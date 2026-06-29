Allegri ke Napoli, hitung mundur telah dimulai: hari ini kontrak dengan Milan bisa diputus

Setelah berminggu-minggu ketegangan yang cukup tinggi—yang juga dipicu oleh permintaan Allegri untuk mendapatkan pesangon tidak kurang dari 5 juta euro serta tanggapan yang agak dingin dari pemilik Milan, Gerry Cardinale—masalah ini diperkirakan akan mencapai penyelesaiannya tepat pada hari pertama pembukaan resmi bursa transfer musim panas. Pelatih asal Livorno ini, yang diberhentikan dari jabatannya untuk memberi jalan kepada penggantinya, Rubén Amorim, setelah menutup musim terakhir dengan peringkat kelima yang mengecewakan dan kegagalan lolos ke Liga Champions, meninggalkan catatan 20 kemenangan, 10 hasil imbang, dan 8 kekalahan di Serie A, tersingkir di babak 16 besar Coppa Italia, serta kekalahan dari Napoli di semifinal Supercoppa Italiana.