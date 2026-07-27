Alejandro Garnacho melontarkan sindiran halus kepada Chelsea setelah resmi bergabung dengan Aston Villa

Garnacho telah bergabung dengan Aston Villa melalui status pinjaman selama satu musim dari Chelsea, dengan kesepakatan tersebut dilaporkan mencakup opsi untuk menjadikan transfer ini permanen dengan nilai sekitar £42,5 juta pada musim panas mendatang.

Pemain internasional Argentina tersebut mengatakan bahwa kesempatan untuk bermain di Liga Champions menjadi alasan utama di balik keputusannya, dan komentarnya tersebut dapat dipandang sebagai sindiran halus terhadap Chelsea, yang tidak akan berlaga di kompetisi klub Eropa mana pun musim ini setelah finis di peringkat ke-10 di Liga Premier musim lalu.

Garnacho berharap kepindahannya ke Villa Park akan menghidupkan kembali kariernya setelah masa-masa sulit di Stamford Bridge, di mana ia kesulitan untuk memantapkan posisinya sebagai pemain inti.