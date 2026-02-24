(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Alvaro Arbeloa menyoroti kekuatan terbesar Kylian Mbappe sebagai pelatih Real Madrid memuji 'pembeda permainan' menjelang laga Liga Champions
Arbeloa mendukung Mbappe untuk menentukan hasil pertandingan.
Menjelang pertandingan melawan tim Eropa, pelatih Madrid dengan tegas menyatakan bahwa mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut tetap menjadi pemain kunci bagi timnya. Arbeloa mengatakan: "Kylian siap bermain besok, dan... pada saat ini, itu yang paling penting. Tentu saja, dia sudah berada di sini selama beberapa minggu dan... dan semua orang tahu bahwa, yah... di atas segalanya, dan yang ingin saya tekankan adalah komitmen yang dia tunjukkan. Dengan rekan setimnya, dengan timnya, dengan pelatihnya, dengan klub, dengan para penggemarnya. Saya pikir sangat penting untuk menyoroti usaha besar yang dilakukan Kylian. Dia berusaha membantu kami di lapangan. Dia adalah pembeda dalam pertandingan. Saya pikir setiap bek, saat menghadapi dia, tahu bahwa dia bisa menentukan hasil pertandingan dengan setiap aksinya. Dan... dan ya... dia siap untuk besok, kami yakin akan membutuhkannya, dan dia akan tampil hebat."
- AFP
Mbappe mengatasi kendala kebugaran untuk Benfica
Masalah kebugaran juga telah mengganggu Mbappe dalam beberapa pekan terakhir, khususnya masalah lutut yang membuatnya absen dalam kemenangan domestik melawan Real Sociedad. Meskipun demikian, pemain berusia 25 tahun ini telah bekerja keras di belakang layar untuk memastikan dirinya siap tampil di panggung terbesar. Arbeloa secara khusus memuji dedikasi pemain tersebut terhadap tim, mengonfirmasi bahwa bintang utamanya telah berhasil melewati rintangan yang diperlukan untuk memimpin lini depan pada Rabu malam.
Mantan bek tersebut tidak mengharapkan banyak perubahan terkait timnya saat mereka memasuki leg kedua. Ketika ditanya apa yang dia harapkan dari timnya minggu ini, dia mengatakan: "Satu yang sangat mirip dengan yang di Lisbon. Itulah yang saya inginkan dan harapkan."
Kecerdasan seorang penyerang tengah kelas dunia
Pertanyaan terus bermunculan mengenai apakah posisi terbaik Mbappe tetap di sayap atau di tengah, dengan beberapa kritikus menyarankan bahwa ia kurang memiliki insting seorang striker alami. Namun, Arbeloa menyoroti pergerakan dan output statistik pemain tersebut sebagai bukti bahwa ia menjalankan persis apa yang dibutuhkan. Manajer tersebut memuji kecerdasan sepak bola sang penyerang, menegaskan bahwa tidak ada krisis identitas terkait peran kapten Prancis di area pertahanan lawan.
Arbeloa memperkuat pertahanannya, mengatakan kepada wartawan: "Saya tidak tahu, saya tidak berpikir masalah Mbappe adalah mencetak gol, atau bagaimana dia melakukannya. Jelas, di lapangan Anda harus membuat keputusan. Dan menurut saya, jika saya harus menyoroti satu kualitas Kylian Mbappe, meskipun dia memiliki banyak kualitas yang sangat baik, saya pikir dia adalah pemain dan orang yang sangat cerdas. Dia tahu dengan sangat baik di mana harus bergerak. Dan... tentu saja akan ada situasi di mana ruang terbuka di kotak penalti. Di mana kita tidak hanya membutuhkan Kylian, tetapi juga pemain lain untuk bisa sampai ke sana, seperti yang terjadi pada kami di Pamplona. Tapi ayolah, saya pikir Kylian tahu persis apa yang harus dia lakukan di lapangan dan Anda hanya perlu melihat statistiknya untuk memahami bahwa dia melakukannya dengan baik."
- Getty Images Sport
Menuntut tindakan dalam perjuangan melawan rasisme
Suasana seputar pertandingan tetap tegang setelah dugaan pelecehan rasial terhadap Vinicius Junior oleh Gianluca Prestianni di Lisbon. Arbeloa menyimpulkan dengan mendesak UEFA untuk mengubah retorika mereka menjadi tindakan nyata
"Kita memiliki kesempatan besar untuk menandai titik balik dalam perjuangan melawan rasisme. UEFA, yang selalu menjadi pelopor dalam perjuangan melawan rasisme, memiliki kesempatan untuk melakukan lebih dari sekadar menjadikannya slogan atau spanduk indah sebelum pertandingan. Dan mari kita berharap - atau lebih tepatnya, saya berharap - bahwa mereka memanfaatkan kesempatan ini," katanya.
Iklan