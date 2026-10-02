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Frosinone Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Alvini pelatih terbaik Philadelphia bulan Agustus-September

M. Alvini
Frosinone

Penghargaan Philadelphia Coach Of The Month untuk periode Agustus-September diberikan kepada pelatih Frosinone, Massimiliano Alvini. Penyerahan trofi akan dilakukan pada prapertandingan Frosinone vs Sassuolo, yang dijadwalkan pada Jumat 16 Oktober pukul 20.45 di Stadion “Benito Stirpe”, Frosinone.

Penghargaan ini diberikan oleh dewan juri yang terdiri dari para direktur media olahraga yang menilai masing-masing pelatih berdasarkan kriteria teknis olahraga dan kualitas permainan yang ditampilkan tim mereka.

Untuk perhitungan akhir, yang dipertimbangkan adalah pekan 1 hingga 5 Serie A Enilive 2025/2026.

  • “Frosinone asuhan Massimiliano Alvini jelas menjadi salah satu kejutan terindah dari awal musim yang luar biasa ini - kata CEO Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Frosinone, meski merupakan tim promosi, bermain dengan baik dan mampu meraih hasil juga melawan lawan-lawan level tinggi, berkat pressing, intensitas tinggi, dan dinamisme yang menjadi ciri khas Alvini. Sang pelatih memaksimalkan potensi skuad yang menarik, juga karena dihuni banyak talenta muda Italia, yang mengikuti dengan penuh keyakinan ide-ide pelatih mereka dengan menampilkan sepak bola intens yang mampu membuahkan hasil sekaligus menyuguhkan tontonan dan hiburan”.

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