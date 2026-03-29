Alvaro Arbeloa mempersingkat masa libur para pemain Real Madrid, sebuah perubahan dari kebijakan Xabi Alonso
Arbeloa menuntut intensitas yang lebih tinggi di Valdebebas
Meskipun hanya ada sejumlah kecil pemain yang tersedia di tempat latihan klub, Arbeloa menolak untuk membiarkan standar menurun, menurut MARCA. Meskipun para gelandang dan penyerang senior absen karena tugas internasional, sang pelatih memutuskan untuk memperpendek masa istirahat yang dijadwalkan dibandingkan dengan yang sebelumnya diberikan oleh Alonso. Dengan 13 bintang tim utama yang sedang bertugas bersama tim nasional, Arbeloa hanya memiliki sekelompok kecil yang terdiri dari tujuh pemain yang dalam kondisi bugar, termasuk bintang baru Thiago Pitarch. Meskipun fasilitas tersebut mungkin terasa sepi, beban kerja justru meningkat, dengan manajer memprioritaskan latihan fisik dan taktik bagi segelintir pemain profesional yang masih berada di bawah komandonya.
Penyimpangan dari model Alonso
Pendekatan baru ini menandai perubahan signifikan dari gaya kepemimpinan Alonso. Selama jeda internasional sebelumnya pada bulan September, Oktober, dan November, Alonso dikenal karena kebaikannya dalam hal waktu istirahat; ia sering memberikan tiga hari libur penuh kepada para pemain yang tidak dipanggil tim nasional, dengan latihan kembali dimulai pada hari Senin. Arbeloa, bagaimanapun, memilih untuk hanya memberikan dua hari istirahat, dan lebih memilih untuk memanfaatkan waktu tambahan tersebut untuk berlatih di lapangan.
Mengatasi krisis cedera dan penambahan pemain yang tak terduga
Tugas Arbeloa semakin rumit akibat daftar pemain yang absen di ruang perawatan yang terus bertambah. Thibaut Courtois saat ini absen karena mengalami robekan pada otot rektus femoris kanannya, sementara Rodrygo masih menjalani proses pemulihan yang panjang akibat cedera ligamen anterior cruciate. Ferland Mendy dan Dani Ceballos juga absen, meskipun yang terakhir telah memberikan angin segar dengan kembali mengikuti latihan kelompok secara parsial dan berpotensi kembali beraksi dalam waktu dua pekan. Namun, beberapa nama terkenal tetap tersedia untuk sesi-sesi intensif ini. Andriy Lunin secara mengejutkan tidak dipanggil ke skuad Ukraina meskipun timnya terlibat dalam babak playoff Piala Dunia, sementara Trent Alexander-Arnold juga tetap tinggal setelah tidak dipanggil ke kamp Inggris. Mereka bergabung dengan Dani Carvajal, Fran Garcia, Alvaro Carreras, dan Raul Asencio, yang semuanya kini sedang menjalani latihan intensif di bawah pengawasan Arbeloa.
Mempersiapkan langkah terakhir
Arbeloa sedang mempersiapkan para pemainnya untuk menghadapi fase musim yang sangat berat. Real Madrid masih tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Barcelona di La Liga, sementara mereka akan menghadapi Bayern Munich di perempat final Liga Champions.