Alvini pelatih terbaik Philadelphia bulan Agustus-September

Penghargaan Philadelphia Coach Of The Month untuk periode Agustus-September diberikan kepada pelatih Frosinone, Massimiliano Alvini. Penyerahan trofi akan dilakukan pada prapertandingan Frosinone vs Sassuolo, yang dijadwalkan pada Jumat 16 Oktober pukul 20.45 di Stadion “Benito Stirpe”, Frosinone.

Penghargaan ini diberikan oleh dewan juri yang terdiri dari para direktur media olahraga yang menilai masing-masing pelatih berdasarkan kriteria teknis olahraga dan kualitas permainan yang ditampilkan tim mereka.

Untuk perhitungan akhir, yang dipertimbangkan adalah pekan 1 hingga 5 Serie A Enilive 2025/2026.