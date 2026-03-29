Alvaro Arbeloa mempersingkat masa libur para pemain Real Madrid, sebuah perubahan dari kebijakan Xabi Alonso

Tugas Arbeloa semakin rumit akibat daftar pemain yang absen di ruang perawatan yang terus bertambah. Thibaut Courtois saat ini absen karena mengalami robekan pada otot rektus femoris kanannya, sementara Rodrygo masih menjalani proses pemulihan yang panjang akibat cedera ligamen anterior cruciate. Ferland Mendy dan Dani Ceballos juga absen, meskipun yang terakhir telah memberikan angin segar dengan kembali mengikuti latihan kelompok secara parsial dan berpotensi kembali beraksi dalam waktu dua pekan. Namun, beberapa nama terkenal tetap tersedia untuk sesi-sesi intensif ini. Andriy Lunin secara mengejutkan tidak dipanggil ke skuad Ukraina meskipun timnya terlibat dalam babak playoff Piala Dunia, sementara Trent Alexander-Arnold juga tetap tinggal setelah tidak dipanggil ke kamp Inggris. Mereka bergabung dengan Dani Carvajal, Fran Garcia, Alvaro Carreras, dan Raul Asencio, yang semuanya kini sedang menjalani latihan intensif di bawah pengawasan Arbeloa.