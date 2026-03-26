"Alkohol dalam botol Gatorade": Pengungkapan mengejutkan seputar pemain FC Barcelona yang bermain di tiga kompetisi

Hleb pindah dari FC Arsenal ke Barcelona setahun sebelumnya dengan nilai transfer 17 juta euro. Di bawah asuhan pelatih Pep Guardiola, gelandang yang saat itu berusia 28 tahun itu memang berhasil meraih treble bersama tim legendaris yang dipimpin oleh superstar Lionel Messi, namun ia sendiri tidak lebih dari sekadar pemain cadangan. Dalam 36 penampilan untuk Barca, Hleb bermain selama 1.687 menit dan mencatatkan tiga assist. Ia tidak masuk dalam skuad saat final Liga Champions melawan Manchester United.

Rumor mengenai masalah alkoholnya sudah beredar sejak lama. "Hleb seharusnya bisa mencapai lebih banyak hal dalam sepak bola. Ia memang telah menjalani karier yang hebat, tetapi ia juga suka minum alkohol," kata Wojciech Szczesny kepada saluran YouTube Polandia, Foot Truck. Hleb dan Szczesny pernah bermain bersama di Arsenal, dan seperti Hleb, Szczesny pun bergabung dengan Barcelona beberapa tahun kemudian.