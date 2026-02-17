Alvaro Morata menanggapi peringatan Cesc Fabregas agar ia 'berganti profesi' setelah kartu merah dalam kekalahan mengejutkan Como dari Fiorentina

Pemain internasional Spanyol itu hampir mencetak gol penyeimbang pada menit ke-60 dalam pertandingan Sabtu melawan timnya. Dia mendapat kartu kuning pada menit-menit akhir setelah berselisih dengan Rolando Mandragora dari Fiorentina, tetapi satu menit kemudian dia diusir dari lapangan karena menabrakkan kepalanya ke kepala Luca Ranieri dalam insiden di luar bola, yang membuat manajernya frustrasi.

Fabregas secara terbuka mempertanyakan kedewasaan striker berpengalamannya. Mengharapkan mantan pemain Real Madrid dan Chelsea itu untuk menjadi teladan bagi rekan-rekannya yang lebih muda, manajer Como itu merasa kesal. Dia menyarankan bahwa penyerang itu mungkin berada di profesi yang salah jika tidak bisa menangani taktik kotor para bek Serie A tanpa kehilangan ketenangannya, dengan mengatakan bahwa "provokasi adalah bagian dari sepak bola".

"Saya mengharapkan lebih banyak dari pemain berpengalaman seperti dia. Namun, kita tidak boleh membuat alasan, dan kita tidak boleh membiarkan apa yang dilakukan orang lain di lapangan memengaruhi kita," katanya kepada DAZN.