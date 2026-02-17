Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Alvaro Morata menanggapi peringatan Cesc Fabregas agar ia 'berganti profesi' setelah kartu merah dalam kekalahan mengejutkan Como dari Fiorentina
Fabregas tidak menahan diri setelah kegilaan Morata.
Pemain internasional Spanyol itu hampir mencetak gol penyeimbang pada menit ke-60 dalam pertandingan Sabtu melawan timnya. Dia mendapat kartu kuning pada menit-menit akhir setelah berselisih dengan Rolando Mandragora dari Fiorentina, tetapi satu menit kemudian dia diusir dari lapangan karena menabrakkan kepalanya ke kepala Luca Ranieri dalam insiden di luar bola, yang membuat manajernya frustrasi.
Fabregas secara terbuka mempertanyakan kedewasaan striker berpengalamannya. Mengharapkan mantan pemain Real Madrid dan Chelsea itu untuk menjadi teladan bagi rekan-rekannya yang lebih muda, manajer Como itu merasa kesal. Dia menyarankan bahwa penyerang itu mungkin berada di profesi yang salah jika tidak bisa menangani taktik kotor para bek Serie A tanpa kehilangan ketenangannya, dengan mengatakan bahwa "provokasi adalah bagian dari sepak bola".
"Saya mengharapkan lebih banyak dari pemain berpengalaman seperti dia. Namun, kita tidak boleh membuat alasan, dan kita tidak boleh membiarkan apa yang dilakukan orang lain di lapangan memengaruhi kita," katanya kepada DAZN.
- Getty Images Sport
Penyerang mengakui kesalahannya di tengah badai media sosial.
Setelah berdiam diri selama beberapa jam, Morata menggunakan Instagram untuk menanggapi kontroversi dan kritik pedas yang dilontarkan oleh manajernya. Penyerang tersebut tampaknya menerima tanggung jawab atas ketidakdisiplinannya, mengakui bahwa emosinya telah menguasai dirinya. Namun, pesannya juga mengandung nada menantang terkait kritik yang diterimanya.
"Sekali lagi, saya telah membuat kesalahan," tulisnya. "Sekali lagi, saya terjebak dalam kebisingan konstan di mana segalanya diizinkan, di mana mengutarakan pendapat seolah lebih penting daripada berpikir, dan di mana ucapan memiliki bobot yang lebih ringan daripada gema yang dihasilkannya. Teruslah bekerja dan berjuang seperti yang selalu saya lakukan."
Akibat yang mahal dan hilangnya momentum
Waktu pemberian kartu merah tidak bisa lebih buruk lagi bagi klub Italia yang ambisius ini, yang saat ini sedang berjuang untuk memastikan finis di enam besar. Selain kerugian poin langsung, sanksi ini menimbulkan masalah taktis bagi staf pelatih. Kelalaian Morata dalam mengendalikan diri berarti dia akan diskors untuk pertandingan mendatang melawan AC Milan - klub yang secara teknis meminjamnya - memaksa Como untuk merombak serangan mereka untuk pertandingan besar.
Pukulan disiplin ini sangat menjengkelkan karena datang tepat saat Morata tampaknya mulai menemukan kembali performa terbaiknya setelah absen lama. Ia baru saja merayakan gol pertamanya musim ini melawan lawan yang sama di Coppa Italia, gol yang ia gambarkan sebagai "salah satu yang paling penting dalam hidupku" karena menandai akhir dari masa cedera yang sulit selama 100 hari. Namun, kebaikan hati dari comeback emosional itu cepat menguap setelah dia mengalami kekacauan di akhir pertandingan.
- Getty Images Sport
Menuju San Siro
Dengan jadwal pertandingan yang padat, Como tidak punya banyak waktu untuk merenungkan kekalahan atau kesalahan individu Morata. Absennya striker tersebut akan meninggalkan kekosongan yang signifikan dalam opsi serangan mereka, tetapi tim harus segera beralih ke hal lain. Fabregas tetap fokus pada langkah ke depan, menekankan bahwa timnya harus menunjukkan lebih banyak "semangat" dan "energi" jika ingin mempertahankan posisi liga mereka dan bangkit dari kekalahan ini.
Bagi Morata, however, beberapa hari ke depan akan dihabiskan menonton dari tribun penonton daripada mempengaruhi permainan di lapangan. Ia akan memiliki banyak waktu untuk merenungkan peringatan yang telah menggema di kasta tertinggi sepak bola Italia. Saat rekan-rekannya keluar ke lapangan ikonik San Siro tanpa dirinya, pemain Spanyol ini harus memutuskan bagaimana ia akan merespons tantangan manajernya untuk menjadi lebih tangguh dan mengarahkan agresivitasnya dengan lebih efektif.
Iklan