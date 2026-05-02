Alexander Isak cedera LAGI; striker Liverpool ini akan absen dalam laga melawan Man Utd

Di tengah krisis cedera, Salah buka-bukaan soal keputusannya untuk meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini. Pemain berusia 33 tahun itu telah memastikan akan hengkang dari klub setelah sembilan tahun, dan mengungkapkan bahwa percakapan pribadi dengan mantan kapten Steven Gerrard membantunya mengambil keputusan akhir untuk pergi.

Berbicara kepada Gerrard untuk TNT Sports, Salah mengatakan: "Saya bahagia sekarang. Saya ingat kita pernah berbincang. Saya menghargai itu. Orang-orang tidak tahu bahwa Anda datang ke rumah saya. Kita berbincang dengan baik, dan Anda menyampaikan pendapat Anda, dan saya benar-benar menghargainya. Saya senang bisa pergi sekarang dengan cara yang baik, dan ini juga sesuatu yang Anda sebutkan kepada saya, yaitu pergi sesuai keinginan Anda. Sudah waktunya untuk pergi. Saya akan mengatakan bahwa keinginan saya adalah benar-benar ingin sukses. Saya benar-benar ingin dikenang di klub ini. Saya belum memutuskan apa yang akan saya lakukan. Saya memiliki banyak pilihan yang bagus. Tapi saya merasa, 'Oke, Anda tahu apa, ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan sekarang dan saya merasa tenang dengan itu.'"