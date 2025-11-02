Getty Images
"Kami Percaya Dengan Sistemnya!" - Amad Diallo Bela Ruben Amorim Setelah Rentetan Kemenangan Man United Terhenti Di Markas Nottingham Forest
Kecemerlangan Amad tidak dapat menutupi masalah Man Utd
Volley luar biasa Amad menghindari kekalahan setelah Forest melakukan perubahan cepat di babak kedua setelah sundulan babak pertama Casemiro. Morgan Gibbs-White dan Nicola Savona mencetak gol dalam waktu tiga menit dan meskipun gol luar biasa Amad menghindari lebih banyak rasa malu bagi Amorim, United diharapkan tampil lebih baik melawan tim Forest yang telah kalah dalam empat pertandingan liga sebelumnya dan belum mendapatkan poin di kandang sejak hari pembukaan musim.
Amad mengakui dia tidak puas dengan hasil imbang tersebut tetapi menekankan bahwa tim sepenuhnya mendukung Amorim meskipun ada pengawasan terus-menerus terhadap filosofi bermainnya dan formasi 3-4-3 yang telah dia mainkan selama hampir seluruh karir kepelatihannya.
United 'belajar setiap hari' di bawah Amorim
Amad berkata: "Sejujurnya kami sangat kecewa pulang dengan satu poin. Kami sedang dalam momen yang baik, memenangkan tiga pertandingan berturut-turut. Kami ingin melakukannya yang keempat, tetapi kami bisa belajar dari ini dan kemudian mencoba melakukan yang terbaik lain kali.
"Sebagai tim, kami belajar setiap hari dengan manajer, dengan Ruben, karena kami percaya pada sistemnya. Tetapi saya pikir hari ini kami sangat kecewa karena sebagai tim kami menuntut banyak."
Para pemain 'memahami sistem' setelah awal yang sulit
Dibutuhkan waktu 11 bulan bagi United untuk merangkai kemenangan berturut-turut di Liga Premier di bawah Amorim dan Amad mengatakan tim sedang membuat kemajuan di bawah pelatih tersebut, yang musim lalu memimpin tim pada hasil liga terburuk dan total poin terendah dalam 51 tahun dan kegagalan mereka untuk lolos ke Eropa untuk pertama kalinya dalam 11 tahun.
"Ya, tentu saja. Itu tidak mudah pada awalnya bagi dia dan bagi kami," tambah Amad. "Tapi awalnya adalah permulaan. Sekarang kami mencoba untuk memahami sistemnya, dan kami mencoba melakukan yang terbaik setiap pertandingan. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan karena kami ingin membawa klub ini ke level di mana mereka pantas berada."
Amad menikmati kemitraan dengan Mbeumo
United akan berusaha kembali ke jalur kemenangan di Tottenham minggu depan dan berharap dapat memanfaatkan suasana negatif yang sedang berkembang di Spurs setelah kekalahan ketiga mereka dalam lima pertandingan di semua kompetisi. Untuk mengalahkan Tottenham, United perlu mendapatkan lebih banyak dari kemitraan produktif yang sedang terbangun antara Amad dan Bryan Mbeumo di sisi kanan.
Pasangan ini bekerja sama untuk mencetak gol selama kemenangan 2-1 United di Liverpool bulan lalu dan mengesankan selama kemenangan 4-2 atas Brighton tetapi tidak dapat menciptakan banyak kerusakan melawan Forest.
"Saya pikir kami memiliki hubungan yang baik, terutama karena dia berbicara bahasa Prancis," kata Amad tentang Mbeumo. "Kami berusaha membangun hubungan itu, tidak hanya di lapangan tetapi juga di luar lapangan, untuk memiliki koneksi itu. Dia orang yang baik, dia orang yang rendah hati, dia bekerja sangat keras dalam latihan, jadi kami berusaha melakukan yang terbaik di sisi kanan."
