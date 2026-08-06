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Alternatif tak terduga: Al Ahli Saudi resmi tunjuk Busic dalam langkah mengejutkan!

Al Ahli
M. Pusic
M. Jaissle
Saudi Pro League
Arab Saudi
Belanda
Jerman

Al-Raqi Umumkan Kesepakatan dengan Direktur Teknik Baru

Klub Al-Ahli Arab Saudi menuntaskan urusan pelatih barunya secara mengejutkan, setelah mengumumkan secara resmi kesepakatan dengan pelatih asal Belanda Marino Pusic untuk menangani tim utama sepak bola, menggantikan pelatih Jerman Matthias Jaissle, yang baru-baru ini pergi untuk menukangi Newcastle United Inggris.

Jaissle sebelumnya memutuskan mundur dari jabatannya setelah gagal mencapai kesepakatan dengan klub soal perpanjangan kontraknya, sehingga klub beralih untuk mendatangkan Pusic.



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    Langkah mengejutkan

    Pengumuman itu muncul pada saat sebagian besar prediksi mengarah pada kedekatan Al Ahli dengan sejumlah nama Eropa lainnya, hingga akhirnya "Al Raqi" memilih pelatih asal Belanda tersebut, dalam sebuah langkah yang mengejutkan para pendukung dan pemerhati.

    Langkah ini membuka pintu pertanyaan seputar fase mendatang, terutama karena Posecu mengemban tugas memimpin tim yang menyandang gelar juara Liga Champions Elite Asia, dan bersiap menjalani musim yang penuh tantangan baik di level domestik maupun kontinental.

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  • Detail Kontrak

    Al Ahly mengungkapkan bahwa kesepakatan dengan pelatih asal Belanda tersebut datang dalam bentuk kontrak berdurasi dua musim, sehingga ia akan terus memimpin tim hingga Juni 2028, dalam langkah yang menegaskan keinginan manajemen untuk memberikan kestabilan yang cukup bagi staf kepelatihan baru guna membangun proyek jangka panjang, jauh dari solusi-solusi sementara.

    Bosic memulai tugasnya secara langsung sebagai persiapan menyambut bergulirnya kompetisi musim baru, di mana sejumlah tantangan besar telah menantinya, terutama menjaga posisi Al Ahly di kancah kontinental, serta melanjutkan persaingan di seluruh gelar domestik, di tengah ekspektasi tinggi setelah kesuksesan yang diraih tim dalam beberapa tahun terakhir.

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    Karier Bosic

    Marino Pušić tiba di Al Ahli dengan membawa perjalanan kepelatihan yang beragam, di mana ia berpindah-pindah antara sepak bola Eropa dan Teluk, setelah sebelumnya bekerja di klub-klub Belanda seperti Twente, AZ Alkmaar, dan Feyenoord. Ia juga merupakan salah satu anggota staf kepelatihan Feyenoord di bawah kepemimpinan pelatih ternama Arne Slot, serta turut andil dalam mengantarkan tim meraih gelar Liga Belanda musim 2022-2023, di samping mencapai final Liga Europa pada musim 2021-2022.

    Pušić meraih prestasi besar pertamanya ketika membawa Twente kembali ke Liga Belanda kasta tertinggi, setelah menjuarai Liga Belanda (Eerste Divisie) musim 2018-2019, sebelum menjalani pengalaman yang lebih sukses bersama Shakhtar Donetsk asal Ukraina.

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    Ia membawa tim meraih gelar Liga Ukraina, serta menjuarai Piala Ukraina dua kali, dan juga meninggalkan jejak menonjol di Liga Champions Eropa, yang paling mencolok di antaranya adalah kemenangan atas Barcelona di fase grup.

    Adapun persinggahan terakhirnya adalah bersama Al Jazira asal Uni Emirat Arab, di mana ia berhasil membawa tim lolos ke Liga Champions Asia, di samping mencapai final Piala Abu Dhabi Islamic Bank, dalam sebuah pencapaian yang mengembalikan klub ke pertandingan final ajang tersebut untuk pertama kalinya sejak beberapa tahun, hal yang meningkatkan nilainya sebelum ia hijrah untuk menjalani pengalaman baru bersama Al Ahli Saudi.

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