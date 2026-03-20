Alisson kembali absen saat Liverpool kembali dilanda cedera menjelang laga melawan Brighton

Dengan absennya Alisson, Giorgi Mamardashvili diperkirakan akan menggantikannya di bawah mistar gawang. Pemain internasional Georgia ini sudah tidak asing lagi dengan susunan pemain inti musim ini, setelah tampil dalam 12 pertandingan di semua kompetisi saat menggantikan Alisson selama masa pemulihan cedera sebelumnya.

Mamardashvili sebelumnya menggantikan Alisson saat sang kiper absen pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Galatasaray. Meskipun kiper asal Brasil itu kembali bermain pada pertandingan-pertandingan berikutnya melawan Tottenham dan leg kedua melawan tim asal Turki tersebut, cedera terbaru ini kembali menyoroti peran penggantinya dalam pertandingan penting Liga Premier ini.