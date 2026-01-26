"Nikmati Saja, CIL!" - Amad Diallo Ejek Fans Arsenal Usai Manchester United Menang Dramatis 3-2 Di Emirates

Manchester United mencatat kemenangan monumental saat menaklukkan Arsenal 3-2 di Emirates Stadium dalam laga penuh drama, Minggu (25/1) malam. Hasil ini mengakhiri puasa kemenangan MU di markas Arsenal pada ajang Liga Inggris yang telah berlangsung selama delapan tahun, sekaligus menjadi sinyal kuat kebangkitan Setan Merah.

Laga berlangsung ketat sejak awal, dengan The Gunners unggul duluan setelah Lisandro Martinez mencetak gol bunuh diri. Namun Man United merespons cepat, dan Bryan Mbeumo menyamakan kedudukan dengan penyelesaian dingin usai memanfaatkan kesalahan fatal Martin Zubimendi. Setelah jeda, Patrick Dorgu membawa Man United berbalik unggul lewat tembakan keras yang membentur mistar sebelum masuk ke gawang.

Arsenal menolak menyerah dan memaksa skor kembali imbang 2-2 melalui Mikel Merino, yang mencetak gol dari situasi kemelut hasil sepak pojok. Namun, malam itu menjadi milik tim tamu ketika Matheus Cunha, yang masuk sebagai pemain pengganti, melepaskan tembakan melengkung spektakuler yang tak mampu dijangkau David Raya.