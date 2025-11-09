Getty Images Sport
Alejandro Garnacho Mulai Garang Di Chelsea, Enzo Maresca Sindir Manchester United
Garnacho unjuk gigi kontra Wolves
Alejandro Garnacho tampil gemilang kala Chelsea menang atas Wolves 3-0 di Stamford Bridge, Minggu (9/11) dini hari WIB, untuk naik ke posisi dua klasemen sementara Liga Primer Inggris. Winger 21 tahun itu mencatatkan assist untuk gol pembuka Malo Gusto dan gol ketiga oleh Pedro Neto dalam laga di mana The Blues tampil dominan di babak kedua.
Setelah mengakhiri babak pertama tanpa gol melawan sang juru kunci, Garnacho mengirimkan crossing melengkung yang disundul Gusto menjadi gol pada menit ke-51. Ia kemudian menutup performa impresifnya dengan umpan datar akurat yang diselesaikan Neto dari jarak dekat untuk memastikan kemenangan. Ini menjadi pertama kalinya Garnacho menorehkan dua assist dalam satu laga EPL untuk The Blues, dan kedua kali sepanjang kariernya.
Bos Chelsea sindir Manchester United, puji Garnacho
Berbicara setelah kemenangan atas Wolves, Enzo Maresca menyindir Manchester United mengenai kondisi Garnacho.
“Bekerja keraslah—itu pesan utama sejak dia bergabung,” ujar pelatih asal Italia itu. “Kami tahu kualitasnya dengan bola bagus, tapi untuk bermain di tim ini dia juga harus bekerja keras. Dengan bola, dia bagus, tapi tanpa bola dia juga bekerja keras. Dia datang dari klub yang, jujur saja, tidak membuatnya berlatih 100 persen, jadi kondisi fisiknya tidak baik. Perlahan-lahan sekarang dia mulai membaik. Dia tahu bahwa untuk bermain di sini, dia harus bagus saat menguasai bola maupun saat tanpa bola. Kalau tidak, dia tidak akan bermain.”
Juga sanjung Estevao
Selain Garnacho, Maresca juga menyoroti penampilan positif wonderkid Brasil, Estevao Willian. Remaja 18 tahun yang resmi bergabung dari Palmeiras pada musim panas 2025 itu kembali memukau saat turun sebagai pemain pengganti. Meski tak tercatat sebagai assist, umpan tariknya yang terdefleksi berbuah gol kedua oleh Joao Pedro.
“Begitu Estevao masuk, energi tim langsung naik karena fans menyukai tipe pemain seperti dia, kalian bisa melihat bakatnya dengan jelas,” imbuh Maresca. “Kami sedang berusaha membantunya beradaptasi dan memberi menit bermain yang tepat. Dia datang dari Brasil, butuh waktu untuk menyesuaikan diri, tapi dia pasti akan menjadi starter di masa depan.”
Cedera kembali hantui Chelsea
Meski kemenangan atas Wolves membawa Chelsea naik ke peringkat dua, Maresca masih harus memutar otak menghadapi krisis cedera. Kapten tim hari itu, Enzo Fernandez, dilaporkan masih bergulat dengan cedera jangka panjang sehingga memutuskan absen dari skuad timnas Argentina di jeda internasional November, dengan Neto juga mengalami masalah fisik.
Jadwal padat sudah menanti The Blues usai jeda internasional, dengan bertandang ke Burnley pada 22 November, menjamu Barcelona di Liga Champions empat hari kemudian, dan menutup bulan dengan laga besar kontra Arsenal di Stamford Bridge.
