Jadwal Aneh! Kenapa Manchester United Tidak Main Di Hari Sabtu Selama Dua Bulan Penuh?

Penggemar Manchester United harus menyesuaikan kalender mereka secara drastis. Pasca-jeda internasional bulan November, Setan Merah dihadapkan pada anomali jadwal yang cukup ekstrem: mereka tidak akan memainkan satu pun pertandingan Liga Primer pada hari Sabtu selama dua bulan ke depan. Situasi ini tentu mengubah rutinitas akhir pekan para suporter yang terbiasa menyaksikan tim kesayangannya berlaga di hari libur tradisional sepakbola Inggris tersebut.

Absennya United di slot hari Sabtu mencakup rentang waktu yang cukup panjang, yakni dari akhir November hingga setidaknya pertengahan Januari saat putaran ketiga Piala FA berlangsung. Dalam periode 10 pertandingan liga ke depan, tim asuhan Ruben Amorim akan menjalani jadwal yang tersebar di hari-hari yang tidak biasa, memaksa fans untuk begadang atau menyisihkan waktu di hari kerja.

Variasi hari pertandingan United dalam dua bulan ini cukup beragam. Mereka dijadwalkan bermain tiga kali pada Senin malam, tiga kali pada hari Minggu, tiga kali di tengah pekan (Selasa/Rabu/Kamis), dan satu kali pada Jumat malam. Bahkan, jadwal kick-off pun bervariasi, mulai dari jam makan siang pukul 12:00 siang waktu setempat hingga slot prime time malam hari.

Terakhir kali Bruno Fernandes dan kawan-kawan merasakan rumput lapangan pada hari Sabtu adalah saat bermain imbang 2-2 melawan Tottenham pada 8 November lalu. Para pendukung baru bisa berharap melihat timnya kembali bermain di hari Sabtu paling cepat pada 17 Januari dalam laga derby melawan Manchester City, itu pun masih menunggu konfirmasi final dari pemegang hak siar televisi.