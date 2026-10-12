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Alessia Russo dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Timnas Putri Inggris 2025-26
Russo raih penghargaan tertinggi Inggris
Russo dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Timnas Putri Inggris untuk musim 2025-26. Penyerang Arsenal itu meraih penghargaan bergengsi tersebut setelah memenangi pemungutan suara yang diikuti langsung oleh para suporter.
Ini merupakan kali kedua pemain berusia 27 tahun itu meraih penghargaan tim nasional tersebut sepanjang kariernya. Ia sebelumnya menerima penghargaan itu pada musim 2023-24, yang menegaskan konsistensi penampilan gemilangnya di level internasional. Russo meraih penghargaan tersebut setelah bersaing ketat dengan rekan-rekannya di tim nasional. Ia mengungguli Bronze dan Hampton dalam hasil akhir pemungutan suara suporter.
- Getty Images
Momen istimewa bagi sang penyerang
Penghargaan pilihan suporter ini sangat berarti bagi bintang Arsenal tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, ia menjadi salah satu pemain favorit di kalangan pendukung setia tim nasional.
"Menerima penghargaan ini sangat istimewa, terutama karena penghargaan ini datang langsung dari para suporter," kata Russo setelah pengumuman tersebut. "Saya sangat senang bermain untuk Inggris setiap kali mendapat kesempatan. Semoga kami menjalani musim yang luar biasa."
Performa sensasional bersama klub dan tim nasional
Penghargaan terbaru Russo diraih setelah ia tampil luar biasa bersama Arsenal di kompetisi domestik. Musim lalu, ia menjadi pencetak gol asal Inggris tersubur di Women's Super League dengan torehan 13 gol dan enam assist.
Dua gol krusialnya dalam kemenangan 3-0 atas Aston Villa pada Mei pada akhirnya memastikan Arsenal lolos ke Liga Champions. Ketajamannya bersama klub pun berlanjut di pentas internasional.
Ia memainkan peran penting dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia terbaru Inggris. Penyerang itu menjadi starter dalam keenam pertandingan fase grup dan mencetak tiga gol.
- Getty Images
Babak play-off Piala Dunia menanti timnas putri Inggris
Russo tak punya banyak waktu untuk merayakan pencapaian individunya. Penyerang itu tetap fokus sepenuhnya untuk mengamankan tempat Inggris di Piala Dunia mendatang.
Ia sudah mencetak gol pada Jumat ketika Inggris mengalahkan Yunani 3-1 pada leg pertama duel play-off mereka. Gol pentingnya membantu Inggris meraih keunggulan meyakinkan dalam pertandingan putaran pertama itu.
Skuad Inggris kini akan bertolak ke Leicester untuk menghadapi Yunani pada Selasa. Russo ingin menambah koleksi golnya bersama tim nasional dan memastikan timnya melaju ke fase kualifikasi berikutnya.
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