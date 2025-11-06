Getty
Siap Lahir Batin Tampil Di Amerika Serikat, Lionel Messi Harapkan Piala Dunia 2026 Kembali Berpihak Padanya
Rekor internasional Messi: Penampilan & gol untuk Argentina
Pemenang delapan kali Ballon d’Or, Messi membantu negaranya meraih kejayaan global di Qatar 2022. Dia melengkapi koleksi medalinya di sana, dengan trofi paling bergengsi diangkat di Timur Tengah.
Sejak kemenangan itu, spekulasi telah berkembang mengenai berapa lama lagi GOAT Amerika Selatan tersebut akan membuat dirinya tersedia untuk pelatih kepala Argentina Lionel Scaloni. Messi telah mencapai 195 caps internasional, mencetak 114 gol sepanjang jalan.
Dia dianggap telah menjalani pertandingan kompetitif terakhir di tanah air, tetapi diharapkan tetap dalam pertimbangan untuk seleksi hingga musim panas mendatang. Hal itu akan memungkinkannya untuk memimpin Albisceleste dalam pertahanan gelar Piala Dunia sebagai kapten tim nasionalnya.
- Getty
Petunjuk Piala Dunia? Messi bersemangat tentang final 2026
Messi bermain dengan hati-hati ketika berbicara tentang kemungkinan keterlibatan di turnamen tersebut, tetapi sekarang dia telah berbicara tentang kegembiraannya melihat Piala Dunia menuju ke Amerika - di mana dia saat ini bermain untuk klub MLS, Inter Miami.
Berbicara di American Business Forum di Florida, Messi mengatakan: "Saya memiliki harapan yang sangat tinggi bahwa Piala Dunia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Akan ada beberapa pertandingan hebat. Tim dari seluruh dunia akan datang, dan beberapa di antaranya sangat besar."
Setelah sebelumnya menyarankan bahwa dia tidak akan tampil lagi di acara utama FIFA, Messi berkata setelah mengucapkan selamat tinggal dengan emosional kepada pendukung Argentina selama pertandingan kualifikasi melawan Venezuela pada bulan September: "Saya mengatakannya saat itu. Saya tidak berpikir saya akan bermain di Piala Dunia lainnya. Karena usia saya, logis bahwa saya tidak akan sampai, tapi kami di sana dan saya bersemangat. Saya menjalani hari demi hari, merasakan sensasinya. Dan yang jelas adalah bahwa hari ini adalah pertandingan terakhir di sini."
Tarian terakhir: Messi didorong untuk bergabung dengan Ronaldo di Piala Dunia
Messi telah didesak untuk bermain sekali lagi dengan rival abadi Cristiano Ronaldo di final 2026, dengan keduanya memasuki tahap akhir karier mereka yang memecahkan rekor. Jurnalis Cope, Tomas Guasch, mengatakan: “Kami semua sangat tenang sampai Leo Messi muncul, meragukan kehadirannya di Piala Dunia tahun depan. Dia mengatakan adalah hal yang wajar baginya untuk tidak ada di sana. Namun jika Piala Dunia tersebut memiliki daya tarik, itu adalah tarian terakhir antara Messi dan Cristiano Ronaldo, dalam epik yang akan menjadi salah satu yang paling luar biasa dan agung dalam sejarah sepak bola dan olahraga dunia. Tetapi Leo meragukan hal itu.
“Saya berharap dia bermain di Piala Dunia meskipun dia diawetkan. Karena ada 48 tim yang bermain, ratusan pemain, dan hanya Messi yang hilang? Saya pikir itu akan menjadi lelucon untuk sepak bola, dan seseorang harus turun tangan. Anda tidak bisa meninggalkan kami sendirian.”
- Getty
Kontrak Inter Miami: Messi terikat hingga 2028
While international retirement appears to be imminent, Messi has extended his contract at Inter Miami through 2028. He is looking forward to helping the Herons move into a new stadium next year, with Sir David Beckham and Co drawing up ambitious plans for the future.
Messi said of penning a new deal: “The fact of renewing goes hand in hand with how well we are doing, how well the family is doing and being able to continue helping in the growth of the club.”
Messi and his wife Antonela have felt settled in South Florida since moving to the United States in 2023. Inter Miami have savoured Leagues Cup and Supporters’ Shield triumphs since then, with a crucial playoff decider with Nashville set to be taken in on Saturday as the Herons look to chase down ultimate MLS Cup glory in 2025.
Iklan