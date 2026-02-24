Alvaro Arbeloa menyoroti kekuatan terbesar Kylian Mbappe sebagai pelatih Real Madrid memuji 'pembeda permainan' menjelang laga Liga Champions

Pertanyaan terus bermunculan mengenai apakah posisi terbaik Mbappe tetap di sayap atau di tengah, dengan beberapa kritikus menyarankan bahwa ia kurang memiliki insting seorang striker alami. Namun, Arbeloa menyoroti pergerakan dan output statistik pemain tersebut sebagai bukti bahwa ia menjalankan persis apa yang dibutuhkan. Manajer tersebut memuji kecerdasan sepak bola sang penyerang, menegaskan bahwa tidak ada krisis identitas terkait peran kapten Prancis di area pertahanan lawan.

Arbeloa memperkuat pertahanannya, mengatakan kepada wartawan: "Saya tidak tahu, saya tidak berpikir masalah Mbappe adalah mencetak gol, atau bagaimana dia melakukannya. Jelas, di lapangan Anda harus membuat keputusan. Dan menurut saya, jika saya harus menyoroti satu kualitas Kylian Mbappe, meskipun dia memiliki banyak kualitas yang sangat baik, saya pikir dia adalah pemain dan orang yang sangat cerdas. Dia tahu dengan sangat baik di mana harus bergerak. Dan... tentu saja akan ada situasi di mana ruang terbuka di kotak penalti. Di mana kita tidak hanya membutuhkan Kylian, tetapi juga pemain lain untuk bisa sampai ke sana, seperti yang terjadi pada kami di Pamplona. Tapi ayolah, saya pikir Kylian tahu persis apa yang harus dia lakukan di lapangan dan Anda hanya perlu melihat statistiknya untuk memahami bahwa dia melakukannya dengan baik."