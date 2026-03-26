Dalam podcast Montiliving, Albert Dalmau menceritakan tentang persiapan pramusim FC Barcelona pada musim panas 2009. Sebagai pemain muda berbakat berusia 17 tahun, Dalmau saat itu diizinkan untuk ikut berlatih bersama tim senior. Yang paling berkesan baginya adalah pilihan minuman Aleksandr Hleb. "Di dalam botol Gatorade yang khas itu memang berisi Gatorade, tapi dia juga menambahkan sedikit alkohol," kata Dalmau.
"Alkohol dalam botol Gatorade": Pengungkapan mengejutkan seputar pemain FC Barcelona yang bermain di tiga kompetisi
Hleb pindah dari FC Arsenal ke Barcelona setahun sebelumnya dengan nilai transfer 17 juta euro. Di bawah asuhan pelatih Pep Guardiola, gelandang yang saat itu berusia 28 tahun itu memang berhasil meraih treble bersama tim legendaris yang dipimpin oleh superstar Lionel Messi, namun ia sendiri tidak lebih dari sekadar pemain cadangan. Dalam 36 penampilan untuk Barca, Hleb bermain selama 1.687 menit dan mencatatkan tiga assist. Ia tidak masuk dalam skuad saat final Liga Champions melawan Manchester United.
Rumor mengenai masalah alkoholnya sudah beredar sejak lama. "Hleb seharusnya bisa mencapai lebih banyak hal dalam sepak bola. Ia memang telah menjalani karier yang hebat, tetapi ia juga suka minum alkohol," kata Wojciech Szczesny kepada saluran YouTube Polandia, Foot Truck. Hleb dan Szczesny pernah bermain bersama di Arsenal, dan seperti Hleb, Szczesny pun bergabung dengan Barcelona beberapa tahun kemudian.
Aleksandr Hleb kembali ke VfB Stuttgart pada tahun 2009
Tak lama setelah pemusatan latihan tersebut, Hleb kembali ke VfB Stuttgart dengan status pinjaman, klub tempat ia berhasil menembus tim utama antara tahun 2000 dan 2005. Namun, pada masa keduanya di Stuttgart, penampilannya tidak sesuai harapan. Selanjutnya, ia dipinjamkan ke Birmingham City dan VfL Wolfsburg. Pada awal 2012, kontraknya dengan Barca diputus secara sepakat, dan ia kemudian pindah ke KS Samara di Rusia tanpa biaya transfer. Setelah bermain di Turki dan di negara asalnya, Belarus, ia mengakhiri karier aktifnya pada 2020.
Terlepas dari segala kesulitan, Hleb dianggap sebagai pemain sepak bola terbaik dalam sejarah Belarus. Dalmau, yang saat itu merupakan talenta Barca, gagal mencapai terobosan besar dan bermain di liga yang lebih rendah hingga akhir kariernya pada 2023.