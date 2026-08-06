Marino Pušić tiba di Al Ahli dengan membawa perjalanan kepelatihan yang beragam, di mana ia berpindah-pindah antara sepak bola Eropa dan Teluk, setelah sebelumnya bekerja di klub-klub Belanda seperti Twente, AZ Alkmaar, dan Feyenoord. Ia juga merupakan salah satu anggota staf kepelatihan Feyenoord di bawah kepemimpinan pelatih ternama Arne Slot, serta turut andil dalam mengantarkan tim meraih gelar Liga Belanda musim 2022-2023, di samping mencapai final Liga Europa pada musim 2021-2022.

Pušić meraih prestasi besar pertamanya ketika membawa Twente kembali ke Liga Belanda kasta tertinggi, setelah menjuarai Liga Belanda (Eerste Divisie) musim 2018-2019, sebelum menjalani pengalaman yang lebih sukses bersama Shakhtar Donetsk asal Ukraina.

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Ia membawa tim meraih gelar Liga Ukraina, serta menjuarai Piala Ukraina dua kali, dan juga meninggalkan jejak menonjol di Liga Champions Eropa, yang paling mencolok di antaranya adalah kemenangan atas Barcelona di fase grup.

Adapun persinggahan terakhirnya adalah bersama Al Jazira asal Uni Emirat Arab, di mana ia berhasil membawa tim lolos ke Liga Champions Asia, di samping mencapai final Piala Abu Dhabi Islamic Bank, dalam sebuah pencapaian yang mengembalikan klub ke pertandingan final ajang tersebut untuk pertama kalinya sejak beberapa tahun, hal yang meningkatkan nilainya sebelum ia hijrah untuk menjalani pengalaman baru bersama Al Ahli Saudi.