudah dapat digambarkan secara umum. Pelatih nasional masih memiliki beberapa bulan untuk menyempurnakan detail-detailnya dan memilih pemain yang tepat. Namun, ia kemungkinan juga harus merancang beberapa skenario dan mempertimbangkan gaya bermain atau formasi alternatif, termasuk sistem dengan lima bek. Untungnya, Oranje sudah bisa berlatih dengan sistem tersebut melawan Ekuador di babak kedua—meski terpaksa. Turnamen final memang selalu memiliki dinamika khusus, dan beberapa penyesuaian serta kejutan dalam gaya bermain bisa menentukan hasil pertandingan.

    Jadi, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meraih kesuksesan musim panas mendatang. Data terbaru menunjukkan bahwa Koeman, pada periode keduanya, kurang mampu tampil mengesankan saat menghadapi negara-negara dari peringkat 25 besar. Dan Anda juga harus mengalahkan mereka jika ingin tampil gemilang di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.