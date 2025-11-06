Siap Lahir Batin Tampil Di Amerika Serikat, Lionel Messi Harapkan Piala Dunia 2026 Kembali Berpihak Padanya

Messi bermain dengan hati-hati ketika berbicara tentang kemungkinan keterlibatan di turnamen tersebut, tetapi sekarang dia telah berbicara tentang kegembiraannya melihat Piala Dunia menuju ke Amerika - di mana dia saat ini bermain untuk klub MLS, Inter Miami.

Berbicara di American Business Forum di Florida, Messi mengatakan: "Saya memiliki harapan yang sangat tinggi bahwa Piala Dunia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Akan ada beberapa pertandingan hebat. Tim dari seluruh dunia akan datang, dan beberapa di antaranya sangat besar."

Setelah sebelumnya menyarankan bahwa dia tidak akan tampil lagi di acara utama FIFA, Messi berkata setelah mengucapkan selamat tinggal dengan emosional kepada pendukung Argentina selama pertandingan kualifikasi melawan Venezuela pada bulan September: "Saya mengatakannya saat itu. Saya tidak berpikir saya akan bermain di Piala Dunia lainnya. Karena usia saya, logis bahwa saya tidak akan sampai, tapi kami di sana dan saya bersemangat. Saya menjalani hari demi hari, merasakan sensasinya. Dan yang jelas adalah bahwa hari ini adalah pertandingan terakhir di sini."