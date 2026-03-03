Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Alvaro Arbeloa marah kepada Franco Mastantuono atas kartu merah yang diberikan terlambat dalam kekalahan Real Madrid melawan Getafe
Arbeloa kehilangan ketenangannya karena kartu merah Mastantuono.
Suasana di Santiago Bernabeu menjadi memanas pada Senin malam saat Real Madrid menelan kekalahan kedua berturut-turut di La Liga, dikalahkan oleh tim Getafe yang disiplin. Meskipun tendangan voli spektakuler Martin Satriano di babak pertama memberikan keunggulan klinis bagi tim tamu, pembicaraan pasca-pertandingan didominasi oleh momen kegilaan di waktu tambahan. Mastantuono, prospek Argentina yang sangat diunggulkan, menerima kartu merah langsung karena diduga menggunakan bahasa kasar terhadap wasit Alejandro Muniz Ruiz.
Arbeloa kini menghadapi krisis pemilihan pemain akibat insiden tersebut. Manajer tersebut sudah harus menghadapi absennya pemain kunci seperti Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, dan kartu merah Mastantuono berarti ia akan bergabung dengan duo yang diskors, Alvaro Carreras dan Dean Huijsen, di bangku cadangan untuk perjalanan ke Celta Vigo. Arbeloa tegas dalam penilaiannya terhadap tindakan remaja tersebut, mencatat bahwa sementara kartu kuning untuk pelanggaran taktis adalah bagian yang dapat dikelola dari permainan, kartu merah karena protes mewakili keruntuhan total disiplin profesional pada titik kritis musim ini.
"Ini tidak dapat diterima. Insiden Mastantuono tidak boleh terjadi," kata Arbeloa. "Kartu kuning Huijsen dan Carreras adalah bagian dari permainan. Tapi kami akan kehilangan tiga pemain penting di Vigo."
- Getty Images
Membela performa meskipun mengalami kejutan di Bernabeu
Meskipun ada rasa frustrasi yang terasa di tribun penonton, Arbeloa berusaha membela timnya dari tuduhan bahwa mereka dikalahkan oleh tim Jose Bordalas. Data statistik menunjukkan bahwa tuan rumah melewatkan banyak peluang, karena Vinicius Junior, Antonio Rudiger, dan Rodrygo gagal memanfaatkan peluang emas yang bisa mengubah hasil pertandingan. Selama konferensi pers pasca-pertandingan, Arbeloa mengakui kelemahan taktis timnya, namun menekankan usaha keras yang dilakukan tim meskipun eksekusi di area final tidak optimal.
"Kami memiliki peluang yang lebih jelas daripada Getafe," kata Arbeloa. "Tidak ada yang terjadi yang tidak kami ketahui akan terjadi. Memang benar kami memiliki peluang untuk mencetak gol; juga benar bahwa kami bisa bermain lebih baik. Saya tidak bisa menyalahkan para pemain saya atas usaha mereka. Tanggung jawab untuk memperbaiki permainan kami ada pada saya. Jika ada yang bertanggung jawab atas kekalahan ini, itu adalah saya."
Mengungkapkan kekecewaan terhadap wasit
Manajer Madrid juga mengungkapkan ketidakpuasan dengan alur pertandingan, atau ketidakadaannya. Getafe dikenal dengan gaya bermain yang kasar dan tidak konsisten di bawah asuhan Bordalas, dan Arbeloa merasa wasit lebih memihak tim tamu. Ia mengklaim bahwa wasit membiarkan terlalu banyak gangguan, yang menghalangi timnya untuk mengembangkan ritme yang diperlukan untuk menembus pertahanan rendah lawan. Meskipun ia tidak secara langsung menyalahkan Getafe atas taktik mereka, kritiknya terhadap wasit sangat tajam.
"Kami kesulitan melawan lawan yang bertahan dengan sangat baik," kata Arbeloa. "Ada juga banyak gangguan. Wasit membiarkan pertandingan yang fokusnya bukan pada bermain. Tapi saya tidak mengkritik Getafe karena mereka melakukan apa yang diizinkan untuk dilakukan."
- Getty Images Sport
Gunung yang masih harus didaki di La Liga
Jalan Arbeloa ke depan tampak semakin berbahaya, karena ia telah kalah dalam empat dari 12 pertandingan pertamanya. Tugas mendesak saat ini adalah perjalanan sulit ke Balaidos untuk menghadapi Celta Vigo pada Jumat. Madrid dalam kondisi minim pemain, dengan tiga pemain kunci diskors dan Mbappe masih cedera. Mereka harus menang untuk menjaga tekanan pada Barcelona, yang akan menghadapi ujian berat melawan Athletic Club pada akhir pekan ini.
Selain perjuangan di liga domestik, pertandingan babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City juga sudah di depan mata. Arbeloa berharap kembalinya pemain seniornya akan memicu kebangkitan, tetapi ketidakmampuan tim dalam mencetak gol secara klinis menjadi kekhawatiran utama. Jika Los Blancos gagal meraih poin maksimal di Vigo, keunggulan empat poin Barcelona bisa melebar, mengubah persaingan gelar menjadi prosesi sebelum bunga-bunga musim semi mekar. Manajer berada di bawah tekanan besar untuk membuktikan kemampuannya menavigasi badai disiplin dan cedera ini.
Iklan