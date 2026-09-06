Berbicara tentang kemenangan Arsenal semata-mata sebagai sebuah "remontada" sama saja dengan meremehkan nilai kerja taktis yang mendahuluinya. Arteta mengambil sejumlah keputusan yang saling terkait: "ia memilih Havertz di posisi penyerang, memberikan kebebasan lebih besar kepada Odegaard, mendorong Lewis-Skelly ke lini tengah, memilih Tzolis di sayap, dan mengandalkan Konsa di lini pertahanan".
Setiap keputusan berpengaruh terhadap keputusan lainnya. Kebebasan Odegaard tidak akan mungkin dicapai pada tingkat yang sama tanpa keseimbangan yang disediakan oleh lini tengah. Pergerakan Havertz menjadi lebih efektif karena Odegaard mampu menjangkau area tersebut. Sementara Tzolis membantu menciptakan sudut-sudut umpan tambahan yang membuat pertahanan Chelsea dihadapkan pada lebih dari satu pilihan. Dan inilah poin terpenting dalam membaca pertandingan ini: "Arteta tidak menang karena satu keputusan, melainkan karena keputusan-keputusannya saling melengkapi satu sama lain".
Pada akhirnya, skor menyatakan bahwa Arsenal menang 2-1, tetapi pertandingan ini menyatakan sesuatu yang lebih besar. Tim kebobolan pada kira-kira menit kedua, namun demikian mereka tidak kehilangan struktur permainannya. Tertinggal, lalu menyamakan, kemudian unggul, dan setelah itu bertahan menghadapi tekanan di menit-menit akhir. Rangkaian ini sangat penting bagi tim yang tengah mempertahankan gelar. Sebuah musim tidak ditentukan oleh pertandingan-pertandingan saat tim berada dalam kondisi terbaiknya, melainkan oleh pertandingan-pertandingan saat segalanya menjadi rumit. Karena itulah kemenangan atas Chelsea membawa nilai yang melampaui tiga poin.
Arsenal tidak menampilkan pertandingan yang sempurna; mereka memberi Chelsea sejumlah peluang, tidak memastikan kemenangan lebih awal, dan bisa saja membayar mahal beberapa kelengahan di akhir laga. Namun mereka memiliki sesuatu yang lebih penting daripada kesempurnaan: "fleksibilitas.. fleksibilitas dalam formasi, fleksibilitas dalam peran, dan fleksibilitas dalam menyikapi skenario pertandingan". Dan inilah tepatnya yang membuat taruhan-taruhan Arteta berhasil.
Havertz membuktikan bahwa ia mampu memimpin lini serang, Odegaard memanfaatkan ruang yang disediakan oleh rencana permainan untuknya, Tzolis membuktikan bahwa pemilihannya bukanlah sebuah petualangan, Lewis-Skelly membantu mendistribusikan ulang peran di lini tengah, sementara Raya menjaga keunggulan timnya ketika kesalahan sudah tidak lagi diperbolehkan.
Adapun Chelsea, meski kalah, telah menegaskan bahwa mereka memiliki cukup kemampuan untuk merepotkan tim-tim besar, tetapi mereka kalah dalam pertandingan yang seharusnya mereka manfaatkan momen-momennya dengan efisiensi setinggi mungkin. Karena itu bisa dikatakan bahwa derby London ini bukanlah duel yang ditentukan oleh nama-nama besar, melainkan pertandingan yang ditentukan oleh "kualitas detail".
Chelsea menguasai awal laga. Arsenal menguasai pertandingan.. dan perbedaan antara keduanya terletak pada kemampuan Arteta dan para pemainnya untuk mengubah rencana menjadi kenyataan, kemudian menyikapi perubahan-perubahan dalam pertandingan tanpa kehilangan identitas mereka. Selain itu, taruhan-taruhan Arteta berhasil, tetapi yang terpenting adalah Arsenal membuktikan bahwa mereka memiliki karakter sebuah tim yang tahu cara menang bahkan ketika keadaan tidak berjalan menguntungkan mereka sejak awal.