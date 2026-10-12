Alessia Russo dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Timnas Putri Inggris 2025-26

Russo dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Timnas Putri Inggris untuk musim 2025-26. Penyerang Arsenal itu meraih penghargaan bergengsi tersebut setelah memenangi pemungutan suara yang diikuti langsung oleh para suporter.

Ini merupakan kali kedua pemain berusia 27 tahun itu meraih penghargaan tim nasional tersebut sepanjang kariernya. Ia sebelumnya menerima penghargaan itu pada musim 2023-24, yang menegaskan konsistensi penampilan gemilangnya di level internasional. Russo meraih penghargaan tersebut setelah bersaing ketat dengan rekan-rekannya di tim nasional. Ia mengungguli Bronze dan Hampton dalam hasil akhir pemungutan suara suporter.