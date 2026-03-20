Alisson kembali absen saat Liverpool kembali dilanda cedera menjelang laga melawan Brighton
Liverpool dilanda kabar buruk terkait cedera Alisson
Sifat cedera tersebut masih belum jelas, terutama karena Slot tidak menyinggung masalah kebugaran apa pun terkait kiper utamanya dalam konferensi pers prapertandingan pada hari Jumat. Ketidakhadirannya merupakan pukulan telak, mengingat kiper tersebut telah tampil dalam 34 pertandingan di semua kompetisi untuk klub musim ini, dengan mencatatkan 13 clean sheet. Namun, situasi berkembang dengan cepat, sehingga Alisson tidak masuk dalam skuad pertandingan untuk laga di Amex Stadium.
Mamardashvili siap mengambil alih
Dengan absennya Alisson, Giorgi Mamardashvili diperkirakan akan menggantikannya di bawah mistar gawang. Pemain internasional Georgia ini sudah tidak asing lagi dengan susunan pemain inti musim ini, setelah tampil dalam 12 pertandingan di semua kompetisi saat menggantikan Alisson selama masa pemulihan cedera sebelumnya.
Mamardashvili sebelumnya menggantikan Alisson saat sang kiper absen pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Galatasaray. Meskipun kiper asal Brasil itu kembali bermain pada pertandingan-pertandingan berikutnya melawan Tottenham dan leg kedua melawan tim asal Turki tersebut, cedera terbaru ini kembali menyoroti peran penggantinya dalam pertandingan penting Liga Premier ini.
Penarikan internasional telah dikonfirmasi
Dampak dari cedera ini meluas hingga ke luar Anfield, karena Alisson juga telah menarik diri dari skuad Brasil untuk laga persahabatan internasional mendatang. Pelatih tim nasional Brasil, Carlo Ancelotti, bergerak cepat untuk mencari penggantinya, dengan memanggil kiper Corinthians, Hugo Souza, untuk pertandingan melawan Prancis dan Kroasia.
Alisson semula dijadwalkan menjadi sosok kunci bagi Selecao selama jeda bulan Maret, namun kini ia akan tetap berada di Merseyside untuk menjalani perawatan. Kiper ini telah menghadapi musim yang penuh rintangan dalam hal kebugaran, setelah sebelumnya absen dalam delapan pertandingan pada bulan Oktober dan November akibat masalah otot paha belakang.
Upaya Liverpool untuk masuk empat besar
Waktu terjadinya cedera ini sama sekali tidak ideal bagi Liverpool, yang saat ini berada di peringkat kelima klasemen Liga Premier. Dengan persaingan untuk empat besar yang semakin memanas, setiap poin sangatlah penting, dan kehilangan pemain sekelas Alisson yang berpengalaman dan berkualitas merupakan rintangan yang pasti ingin dihindari Slot saat menghadapi tim Brighton yang berbahaya dan berada di peringkat ke-12.
Meskipun laporan sebelumnya menyebutkan bahwa masalah kecil yang dialami Alisson bukanlah "hal besar," absennya yang berulang mulai menjadi tema musim ini. Para pendukung berharap tim medis dapat memulihkan kebugaran penuh sang kiper asal Brasil secepatnya, seiring musim memasuki fase paling menentukan.
