Alvaro Arbeloa memberikan kabar buruk tentang cedera Kylian Mbappe setelah bintang Real Madrid absen dalam kemenangan atas Benfica
Pembaruan cedera Mbappe: Bintang Prancis mengalami masalah lutut.
Real Madrid optimis bahwa cedera yang dialami Mbappe tidak terlalu serius, sehingga keputusan untuk tidak mengambil risiko dengan pemain andalan mereka pun diambil. Kehadiran Mbappe tidak dirindukan, karena kemenangan 2-1 atas Benfica di Santiago Bernabeu memastikan lolosnya tim ke babak 16 besar kompetisi Eropa elite.
Menjelaskan mengapa penyerang berusia 27 tahun itu tidak masuk dalam rencananya, Arbeloa mengatakan kepada wartawan: “Dia harus meninggalkan latihan kemarin, dan pada hari-hari lain dia merasa tidak nyaman. Setelah latihan kemarin, saya berbicara dengannya, dan kami berkonsultasi dengan tim medis. Kami percaya bahwa yang terbaik baginya adalah berhenti dan pulih 100%, sehingga dia bisa kembali dalam kondisi terbaik dan percaya diri tanpa rasa tidak nyaman untuk apa yang akan datang.
“Dia sangat penting, dan mulai sekarang, kami akan menunggu. Mari kita lihat apakah ini hanya masalah beberapa hari, dan semoga tidak terlalu lama, tetapi kami akan mengambil waktu yang diperlukan agar Mbappe dapat kembali percaya diri dan rasa tidak nyamannya hilang.”
Arbeloa belum yakin kapan Mbappe akan kembali beraksi.
Ketika ditanya apakah Mbappe mengalami ketidaknyamanan biasa atau cedera yang berpotensi serius, Arbeloa menambahkan: “Saya tidak bisa membedakan antara ketidaknyamanan dan cedera. Ketika dia berhenti bermain, itu karena kami percaya itu perlu karena dia tidak merasa nyaman atau tenang. Jika dia tidak bermain, itu karena saya mengerti dia cedera. Ketika ketidaknyamanan menghalangi Anda untuk bermain, jika kita ingin menyebutnya cedera, kita bisa menyebutnya cedera, tetapi sepertinya, dan saya harap demikian, itu bukan cedera serius, hanya masalah kecil, dan dia bisa kembali dalam beberapa hari atau minggu.
“Kami memiliki diagnosis, tetapi saya bukan orang yang berwenang untuk mengungkapkan data kesehatan pemain. Kami sangat jelas tentang apa yang terjadi, apa yang telah terjadi, dan apa yang terjadi sekarang. Kami ingin dia pulih, berada dalam kondisi 100%, dan itulah mengapa kami memutuskan dia harus berhenti.”
Meskipun kebugaran Mbappe tetap menjadi perhatian, Arbeloa mengungkapkan bahwa Raul Asencio - yang mengalami jatuh yang cukup parah melawan Benfica dan meninggalkan lapangan dengan penyangga leher - tidak mengalami kerusakan permanen. Dia mengatakan tentang bek berusia 23 tahun itu: “Sepertinya cedera Asencio tidak terlalu parah. Itu masalah leher.”
Daftar cedera: Real Madrid tanpa Mbappe, Bellingham, dan Rodrygo
Real saat ini tidak memiliki sejumlah bintang senior, dengan manajer interim Arbeloa mengatakan bahwa mereka harus menghadapi daftar cedera yang semakin panjang: “Tanpa Mbappe, tanpa [Jude] Bellingham, tanpa [Eder] Militao, tanpa Rodrygo. Tanpa semua pemain penting ini, yang merupakan pemain kunci dengan kualitas luar biasa.
“Itulah mengapa pertandingan hari ini semakin penting, dan lolos dalam laga ini melawan tim besar yang berhasil kami kalahkan dalam kedua pertandingan sebelumnya semakin berarti. Hal ini memperkuat tim secara signifikan, menunjukkan bahwa meskipun tanpa semua pemain tersebut, kami tetap bisa bersaing dan memenangkan pertandingan seperti hari ini.”
Arbeloa tidak memiliki kontak dengan mantan pelatih Real Madrid, Mourinho.
Arbeloa tidak berinteraksi langsung dengan Jose Mourinho saat Benfica bertandang ke Madrid, karena Mourinho sedang menjalani larangan berada di pinggir lapangan, dan ketika ditanya apakah dia telah berkomunikasi dengan mantan pelatih Real Madrid setelah pertandingan dua leg yang dramatis di level kontinental, dia mengatakan: “Saya belum bertemu atau berbicara dengannya. Saya bersama staf Benfica dan telah mengirimkan salam dan ucapan hormat kepadanya.”
Mourinho, yang mendapat kartu merah dalam leg pertama pertandingan antara Benfica dan Real yang menimbulkan banyak sorotan, dilaporkan tetap berada di bus resmi timnya meskipun dilarang berada di bangku cadangan.
Dengan kemajuan di Eropa sudah aman, Real kini dapat fokus kembali pada urusan domestik dan persaingan gelar La Liga yang seru melawan rival Clasico Barcelona. Los Blancos akan kembali beraksi pada Senin saat menjamu rival lokal Getafe.
