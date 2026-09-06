Salah satu keputusan paling menonjol dari Arteta adalah mengandalkan Kai Havertz sebagai penyerang utama. Keputusan itu memiliki lebih dari satu makna; Havertz bukanlah penyerang konvensional yang bergantung pada kehadiran terus-menerus di antara dua bek tengah, melainkan pemain yang mampu keluar dari kotak penalti, menerima bola di ruang kosong, terlibat dalam duel udara, lalu kembali lagi ke kotak penalti pada momen yang tepat.

Dan inilah yang persis dibutuhkan Arsenal saat menghadapi Chelsea. Klub asal London itu bertahan dengan baik dalam beberapa periode, sehingga sulit untuk ditembus hanya dengan umpan di depan kotak penalti. Arsenal membutuhkan penyerang yang mampu menarik para bek dari posisi mereka, dan pada saat yang sama memberikan kehadiran tim di dalam kotak penalti.

Havertz menjalankan kedua peran itu. Gol penyama kedudukan bukan sekadar tembakan yang sukses, melainkan hasil langsung dari cara pergerakannya. Ia mendapatkan bola di dekat garis kotak penalti, bergerak ke ruang yang tepat, lalu menuntaskan serangan dengan tembakan yang cerdas.

Namun nilai sesungguhnya terlihat pada gol kedua. Alih-alih mencoba menjangkau bola dan menyelesaikan serangan sendiri, ia dengan cerdik membiarkan bola melewatinya menuju Martin Odegaard, yang memanfaatkan ruang di belakangnya dan mencetak gol yang membawa keunggulan.

Statistiknya mendukung hal itu. Havertz melepaskan tiga tembakan, dua di antaranya tepat sasaran, dan menyentuh bola 10 kali di dalam kotak penalti Chelsea, jumlah terbanyak di antara para pemain dalam pertandingan tersebut, menciptakan tiga peluang, memenangkan empat duel udara, serta mendapatkan dua pelanggaran.

Oleh karena itu, penilaian atas penampilannya tidak boleh berhenti pada gol saja. Pemain asal Jerman itu menjadi titik tumpu serangan, dan membantu Arsenal mengunci pertahanan Chelsea serta memaksanya menghadapi lebih dari satu ancaman pada saat yang bersamaan.