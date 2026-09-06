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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Alonso menyerang lebih dulu, tetapi terjebak dalam taktik pertaruhan Arteta

FEATURES
Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
M. Arteta
X. Alonso
C. Tzolis
K. Havertz
Inggris
Spanyol
Yunani
Jerman

77 detik tidak mematahkan sang juara

Morgan Rogers hanya butuh 77 detik untuk membawa Chelsea unggul, namun Arsenal membutuhkan lebih dari 90 menit untuk membuktikan bahwa sang juara bertahan tidak hanya diukur dari apa yang mereka lakukan ketika pertandingan berjalan sesuai skenario yang mereka inginkan, melainkan dari apa yang mereka lakukan ketika menerima pukulan dini dan dipaksa membangun ulang permainan dari awal.

Derby London bukan sekadar duel antara dua tim yang memiliki ambisi besar, tetapi menjadi ujian dini bagi kemampuan Arsenal dalam mempertahankan gelarnya di hadapan rival yang memiliki senjata berbeda, dan seorang pelatih baru yang ingin cepat menanamkan identitasnya. Chelsea memulai dengan kuat, memanfaatkan kekacauan pertahanan pertama dan unggul, tetapi Arsenal tidak membiarkan gol itu mengubah struktur mereka atau mendorong mereka bermain dengan gugup.

Perbedaan yang sesungguhnya muncul setelah itu: Arteta tidak perlu membalik total gagasan-gagasannya, melainkan memaksimalkan ruang dan peran yang telah ia pilih sebelum pertandingan. Hasilnya adalah kebangkitan Arsenal dari ketertinggalan menjadi kemenangan 2-1, tetapi yang lebih penting, pertandingan ini mengungkap sejumlah keputusan taktis yang membuat kemenangan itu lebih dari sekadar tiga poin.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Taruhan pertama Arteta: Havertz di jantung serangan

    Salah satu keputusan paling menonjol dari Arteta adalah mengandalkan Kai Havertz sebagai penyerang utama. Keputusan itu memiliki lebih dari satu makna; Havertz bukanlah penyerang konvensional yang bergantung pada kehadiran terus-menerus di antara dua bek tengah, melainkan pemain yang mampu keluar dari kotak penalti, menerima bola di ruang kosong, terlibat dalam duel udara, lalu kembali lagi ke kotak penalti pada momen yang tepat.

    Dan inilah yang persis dibutuhkan Arsenal saat menghadapi Chelsea. Klub asal London itu bertahan dengan baik dalam beberapa periode, sehingga sulit untuk ditembus hanya dengan umpan di depan kotak penalti. Arsenal membutuhkan penyerang yang mampu menarik para bek dari posisi mereka, dan pada saat yang sama memberikan kehadiran tim di dalam kotak penalti.

    Havertz menjalankan kedua peran itu. Gol penyama kedudukan bukan sekadar tembakan yang sukses, melainkan hasil langsung dari cara pergerakannya. Ia mendapatkan bola di dekat garis kotak penalti, bergerak ke ruang yang tepat, lalu menuntaskan serangan dengan tembakan yang cerdas.

    Namun nilai sesungguhnya terlihat pada gol kedua. Alih-alih mencoba menjangkau bola dan menyelesaikan serangan sendiri, ia dengan cerdik membiarkan bola melewatinya menuju Martin Odegaard, yang memanfaatkan ruang di belakangnya dan mencetak gol yang membawa keunggulan.

    Statistiknya mendukung hal itu. Havertz melepaskan tiga tembakan, dua di antaranya tepat sasaran, dan menyentuh bola 10 kali di dalam kotak penalti Chelsea, jumlah terbanyak di antara para pemain dalam pertandingan tersebut, menciptakan tiga peluang, memenangkan empat duel udara, serta mendapatkan dua pelanggaran.

    Oleh karena itu, penilaian atas penampilannya tidak boleh berhenti pada gol saja. Pemain asal Jerman itu menjadi titik tumpu serangan, dan membantu Arsenal mengunci pertahanan Chelsea serta memaksanya menghadapi lebih dari satu ancaman pada saat yang bersamaan.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Odegaard bebas dari beban, Lewis-Skelly beri Arteta kunci lini tengah

    Mungkin keputusan yang paling berpengaruh terhadap wajah Arsenal adalah menempatkan Myles Lewis-Skelly di samping Declan Rice, sehingga memungkinkan Martin Odegaard untuk bergerak lebih leluasa. Ini bukan sekadar soal mengganti posisi satu pemain dengan pemain lain; ini adalah pembagian ulang fungsi.

    Ketika Odegaard bermain lebih dalam, ia terpaksa terlibat dalam membangun serangan dari belakang, menerima bola di bawah tekanan, dan mundur mengejarnya saat kehilangan penguasaan. Namun ketika ia menemukan seorang pemain di belakangnya yang mampu menutup ruang bersama Rice, ia bisa tetap berada di area di mana ia paling berpengaruh: di antara garis pertahanan, di half-space, dan di tepi kotak penalti.

    Dan itulah yang terjadi. Odegaard menjadi lebih hadir di sepertiga akhir, dan pada saat yang sama tidak kehilangan perannya dalam melakukan pressing serta merebut kembali bola. Angka-angka mencerminkan hal itu dengan jelas: 65 sentuhan, 48 umpan sukses dari total 54, 16 umpan yang menembus garis pertahanan, 6 umpan di sepertiga akhir, 4 peluang yang diciptakan, di antaranya dua peluang matang, dan 3 duel satu lawan satu yang dimenangkan.

    Angka-angka ini tidak menggambarkan seorang pemain yang hanya muncul pada momen mencetak gol, melainkan seorang pemain yang turut mengendalikan tempo pertandingan. Yang lebih penting, golnya lahir dari serangan kolektif yang jelas membawa sidik jari Arteta. Pergerakannya tidak acak; ada pergantian posisi antarpemain, penarikan para bek, dan pemanfaatan ruang yang muncul di belakang lini pertama pressing Chelsea. Odegaard bukan sekadar penuntas serangan, tetapi bagian dari mekanisme yang menciptakannya.

  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Mengapa Arsenal tidak runtuh setelah gol Rodgers?

    Gol yang datang lebih awal bisa saja memaksa Arsenal menjalani pertandingan yang sama sekali berbeda. Chelsea meraih keunggulan psikologis, dan menjadi mungkin bagi mereka untuk bertahan di area yang lebih dalam serta mengandalkan transisi, sementara Arsenal terpaksa memikul tanggung jawab untuk membangun serangan. Namun Arteta menolak terjatuh ke dalam jebakan yang paling umum: meningkatkan kecepatan tanpa meningkatkan kualitas.

    Arsenal tidak berubah menjadi tim yang mengirim bola ke kotak penalti secara serampangan, dan tidak meninggalkan pembangunan serangan dari belakang, melainkan terus memutar bola dan menunggu momen yang tepat untuk menggeser pertahanan Chelsea.

    Aspek ini sangat penting; sebab tim-tim yang tertinggal lebih awal menghadapi lawan yang kuat cenderung kehilangan posisi mereka karena mengejar gol penyeimbang. Arsenal justru melakukan kebalikannya, mereka menjaga jarak antarlini, meningkatkan tekanan secara bertahap, dan terus memanfaatkan sayap serta half-space. Di sinilah karakter tim itu tampak lebih jelas ketimbang statistik lainnya.

    Momen-momen paling berbahaya Chelsea juga muncul di akhir pertandingan, terutama upaya Estevao yang memaksa David Raya melakukan intervensi penting. Penyelamatan itu bukan detail sepele; sebab datang di fase ketika satu gol saja mampu menghapus seluruh kerja keras yang telah dilakukan Arsenal. Hal ini mencerminkan sisi lain dari karakter tim: kemampuan untuk beralih dari inisiatif menuju pengelolaan hasil tanpa kehilangan konsentrasi.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tzolis, pilihan yang membuat perbedaan di lini sayap

    Memilih Christos Tzolis ketimbang Eberechi Eze dan Nicolas Madueke merupakan salah satu keputusan yang mungkin terlihat sepele sebelum pertandingan, tetapi memperlihatkan nilainya selama laga berlangsung. Tzolis tidak bermain sebagai winger statis yang menunggu bola, melainkan terus bergerak untuk terlibat dalam pembangunan serangan dan masuk ke ruang-ruang di area dalam.

    Pergerakan ini menambah dimensi baru bagi serangan Arsenal; keberadaannya di area dalam memungkinkan terciptanya segitiga umpan bersama Odegaard dan Havertz, sekaligus memaksa lini belakang Chelsea mengambil keputusan sulit soal siapa yang harus keluar menekan dan siapa yang tetap berada di posisinya.

    Angka-angka menegaskan besarnya kontribusinya: ia bermain selama 90 menit, menyentuh bola 54 kali, menyelesaikan 37 umpan dari total 43, memenangi enam duel, merebut bola lima kali, menciptakan empat peluang termasuk satu peluang matang, di samping dua umpan panjang yang berhasil.

    Yang terpenting, ia berkontribusi langsung pada gol kedua. Di sinilah terlihat perbedaan antara winger yang mengukur pengaruhnya dari jumlah aksi menggiring bola dan winger yang melayani sistem permainan. Tzolis tidak perlu melakukan sepuluh upaya individu untuk menjadi berpengaruh; pergerakan dan umpan-umpannya adalah bagian dari proses membongkar pertahanan Chelsea.

  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Chelsea tidak kalah karena penampilan yang buruk

    Mudah saja meringkas pertandingan ini sebagai kebangkitan Arsenal, tetapi itu tidak adil bagi Chelsea. Tim ini tetap berbahaya setelah unggul, dan memiliki sejumlah peluang jelas untuk mematikan pertandingan sebelum Arsenal membalikkan keadaan.

    Rogers nyaris menambah gol lain, sementara upaya Pedro Neto membentur tiang gawang, peluang-peluang yang seandainya salah satunya dimanfaatkan akan mengubah wajah pertandingan sepenuhnya.

    Jadi, masalahnya bukan pada kemampuan Chelsea untuk menciptakan ancaman, melainkan pada ketidakmampuannya mengubah momen-momen keunggulan menjadi selisih yang nyaman. Di sinilah perbedaan antara kedua tim dapat dibaca.

    Chelsea lebih banyak bergantung pada momen individu dan serangan balik cepat, sementara Arsenal memiliki mekanisme yang lebih stabil untuk menciptakan peluang. 

    Ketika Arsenal membutuhkan gol, mereka punya lebih dari satu jalur untuk mencapainya; dan ketika Chelsea butuh mengembalikan keunggulannya, mereka tidak menemukan ruang yang sama. Ini adalah poin yang bisa menjadi penentu dalam sebuah balapan panjang.

  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Karakter juara: pembeda yang sesungguhnya

    Berbicara tentang kemenangan Arsenal semata-mata sebagai sebuah "remontada" sama saja dengan meremehkan nilai kerja taktis yang mendahuluinya. Arteta mengambil sejumlah keputusan yang saling terkait: "ia memilih Havertz di posisi penyerang, memberikan kebebasan lebih besar kepada Odegaard, mendorong Lewis-Skelly ke lini tengah, memilih Tzolis di sayap, dan mengandalkan Konsa di lini pertahanan".

    Setiap keputusan berpengaruh terhadap keputusan lainnya. Kebebasan Odegaard tidak akan mungkin dicapai pada tingkat yang sama tanpa keseimbangan yang disediakan oleh lini tengah. Pergerakan Havertz menjadi lebih efektif karena Odegaard mampu menjangkau area tersebut. Sementara Tzolis membantu menciptakan sudut-sudut umpan tambahan yang membuat pertahanan Chelsea dihadapkan pada lebih dari satu pilihan. Dan inilah poin terpenting dalam membaca pertandingan ini: "Arteta tidak menang karena satu keputusan, melainkan karena keputusan-keputusannya saling melengkapi satu sama lain".

    Pada akhirnya, skor menyatakan bahwa Arsenal menang 2-1, tetapi pertandingan ini menyatakan sesuatu yang lebih besar. Tim kebobolan pada kira-kira menit kedua, namun demikian mereka tidak kehilangan struktur permainannya. Tertinggal, lalu menyamakan, kemudian unggul, dan setelah itu bertahan menghadapi tekanan di menit-menit akhir. Rangkaian ini sangat penting bagi tim yang tengah mempertahankan gelar. Sebuah musim tidak ditentukan oleh pertandingan-pertandingan saat tim berada dalam kondisi terbaiknya, melainkan oleh pertandingan-pertandingan saat segalanya menjadi rumit. Karena itulah kemenangan atas Chelsea membawa nilai yang melampaui tiga poin.

    Arsenal tidak menampilkan pertandingan yang sempurna; mereka memberi Chelsea sejumlah peluang, tidak memastikan kemenangan lebih awal, dan bisa saja membayar mahal beberapa kelengahan di akhir laga. Namun mereka memiliki sesuatu yang lebih penting daripada kesempurnaan: "fleksibilitas.. fleksibilitas dalam formasi, fleksibilitas dalam peran, dan fleksibilitas dalam menyikapi skenario pertandingan". Dan inilah tepatnya yang membuat taruhan-taruhan Arteta berhasil.

    Havertz membuktikan bahwa ia mampu memimpin lini serang, Odegaard memanfaatkan ruang yang disediakan oleh rencana permainan untuknya, Tzolis membuktikan bahwa pemilihannya bukanlah sebuah petualangan, Lewis-Skelly membantu mendistribusikan ulang peran di lini tengah, sementara Raya menjaga keunggulan timnya ketika kesalahan sudah tidak lagi diperbolehkan.

    Adapun Chelsea, meski kalah, telah menegaskan bahwa mereka memiliki cukup kemampuan untuk merepotkan tim-tim besar, tetapi mereka kalah dalam pertandingan yang seharusnya mereka manfaatkan momen-momennya dengan efisiensi setinggi mungkin. Karena itu bisa dikatakan bahwa derby London ini bukanlah duel yang ditentukan oleh nama-nama besar, melainkan pertandingan yang ditentukan oleh "kualitas detail".

    Chelsea menguasai awal laga. Arsenal menguasai pertandingan.. dan perbedaan antara keduanya terletak pada kemampuan Arteta dan para pemainnya untuk mengubah rencana menjadi kenyataan, kemudian menyikapi perubahan-perubahan dalam pertandingan tanpa kehilangan identitas mereka. Selain itu, taruhan-taruhan Arteta berhasil, tetapi yang terpenting adalah Arsenal membuktikan bahwa mereka memiliki karakter sebuah tim yang tahu cara menang bahkan ketika keadaan tidak berjalan menguntungkan mereka sejak awal.

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