Alejandro Garnacho Mulai Garang Di Chelsea, Enzo Maresca Sindir Manchester United

Alejandro Garnacho tampil gemilang kala Chelsea menang atas Wolves 3-0 di Stamford Bridge, Minggu (9/11) dini hari WIB, untuk naik ke posisi dua klasemen sementara Liga Primer Inggris. Winger 21 tahun itu mencatatkan assist untuk gol pembuka Malo Gusto dan gol ketiga oleh Pedro Neto dalam laga di mana The Blues tampil dominan di babak kedua.

Setelah mengakhiri babak pertama tanpa gol melawan sang juru kunci, Garnacho mengirimkan crossing melengkung yang disundul Gusto menjadi gol pada menit ke-51. Ia kemudian menutup performa impresifnya dengan umpan datar akurat yang diselesaikan Neto dari jarak dekat untuk memastikan kemenangan. Ini menjadi pertama kalinya Garnacho menorehkan dua assist dalam satu laga EPL untuk The Blues, dan kedua kali sepanjang kariernya.