Alessandro Del Piero: Victor Osimhen Bikin Juventus Ketakutan! Legenda Bianconeri Akui Kehebatan Bintang Galatasaray

Laporan pertandingan dari Istanbul melukiskan gambaran laga yang sebenarnya sempat berjalan ketat sebelum berubah menjadi kekacauan bagi tim tamu. Galatasaray kini membawa keunggulan tiga gol ke Turin setelah melakukan comeback sensasional.

Tuan rumah sempat tertinggal 2-1 di babak pertama, namun menunjukkan mentalitas pejuang dengan membalikkan keadaan menjadi 3-2 saat laga memasuki satu jam permainan. Gol-gol dari Noa Lang dan Davinson Sanchez membuyarkan harapan Juventus yang sempat melambung tinggi.

Padahal, Juventus sempat menunjukkan respons yang luar biasa di babak pertama. Setelah tertinggal lebih dulu lewat gol pembuka Gabriel Sara, Bianconeri bangkit dan membalikkan keadaan hanya dalam tempo 17 menit berkat dua gol dari gelandang andalan mereka, Teun Koopmeiners. Saat peluit babak pertama berbunyi, Juventus tampak berada di atas angin.

Namun, babak kedua menjadi cerita horor bagi wakil Serie A tersebut. Segalanya berubah dari buruk menjadi bencana ketika pemain pengganti di babak pertama, Juan Cabal, menerima kartu kuning kedua. Ia diusir keluar lapangan hanya 21 menit setelah masuk menggantikan rekannya. Bermain dengan 10 orang di kandang lawan yang berisik seperti RAMS Park adalah hukuman mati.