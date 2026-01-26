AFP
"Nikmati Saja, CIL!" - Amad Diallo Ejek Fans Arsenal Usai Manchester United Menang Dramatis 3-2 Di Emirates
Manchester United menang atas Arsenal di Emirates
Manchester United mencatat kemenangan monumental saat menaklukkan Arsenal 3-2 di Emirates Stadium dalam laga penuh drama, Minggu (25/1) malam. Hasil ini mengakhiri puasa kemenangan MU di markas Arsenal pada ajang Liga Inggris yang telah berlangsung selama delapan tahun, sekaligus menjadi sinyal kuat kebangkitan Setan Merah.
Laga berlangsung ketat sejak awal, dengan The Gunners unggul duluan setelah Lisandro Martinez mencetak gol bunuh diri. Namun Man United merespons cepat, dan Bryan Mbeumo menyamakan kedudukan dengan penyelesaian dingin usai memanfaatkan kesalahan fatal Martin Zubimendi. Setelah jeda, Patrick Dorgu membawa Man United berbalik unggul lewat tembakan keras yang membentur mistar sebelum masuk ke gawang.
Arsenal menolak menyerah dan memaksa skor kembali imbang 2-2 melalui Mikel Merino, yang mencetak gol dari situasi kemelut hasil sepak pojok. Namun, malam itu menjadi milik tim tamu ketika Matheus Cunha, yang masuk sebagai pemain pengganti, melepaskan tembakan melengkung spektakuler yang tak mampu dijangkau David Raya.
Amad panaskan rivalitas Manchester United & Arsenal di medsos
Kemenangan tersebut tak hanya berdampak di lapangan, tetapi juga memanaskan suasana di dunia maya. Winger Manchester United Amad Diallo menjadi sorotan setelah melontarkan ejekan terbuka kepada fans Arsenal melalui media sosial.
Sebelum pertandingan, seorang suporter The Gunners menulis di X (dahulu Twitter) dengan penuh percaya diri, “Arsenal menang 4-0, mereka sudah kirim skripnya ke saya.” Kalimat itu rupanya diingat betul oleh Amad. Setelah laga berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Man United, bintang asal Pantai Gading tersebut mengunggah grafik skor pertandingan disertai pesan singkat namun menusuk: “Nikmati saja, CIL!”
Interaksi itu tak berhenti di sana. Fan tersebut membalas dengan kalimat, “Jangan pernah cuit saya lagi,” Amad kembali menyindir Arsenal. Ia menuliskan, “Satu-satunya harapan kalian cuma sepak pojok. Yang humble CIL," merujuk pada kecenderungan pasukan Mikel Arteta mencetak gol dari situasi bola mati.
Carrick bawa Manchester United melayang
Kemenangan di Emirates memperpanjang tren positif Man United di bawah sang pelatih interim Michael Carrick. Meski memang baru dua laga, perlu dicatat bahwa sebelumnya MU memetik hasil impresif dengan menumbangkan Manchester City 2-0 di Old Trafford.
Bagi Arsenal, kekalahan ini menjadi yang ketiga musim ini di Liga Inggris. Meski masih berada di puncak klasemen, kekalahan ini memangkas keunggulan Bukayo Saka cs menjadi empat poin saja, terutama dengan Man City dan Aston Villa sama-sama menang di matchday yang sama. Ketidakmampuan The Gunners mencetak gol open play kembali jadi sorotan, terutama setelah gol pembuka dicetak lewat bunuh diri Martinez dan gol penyeimbang mereka lahir dari situasi sepak pojok.
Sementara itu, dua kemenangan beruntun melawan dua rival berat yang menghuni papan atas bakal sangat menggenjot kepercayaan diri skuad Carrick, bukan hanya dari performa pemain inti, tetapi juga kontribusi pemain pengganti seperti Cunha yang menjadi penentu kemenangan.
Konsistensi Manchester United akan diuji
Manchester United kini duduk di peringkat keempat klasemen Liga Inggris, menyalip Liverpool dan Chelsea. Mereka akan kembali beraksi pada Minggu (1/2) mendatang saat menjamu Fulham. Laga ini menjadi ujian penting untuk menjaga konsistensi setelah dua kemenangan besar atas rival-rival utama.
Bagi Arsenal, tantangan berikutnya adalah merespons kekalahan ini dengan cepat. Arteta dituntut memperbaiki detail kecil, terutama dalam bertahan dari transisi dan mengurangi ketergantungan pada bola mati, jika ingin mengakhiri paceklik gelar liga yang sudah berlangsung selama lebih dari dua dekade.
