Pelatih kepala Barcelona Hansi Flick memperingatkan para pemainnya bahwa memikirkan laga mendatang melawan Paris Saint-Germain dan Real Madrid sebelum waktunya akan menjadi kesalahan besar. Pemuncak klasemen liga itu akan menghadapi laga tandang berat melawan Real Betis, yang berada di peringkat ketiga, di La Cartuja pada Sabtu.

Tim asuhan Manuel Pellegrini belum terkalahkan di kandang musim ini dan menunjukkan peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Flick menegaskan bahwa meraih tiga poin di Sevilla tetap menjadi satu-satunya prioritas tim.