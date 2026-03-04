Alejandro Garnacho menghadapi 'hal yang sangat sulit' dalam kehidupan pribadinya saat manajer Chelsea Liam Rosenior membela winger tersebut setelah diteriaki oleh penonton

Meskipun memiliki bakat yang jelas, Garnacho sering menghadapi atmosfer yang tidak ramah dari suporter tim lawan dan bahkan sebagian suporter tuan rumah. Rosenior percaya bahwa sebagian besar sikap negatif tersebut berasal dari pemahaman yang dangkal tentang pemain tersebut. Ketika ditanya mengapa winger itu menjadi sasaran, manajer The Blues menjawab: "Karena orang menilai buku dari sampulnya. Yang saya pertimbangkan hanyalah apa yang saya ketahui tentang seseorang, bukan apa yang saya dengar tentang mereka atau bagaimana mereka dipersepsikan." Dia juga secara tegas membantah tuduhan bahwa pemain tersebut cenderung melakukan simulasi saat ditanya apakah Garnacho bersalah karena diving, dengan menjawab dengan tegas: "Tidak."

Manajer tersebut menambahkan bahwa sorakan ejekan seharusnya dianggap sebagai pujian terselubung bagi pemain, meskipun sifat pribadi dari ejekan tersebut sulit untuk ditoleransi. "Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti mengapa itu terjadi," tambah Rosenior. "Mungkin karena dia bisa menjadi ancaman yang besar. Bermain untuk klub seperti Chelsea, itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan. Anda harus melampaui itu dan tidak memperhatikannya. Itu cara terbaik bagi saya. Saya tidak berpikir Anda menggunakannya sebagai motivasi. Motivasi Anda seharusnya sudah ada untuk tampil baik. Itu bukan sesuatu yang kita bicarakan. Kita sudah banyak berdiskusi, tetapi sorakan penonton lawan biasanya berarti Anda adalah ancaman bagi lawan. Yang perlu Garnacho lakukan hanyalah terus bekerja keras karena kemampuannya tidak diragukan."