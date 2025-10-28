Getty
Terungkap! Alasan Man Utd Tolak Lepas Kobbie Mainoo Dan Joshua Zirkzee Di Januari Meski Minim Waktu Bermain
Man Utd Tidak Akan Menjual Mainoo dan Zirkzee di Januari
Manchester United menegaskan bahwa Mainoo dan Zirkzee tidak akan diizinkan meninggalkan klub selama jendela transfer Januari mendatang, terlepas dari permintaan pribadi untuk pindah, menurut The Sun. Kedua pemain semakin khawatir tentang terbatasnya waktu bermain mereka di bawah Amorim musim ini. Namun, sikap Setan Merah tegas, dengan pelatih asal Portugal itu bersikeras bahwa "mereka adalah pemain kami dan kami membutuhkan semua orang untuk menjalani musim yang baik."
Mainoo, yang meminta pindah dengan status pinjaman di musim panas, melihat sedikit perubahan dalam situasinya sejak saat itu. Gelandang berusia 21 tahun itu telah tampil delapan kali di semua kompetisi tetapi belum pernah menjadi starter di Liga Primer. Satu-satunya penampilannya sebagai starter terjadi saat kekalahan di Piala Liga dari Grimsby Town pada Agustus. Sementara itu, Zirkzee, yang kembali dari cedera hamstring di akhir musim panas, baru bermain total sedikit di atas 80 menit musim ini dan dilaporkan frustrasi karena tertinggal di belakang Benjamin Sesko, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo dalam urutan pilihan pemain.
Amorim secara terbuka mengakui bahwa dia memahami frustrasi para pemain yang tidak mendapatkan menit bermain, tetapi tetap teguh mempertahankan kedalaman skuad melewati jadwal musim dingin yang sibuk.
Mainoo dan Zirkzee Dibutuhkan Selama Periode AFCON
Penolakan Manchester United untuk menyetujui kepergian Mainoo dan Zirkzee berasal dari pertimbangan strategis dan logistik. Klub akan kehilangan beberapa pemain tim utama yang bertugas internasional selama Piala Afrika (AFCON), termasuk Mbeumo, Amad, dan Noussair Mazraoui, yang semuanya penting bagi sistem Amorim. Dengan AFCON dimulai sebelum Natal dan berakhir pada 18 Januari, United diperkirakan akan kekurangan pemain setidaknya untuk enam pertandingan domestik.
Pengaturan taktis Amorim, sistem 3-4-2-1 yang fleksibel, bergantung pada kemampuan beradaptasi, terutama di posisi menyerang dan lini tengah. Absennya Mbeumo akan menciptakan kekosongan signifikan di sisi kanan, sementara pengaruh kreatif Amad akan dirindukan di zona gelandang serang. Mainoo dipandang sebagai solusi potensial di lini tengah untuk melengkapi Bruno Fernandes atau memberi waktu istirahat bagi Manuel Ugarte, sementara Zirkzee dapat berfungsi sebagai penyerang tambahan untuk melapis Sesko atau beroperasi di salah satu peran playmaking yang saat ini ditempati oleh Mbeumo atau Amad. Sesuai laporan, manajer juga memandang mempertahankan keduanya sebagai cara untuk mengelola moral di dalam skuad dan memastikan persaingan yang memadai untuk memperebutkan tempat.
Kedua Bintang Ingin Kembali ke Tim Nasional Jelang Piala Dunia
Perkembangan Mainoo masih menjadi topik perdebatan internal di Old Trafford. Gelandang muda ini baru bermain 228 menit musim ini, termasuk satu penampilan penuh di Piala Liga, tetapi Amorim terus melihatnya sebagai penerus jangka panjang Fernandes dalam peran gelandang kreatif. Para kritikus menilai manajer terlalu berhati-hati dalam mengintegrasikan Mainoo, sementara beberapa orang di dalam klub percaya ketenangan dan jangkauan umpannya bisa menjadi vital begitu jadwal pertandingan menumpuk menjelang Natal.
Di sisi lain, Zirkzee masih berjuang untuk mendapatkan kembali performanya setelah absen lama karena cedera yang memaksanya melewatkan pramusim sepenuhnya. Penyerang Belanda yang berharga £36,5 juta itu mendapati peluangnya terbatas karena preferensi Amorim terhadap penyerang yang lebih mobile. Namun, fleksibilitasnya sebagai penyerang bayangan atau pemain penghubung membuatnya menjadi opsi taktis yang berguna ketika United perlu mengubah bentuk serangan mereka, terutama dengan absennya pemain karena AFCON yang sudah di depan mata.
Secara internal, kedua pemain sadar bahwa performa konsisten selama bulan-bulan musim dingin dapat mengubah prospek mereka secara dramatis. Bagi Mainoo, mendapatkan menit bermain reguler dapat memperkuat posisinya untuk mendapatkan tempat di skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026. Sementara itu, Zirkzee tahu bahwa membuktikan kemampuannya dapat menghidupkan kembali posisinya di tim nasional Belanda dan mengamankan tempat jangka panjangnya di United.
Berapa Banyak Waktu Bermain yang Akan Didapat Zirkzee dan Mainoo?
United sepertinya tidak akan melakukan pergerakan besar di jendela transfer Januari, dengan fokus beralih pada penyesuaian internal untuk mengatasi kekurangan pemain yang akan datang. Penekanan Amorim adalah menjaga keseimbangan dalam skuad sambil memberi pemain pelapis seperti Mainoo dan Zirkzee tanggung jawab lebih selama periode AFCON. Kedua pemain diharapkan tampil lebih sering dalam rotasi dan mungkin akan menjadi starter di beberapa pertandingan penting sepanjang Desember dan Januari.
Petinggi klub yakin bahwa mempertahankan kedalaman skuad akan terbukti penting untuk mempertahankan tantangan empat besar mereka di Liga Primer. Untuk saat ini, pesan United kepada kedua pemain, dan kepada calon peminat, sederhana: tidak ada yang keluar, tidak ada pengecualian.
