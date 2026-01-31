Getty Images Sport
Alvaro Arbeloa Ungkap 5 Superstar Real Madrid Yang Tak Tersentuh! Mereka Selalu Tak Mau Diganti
Favorit Arbeloa
Arbeloa telah menegaskan bahwa dia ingin memainkan sebanyak mungkin pemain bintangnya bersama sesering mungkin, dengan pelatih baru yang mengidentifikasi lima pemainnya sebagai tokoh kunci di skuad. Penyerang besar klub, Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, adalah dua dari pemain yang telah memainkan setiap menit dari empat pertandingan sebelumnya, dengan Arbeloa berusaha menyeimbangkan dua penyerang berbasis kiri di lini depannya.
Di lini tengah, Jude Bellingham dan Federico Valverde menjadi andalan dalam tim. Pemain asal Inggris tersebut telah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia di ibu kota Spanyol dan Arbeloa bertekad memanfaatkan bakat gelandang serang tersebut sebaik mungkin. Begitu pula, kemampuan serba guna Valverde dan kemampuan fisiknya menjadikannya anggota integral dari susunan pemain Blancos.
Arbeloa, yang juga mantan bek, masih belum menemukan lini belakang yang tetap. Namun, dia melihat Thibaut Courtois sebagai kiper nomor satu yang tak terbantahkan. Pemain asal Belgia tersebut tidak mungkin kehilangan posisinya kecuali jika dia mengalami cedera atau penurunan performa yang dramatis.
Pemain Tak Tersentuh Real Madrid
Ditanya apakah lima pemain itu dianggap ‘tak tersentuh’, Arbeloa menjawab bahwa dia akan “selalu ingin memiliki pemain terbaik di lapangan.”
Dia melanjutkan: “Semakin banyak menit yang dapat mereka berikan kepada tim, semakin baik bagi saya.
"Ini adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Akan ada orang yang bukan penggemar Madrid yang tidak ingin mereka berada di lapangan, tetapi saya bayangkan pendukung Madrid ingin pemain terbaik mereka selalu tersedia, selalu di lapangan.
"Saya pikir lima pemain yang disebutkan termasuk di antara sepuluh terbaik di dunia, dan mereka memiliki kepercayaan penuh saya. Dan bukan hanya kepercayaan saya -- penampilan mereka yang menempatkan mereka di lapangan."
Arbeloa menekankan perlunya konsistensi
Arbeloa menegaskan bahwa klub masih "bekerja untuk menemukan konsistensi yang kami inginkan dalam permainan kami dan di semua level" dan menambahkan bahwa "Saya pikir saat ini bukan waktu untuk kekecewaan atau kegembiraan berlebihan."
Arbeloa mengatakan bahwa "Ini adalah waktu untuk bekerja, tidak lebih," saat mereka berusaha untuk tetap bersaing dengan Barcelona di puncak La Liga. Madrid hanya satu poin di belakang rival besar mereka dan berharap dapat mengambil inisiatif dalam perebutan gelar dengan kemenangan atas Rayo Vallecano pada hari Minggu.
Madrid akan menjauh dari Galacticos?
Anton Meana, melaporkan untuk El Larguero, mengungkapkan bahwa sentimen dapat berubah di dalam hierarki Real Madrid dan bahwa mungkin ada penerimaan bahwa memaksakan pemain terbaik mungkin tidak selalu berhasil di era modern.
Dia melaporkan: "Ini adalah pertama kalinya, berbicara dengan orang-orang penting di klub, saya merasakan perasaan bahwa rencana tersebut gagal sehubungan dengan penggantian generasi di pusat lapangan."
Komentar dari Arbeloa dapat memberikan indikasi bahwa dia ingin mengarahkan tim ke arah tersebut. Pelatih baru telah mengidentifikasi beberapa pemain terbaiknya dan klub mungkin ingin membangun di sekitar pemain kunci ini, mencari pemain baru yang memfasilitasi penampilan kuat alih-alih menutup celah dengan bintang lain.
Ada banyak tekanan pada Arbeloa, dengan pelatih yang tidak berpengalaman diharapkan memberikan peningkatan pada penampilan yang terlihat di bawah Alonso. Mantan bos Bayer Leverkusen itu dipecat setelah menjalani performa campuran yang membuat raksasa Spanyol tertinggal dari Barcelona dan terputus dari delapan besar babak grup Liga Champions. Menyusul kekalahan dari Benfica, mereka gagal melaju otomatis ke babak 16 besar.
