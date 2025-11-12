Getty/GOAL
Apa Alasan Sebenarnya Lionel Messi Tinggalkan Barcelona? Joan Laporta Digugat, Calon Presiden Baru Klub Catalans Menuduh Ada Kebohongan Soal Kekacauan Finansial
Laporan mengungkapkan rekor utang saat Laporta menghadapi pengawasan baru
Pondasi kepemimpinan Laporta kembali mendapat kritik tajam setelah publikasi laporan "Economic X-ray of FC Barcelona (2005-2025)" - sebuah analisis independen yang mendetail yang dipresentasikan di markas Foment de Treball di Barcelona. Dipesan oleh Vilajoana, mantan direktur Barca dan sekarang penantang potensial presiden, studi ini menggambarkan gambaran yang mengkhawatirkan tentang lintasan keuangan klub. Menurut laporan tersebut, total utang Barcelona telah mencapai €4.12 miliar, tertinggi dalam sejarah sepak bola Eropa, menandai peningkatan 293% sejak 2021.
Ini secara langsung menantang narasi lama Laporta bahwa administrasinya "menyelamatkan" klub dari kehancuran ekonomi. Laporan tersebut mengklaim bahwa bahkan jika mengecualikan proyek Espai Barca €2.82 miliar, utang operasional dan keuangan masih melebihi €1.3 miliar - lebih banyak dari yang diwarisi Laporta dari rezim Josep Maria Bartomeu.
Mungkin yang paling menyedihkan, laporan itu menuduh klub menggunakan €929 juta dari penjualan aset (hak siar TV, Barca Studios, kursi VIP) untuk mendanai operasi sehari-hari alih-alih pemulihan jangka panjang - strategi yang disebut Vilajoana "menipu dan tidak berkelanjutan."
Seiring tekanan meningkat, Vilajoana menuntut jawaban dari Laporta, menegaskan bahwa cerita keuangan klub telah "diputarbalikkan untuk menyesatkan anggota."
'Berpura-pura angka seimbang bukan menyelamatkan klub' - Vilajoana kecam manajemen Laporta
Berbicara selama presentasi laporan, Vilajoana memberikan penilaian tajam tentang bagaimana administrasi Laporta menangani keuangan, hubungan keanggotaan, dan transparansi.
Dia menuduh dewan menutupi situasi keuangan yang memburuk, dengan mengatakan: “Dalam empat tahun ini, Laporta telah menjual hampir €900 juta dari aset warisan. Tanpa warisan itu, kerugian yang terakumulasi sudah akan melebihi €1 miliar, angka yang setara dengan total nilai skuad tim utama saat ini.
“Data ekonomi mengungkapkan situasi yang jauh lebih rumit daripada yang diakui secara publik oleh presiden. Studi ini mendeteksi praktik manipulasi akuntansi yang dimaksudkan untuk mempresentasikan pemulihan yang tidak sesuai dengan realitas keuangan Klub.
“Secara total, lebih dari €380 juta akan dimasukkan dalam akun-akun tanpa dasar yang nyata, mengubah persepsi tentang utang dan hasil. Operasi-operasi ini tidak mengurangi utang sebenarnya; mereka hanya menyembunyikannya. Berpura-pura angka-angkanya seimbang bukan menyelamatkan klub, melainkan menipunya."
‘Biarkan Laporta memberitahu kita kebenarannya’ - Kepergian Messi dipertanyakan di tengah klaim penipuan
Salah satu klaim paling mencolok dalam laporan Vilajoana adalah sugesti bahwa kepergian Messi mungkin tidak sepenuhnya bersifat finansial. Mantan direktur Barca tersebut meminta Laporta untuk “akhirnya mengatakan yang sebenarnya” mengapa legenda Argentina itu diizinkan pergi.
“Kepergian Messi didasarkan pada alasan finansial. Dikatakan bahwa klub tidak mampu membayar pemain terbaik di dunia. Jika alasannya finansial, saya tidak melihat itu dimanapun sekarang,” ujar Vilajoana. “Biarkan Laporta memberi tahu kami alasan sebenarnya mengapa Messi dibiarkan pergi. Messi seharusnya dibiarkan sendiri. Klub adalah rumahnya, terlepas dari siapa presidennya. Akan menjadi kesalahan untuk mencoba mengambil alih sosok seperti dia.”
Dia juga menggunakan laporan tersebut untuk menyoroti pengurangan dana untuk La Masia, yang menurutnya telah membahayakan aset jangka panjang paling andal Barcelona: “Laporta memanfaatkan keberhasilan La Masia sambil mengurangi investasi. Sejak masa jabatannya dimulai, ia telah memangkas investasi La Masia dari €40 juta menjadi €25 juta. Jika kita belajar sesuatu dari bencana ekonomi ini, ini adalah bahwa La Masia adalah aset terbaik Barca.”
Vilajoana akan meluncurkan proyek kepresidenan menjelang pemilu 2026
Sementara laporan tersebut secara tajam mengkritik kepemimpinan klub, pesan Vilajoana bukanlah tentang keputusasaan melainkan pembaruan. Dia mengumumkan bahwa dia akan secara resmi mempresentasikan proyek elektoralnya pada 27 November, dengan menguraikan visi alternatif yang dibangun di atas transparansi, akuntabilitas, dan pengembangan pemuda.
“Jika saya mencalonkan diri, itu akan dengan niat untuk mengusulkan, menjelaskan, dan membujuk,” katanya. “Saya tidak suka proyek 'Frankenstein', setiap orang harus menempa jalannya sendiri. Saya akan mengerjakan jalanku.”
Menutup pidatonya, Vilajoana menyatakan optimisme penuh kehati-hatian bahwa klub dapat pulih jika kepemimpinan mengubah arah: “Saya optimis karena kita akan menanganinya ketika kita bisa. Barca memiliki solusi, tetapi itu membutuhkan kemauan dan tanggung jawab. Yang tidak bisa kita lakukan adalah mengatakan bahwa semuanya fantastis selama empat tahun.”
Saat Barcelona bersiap untuk pemilihan musim panas mendatang, kontroversi seputar kepergian Messi dan tata kelola keuangan Laporta dipastikan akan mendominasi jalur kampanye. Apakah Laporta memilih untuk merespons tuduhan tersebut atau terus mengelak masih harus dilihat, tetapi satu hal yang jelas: narasi keuangan Barca sekali lagi berada di bawah mikroskop.
