Alvaro Arbeloa marah kepada Franco Mastantuono atas kartu merah yang diberikan terlambat dalam kekalahan Real Madrid melawan Getafe

Suasana di Santiago Bernabeu menjadi memanas pada Senin malam saat Real Madrid menelan kekalahan kedua berturut-turut di La Liga, dikalahkan oleh tim Getafe yang disiplin. Meskipun tendangan voli spektakuler Martin Satriano di babak pertama memberikan keunggulan klinis bagi tim tamu, pembicaraan pasca-pertandingan didominasi oleh momen kegilaan di waktu tambahan. Mastantuono, prospek Argentina yang sangat diunggulkan, menerima kartu merah langsung karena diduga menggunakan bahasa kasar terhadap wasit Alejandro Muniz Ruiz.

Arbeloa kini menghadapi krisis pemilihan pemain akibat insiden tersebut. Manajer tersebut sudah harus menghadapi absennya pemain kunci seperti Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, dan kartu merah Mastantuono berarti ia akan bergabung dengan duo yang diskors, Alvaro Carreras dan Dean Huijsen, di bangku cadangan untuk perjalanan ke Celta Vigo. Arbeloa tegas dalam penilaiannya terhadap tindakan remaja tersebut, mencatat bahwa sementara kartu kuning untuk pelanggaran taktis adalah bagian yang dapat dikelola dari permainan, kartu merah karena protes mewakili keruntuhan total disiplin profesional pada titik kritis musim ini.

"Ini tidak dapat diterima. Insiden Mastantuono tidak boleh terjadi," kata Arbeloa. "Kartu kuning Huijsen dan Carreras adalah bagian dari permainan. Tapi kami akan kehilangan tiga pemain penting di Vigo."