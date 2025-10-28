Terungkap! Alasan Man Utd Tolak Lepas Kobbie Mainoo Dan Joshua Zirkzee Di Januari Meski Minim Waktu Bermain

Manchester United menegaskan bahwa Mainoo dan Zirkzee tidak akan diizinkan meninggalkan klub selama jendela transfer Januari mendatang, terlepas dari permintaan pribadi untuk pindah, menurut The Sun. Kedua pemain semakin khawatir tentang terbatasnya waktu bermain mereka di bawah Amorim musim ini. Namun, sikap Setan Merah tegas, dengan pelatih asal Portugal itu bersikeras bahwa "mereka adalah pemain kami dan kami membutuhkan semua orang untuk menjalani musim yang baik."

Mainoo, yang meminta pindah dengan status pinjaman di musim panas, melihat sedikit perubahan dalam situasinya sejak saat itu. Gelandang berusia 21 tahun itu telah tampil delapan kali di semua kompetisi tetapi belum pernah menjadi starter di Liga Primer. Satu-satunya penampilannya sebagai starter terjadi saat kekalahan di Piala Liga dari Grimsby Town pada Agustus. Sementara itu, Zirkzee, yang kembali dari cedera hamstring di akhir musim panas, baru bermain total sedikit di atas 80 menit musim ini dan dilaporkan frustrasi karena tertinggal di belakang Benjamin Sesko, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo dalam urutan pilihan pemain.

Amorim secara terbuka mengakui bahwa dia memahami frustrasi para pemain yang tidak mendapatkan menit bermain, tetapi tetap teguh mempertahankan kedalaman skuad melewati jadwal musim dingin yang sibuk.