Alvaro Arbeloa mendesak UEFA untuk 'menindak tegas' rasisme, sementara manajer Real Madrid tetap mendukung Vinicius Jr di tengah tuduhan rasisme yang 'tidak dapat dibenarkan'

Bos Real Madrid, Arbeloa, secara terbuka membahas sifat simbolis dari kampanye anti-rasisme sebelumnya, menyarankan bahwa situasi saat ini menjadi ujian sejati bagi badan pengurus. Berbicara kepada wartawan di Valdebebas, Arbeloa menyatakan: "Kami memiliki kesempatan besar untuk menandai titik balik dalam perjuangan melawan rasisme. UEFA, yang selalu menjadi pelopor dalam perjuangan melawan rasisme, memiliki kesempatan untuk melakukan lebih dari sekadar menjadikannya slogan atau spanduk indah sebelum pertandingan. Dan mari kita harap - atau lebih tepatnya, saya harap - mereka memanfaatkan kesempatan ini.

"Seperti yang telah kami katakan, seperti yang telah saya katakan... tentang bermain di level tinggi, menampilkan performa yang hebat. Tentang melakukan hal yang benar di lapangan dan menampilkan performa yang hebat sehingga kita bisa memenangkan pertandingan. Itulah yang paling kami fokuskan. Itulah tempat kami menempatkan semua energi dan usaha kami. Dan itulah yang ingin kami lihat besok. Sisanya, jelas, bukan urusan kami. Atau setidaknya, bukan tugas kami untuk membuat keputusan semacam itu. Itu harus menjadi tanggung jawab UEFA."