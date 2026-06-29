Akhirnya saatnya tiba. Menurut Sky Sport, sore ini Massimiliano Allegri dijadwalkan bertemu dengan jajaran manajemen Milan untuk menyelesaikan secara definitif dan resmi kontrak yang masih mengikatnya dengan klub Rossoneri hingga 30 Juni 2027. Kontak yang sering terjadi antara kedua belah pihak dalam beberapa pekan terakhir telah menghasilkan kesepakatan prinsip mengenai cara-cara pemutusan hubungan kerja secara dini – menyusul pemecatan yang secara resmi dilakukan oleh RedBird pada 25 Mei lalu dan kemudian dikomunikasikan beberapa hari kemudian melalui PEC – serta besaran pesangon yang akan dibayarkan kepada pelatih asal Livorno tersebut.
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Allegri ke Napoli, hitung mundur telah dimulai: hari ini kontrak dengan Milan bisa diputus
STAF ALLEGRI
Selain situasi Allegri, dalam beberapa jam ke depan juga akan diputuskan nasib para anggota staf teknis yang pernah bekerja bersamanya dalam petualangan terakhirnya memimpin Milan. Beberapa hari yang lalu, pelatih kiper Claudio Filippi—yang telah menerima tawaran dari Fiorentina—dan Bernardo Corradi—yang telah ditunjuk secara resmi sebagai pelatih baru Sampdoria—telah keluar dari tim. Dalam daftar staf Allegri yang akan menyelesaikan pemutusan kontrak dengan Milan hari ini, diperkirakan akan mencakup asisten pelatih senior Marco Landucci, staf teknis Aldo Dolcetti, Francesco Magnanelli, dan Maurizio Trombetta, pelatih kebugaran Simone Folletti, pelatih kiper lainnya Daniele Borri, serta dua pengamat Roberto Bosco dan Emilio Doveri.
LAPORAN KEUANGAN MILAN
Setelah berminggu-minggu ketegangan yang cukup tinggi—yang juga dipicu oleh permintaan Allegri untuk mendapatkan pesangon tidak kurang dari 5 juta euro serta tanggapan yang agak dingin dari pemilik Milan, Gerry Cardinale—masalah ini diperkirakan akan mencapai penyelesaiannya tepat pada hari pertama pembukaan resmi bursa transfer musim panas. Pelatih asal Livorno ini, yang diberhentikan dari jabatannya untuk memberi jalan kepada penggantinya, Rubén Amorim, setelah menutup musim terakhir dengan peringkat kelima yang mengecewakan dan kegagalan lolos ke Liga Champions, meninggalkan catatan 20 kemenangan, 10 hasil imbang, dan 8 kekalahan di Serie A, tersingkir di babak 16 besar Coppa Italia, serta kekalahan dari Napoli di semifinal Supercoppa Italiana.
IA AKAN MENANDATANGANI KONTRAK SELAMA TIGA TAHUN
Setelah semua aspek terkait pemutusan kontrak dengan Milan diselesaikan, Massimiliano Allegri dapat melanjutkan untuk menandatangani kontrak tiga tahun dengan gaji sekitar 5 juta euro per musim bersama Napoli, klub yang telah mencapai kesepakatan dengannya beberapa pekan lalu. Presiden Aurelio De Laurentiis, yang selalu menjaga kerahasiaan penuh terkait hal ini, kini bersiap untuk mengumumkan secara resmi pilihan pengganti Antonio Conte.