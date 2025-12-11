Analisis: Cole Palmer Pulih, Kunci Chelsea Hidupkan Kembali Lini Serang Yang Tumpul

Musim Chelsea kali ini cukup terganggu oleh absennya Cole Palmer, yang harus melewatkan 10 dari 15 pertandingan Liga Primer akibat cedera pangkal paha dan jari kaki. Namun, kabar baik menghampiri Enzo Maresca karena pemain berusia 23 tahun yang bertalenta ini kini telah fit dan tersedia. Palmer diperkirakan akan langsung menjadi starter dalam laga krusial melawan Everton akhir pekan ini, sebuah pertandingan yang wajib dimenangkan oleh The Blues.

Kembalinya Palmer terjadi di saat yang sangat tepat. Chelsea sedang mengalami penurunan performa, gagal menang dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi sejak kemenangan gemilang atas Barcelona di Liga Champions. Meski tampil heroik dengan 10 pemain saat menahan imbang Arsenal, penampilan mereka terlihat datar dan kurang ide saat menghadapi Leeds United, Bournemouth, dan Atalanta.

Tantangan akhir pekan ini tidaklah mudah karena Everton datang dengan reputasi pertahanan yang solid. The Toffees baru saja meraih kemenangan tandang melawan Manchester United dan Bournemouth, mencatatkan clean sheet di kedua laga tersebut. Menghadapi tim yang terorganisir dengan baik, Chelsea membutuhkan suntikan kreativitas dan ketajaman di lini depan yang belakangan ini menghilang.

Absennya Liam Delap karena cedera dan kurang produktifnya Joao Pedro — yang hanya mencetak dua gol di liga sejak Agustus — membuat kehadiran Palmer semakin vital. Setelah diistirahatkan dalam laga tengah pekan melawan Atalanta, Palmer diharapkan tampil dalam kondisi bugar dan tajam untuk memberikan dimensi serangan yang selama ini dirindukan oleh publik Stamford Bridge.