Anadolu Agency
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Anak istimewa! Flick peringatkan Barca agar tak teralihkan oleh El Clasico saat Yamal bersiap menghadapi Betis
Flick tuntut fokus penuh menghadapi ujian berat melawan Betis
Pelatih kepala Barcelona Hansi Flick memperingatkan para pemainnya bahwa memikirkan laga mendatang melawan Paris Saint-Germain dan Real Madrid sebelum waktunya akan menjadi kesalahan besar. Pemuncak klasemen liga itu akan menghadapi laga tandang berat melawan Real Betis, yang berada di peringkat ketiga, di La Cartuja pada Sabtu.
Tim asuhan Manuel Pellegrini belum terkalahkan di kandang musim ini dan menunjukkan peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Flick menegaskan bahwa meraih tiga poin di Sevilla tetap menjadi satu-satunya prioritas tim.
- AFP
Pelatih sebut Yamal “istimewa” di tengah performa apiknya
Flick memuji penampilan luar biasa pemain muda berbakat Lamine Yamal, seraya menekankan pentingnya menjaga agar winger muda itu tetap senang dan terlibat. "Dia pemain istimewa," kata Flick dalam konferensi pers jelang pertandingan.
"Kami harus mengatur menit bermainnya, tetapi yang penting adalah dia menikmati bermain."
"Begitulah keadaan saat ini dan saya tidak ingin mengganggunya."
Respek terhadap rekor kandang dan ancaman Betis
Menilai kekuatan lawan, Flick menyoroti kualitas individu Betis dan perkembangan taktik mereka di bawah Pellegrini. "Mereka sangat percaya diri dan telah memenangi setiap laga kandang," Flick mengingatkan.
"Mereka memiliki pemain-pemain yang luar biasa dalam situasi satu lawan satu. Sungguh luar biasa betapa pesat perkembangan mereka dalam beberapa tahun terakhir."
"Barcelona sudah menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan untuk menghadapi tantangan seberat itu."
- AFP
Barcelona incar kemenangan ke-11 musim ini
Dengan Lamine Yamal berada dalam performa terbaik dan para pemain kunci kembali bugar, Barcelona bertekad mengukuhkan posisinya di puncak klasemen La Liga.
Tim asuhan Flick akan berupaya menjalankan rencana permainannya di Sevilla sebelum mengalihkan perhatian ke kompetisi Eropa dan El Clasico mendatang.
Barcelona harus tetap fokus saat menghadapi Betis agar dapat memperpanjang rentetan kemenangan di semua kompetisi.
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