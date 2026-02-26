Alvaro Arbeloa memberikan kabar buruk tentang cedera Kylian Mbappe setelah bintang Real Madrid absen dalam kemenangan atas Benfica

Real Madrid optimis bahwa cedera yang dialami Mbappe tidak terlalu serius, sehingga keputusan untuk tidak mengambil risiko dengan pemain andalan mereka pun diambil. Kehadiran Mbappe tidak dirindukan, karena kemenangan 2-1 atas Benfica di Santiago Bernabeu memastikan lolosnya tim ke babak 16 besar kompetisi Eropa elite.

Menjelaskan mengapa penyerang berusia 27 tahun itu tidak masuk dalam rencananya, Arbeloa mengatakan kepada wartawan: “Dia harus meninggalkan latihan kemarin, dan pada hari-hari lain dia merasa tidak nyaman. Setelah latihan kemarin, saya berbicara dengannya, dan kami berkonsultasi dengan tim medis. Kami percaya bahwa yang terbaik baginya adalah berhenti dan pulih 100%, sehingga dia bisa kembali dalam kondisi terbaik dan percaya diri tanpa rasa tidak nyaman untuk apa yang akan datang.

“Dia sangat penting, dan mulai sekarang, kami akan menunggu. Mari kita lihat apakah ini hanya masalah beberapa hari, dan semoga tidak terlalu lama, tetapi kami akan mengambil waktu yang diperlukan agar Mbappe dapat kembali percaya diri dan rasa tidak nyamannya hilang.”