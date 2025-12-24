Selesai Operasi Patah Kaki, Ini Kata-Kata Pertama Alexander Isak Buat Fans Liverpool

Isak diperkirakan akan menepi sekitar dua bulan sebelum benar-benar siap kembali merumput. Namun, pakar cedera Ben Dinnery menilai Liverpool sebaiknya tidak terburu-buru dan fokus pada pemulihan jangka panjang sang striker, dan lebih fokus pada persiapannya untuk musim 2026/27.

“Dengan patah tulang betis, tingkat keparahan cedera tentu sangat menentukan,” ujar Dinnery kepada Casino Beats. “Waktu pemulihan standar untuk cedera seperti ini biasanya enam hingga delapan pekan, tetapi masalah pada pergelangan kaki Isak dan operasi yang dijalaninya membuat situasinya lebih rumit. Proses pemulihan bisa saja diwarnai kemunduran—jarang sekali pemain bisa kembali ke kondisi puncak tanpa hambatan dalam situasi seperti ini."

“Rasanya kita mulai melihat Isak tampil di level yang mirip dengan masa baktinya di Newcastle, di mana ia perlahan mencapai kebugaran optimal, apalagi ia sempat melewatkan pramusim sepenuhnya."

“Kenyataan pahitnya adalah, Isak kemungkinan baru akan kembali menjelang akhir musim, diberi menit bermain secara bertahap untuk mengembalikan ritmenya. Fokus utamanya adalah menjalani pramusim yang benar-benar kuat untuk musim depan.”