Alvaro Arbeloa Ungkap 5 Superstar Real Madrid Yang Tak Tersentuh! Mereka Selalu Tak Mau Diganti

Arbeloa telah menegaskan bahwa dia ingin memainkan sebanyak mungkin pemain bintangnya bersama sesering mungkin, dengan pelatih baru yang mengidentifikasi lima pemainnya sebagai tokoh kunci di skuad. Penyerang besar klub, Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, adalah dua dari pemain yang telah memainkan setiap menit dari empat pertandingan sebelumnya, dengan Arbeloa berusaha menyeimbangkan dua penyerang berbasis kiri di lini depannya.

Di lini tengah, Jude Bellingham dan Federico Valverde menjadi andalan dalam tim. Pemain asal Inggris tersebut telah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia di ibu kota Spanyol dan Arbeloa bertekad memanfaatkan bakat gelandang serang tersebut sebaik mungkin. Begitu pula, kemampuan serba guna Valverde dan kemampuan fisiknya menjadikannya anggota integral dari susunan pemain Blancos.

Arbeloa, yang juga mantan bek, masih belum menemukan lini belakang yang tetap. Namun, dia melihat Thibaut Courtois sebagai kiper nomor satu yang tak terbantahkan. Pemain asal Belgia tersebut tidak mungkin kehilangan posisinya kecuali jika dia mengalami cedera atau penurunan performa yang dramatis.