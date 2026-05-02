Alexander Isak cedera LAGI; striker Liverpool ini akan absen dalam laga melawan Man Utd
Cedera kembali menghantui Isak
Musim debut Isak yang sulit di Anfield tampaknya semakin memburuk setelah sang striker dipastikan absen dalam laga krusial melawan Manchester United pada Minggu ini, menurut The Sun. Pemain berusia 26 tahun itu, yang bergabung dengan Liverpool dari Newcastle dengan biaya transfer sebesar £130 juta—sebuah rekor transfer di Inggris—mengalami cedera pangkal paha saat sesi latihan pekan ini.
Penyerang tersebut diperkirakan akan menjalani pemindaian akhir pekan ini untuk menentukan seberapa parah cedera yang dialaminya. Ini bukanlah hal baru bagi pemain asal Swedia tersebut, yang telah menjalani musim yang tidak menentu di Merseyside, dengan hanya tampil sebagai starter dalam 13 pertandingan Liga Premier dan mencetak tiga gol selama musim yang dipenuhi masalah kebugaran, termasuk patah kaki yang membuatnya absen selama beberapa bulan di awal tahun ini.
Krisis di lini serang Slot
Waktu terjadinya cedera Isak sungguh tidak bisa lebih buruk lagi bagi Slot, yang sudah harus berjuang dengan lini serang yang kekurangan pemain. Dengan Hugo Ekitike dipastikan absen hingga akhir musim akibat robekan tendon Achilles saat tersingkir dari Liga Champions oleh Paris Saint-Germain, The Reds akan bertandang ke Old Trafford tanpa striker senior yang fit dan berpengalaman.
Pilihan Slot semakin terbatas oleh absennya Mohamed Salah, yang masih menepi karena cedera otot. Meskipun sang Raja Mesir diperkirakan akan kembali sebelum akhir musim, absennya pada hari Minggu meninggalkan kekosongan besar di tim Liverpool yang saat ini berjuang untuk mengamankan posisi ketiga di klasemen Liga Premier.
Salah mengenang kepergiannya dari Anfield
Di tengah krisis cedera, Salah buka-bukaan soal keputusannya untuk meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini. Pemain berusia 33 tahun itu telah memastikan akan hengkang dari klub setelah sembilan tahun, dan mengungkapkan bahwa percakapan pribadi dengan mantan kapten Steven Gerrard membantunya mengambil keputusan akhir untuk pergi.
Berbicara kepada Gerrard untuk TNT Sports, Salah mengatakan: "Saya bahagia sekarang. Saya ingat kita pernah berbincang. Saya menghargai itu. Orang-orang tidak tahu bahwa Anda datang ke rumah saya. Kita berbincang dengan baik, dan Anda menyampaikan pendapat Anda, dan saya benar-benar menghargainya. Saya senang bisa pergi sekarang dengan cara yang baik, dan ini juga sesuatu yang Anda sebutkan kepada saya, yaitu pergi sesuai keinginan Anda. Sudah waktunya untuk pergi. Saya akan mengatakan bahwa keinginan saya adalah benar-benar ingin sukses. Saya benar-benar ingin dikenang di klub ini. Saya belum memutuskan apa yang akan saya lakukan. Saya memiliki banyak pilihan yang bagus. Tapi saya merasa, 'Oke, Anda tahu apa, ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan sekarang dan saya merasa tenang dengan itu.'"
Persaingan memperebutkan empat besar semakin memanas
Pertandingan di Old Trafford ini sangat krusial karena baik Manchester United maupun Liverpool berupaya mengamankan tempat mereka di Liga Champions musim depan. United, yang dipimpin oleh Michael Carrick, bertekad untuk mengulang kemenangan atas rival mereka di Liga Premier setelah menang 2-1 di Anfield pada bulan Oktober lalu, yang akan memperkuat posisi mereka di tiga besar.