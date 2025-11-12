Apa Alasan Sebenarnya Lionel Messi Tinggalkan Barcelona? Joan Laporta Digugat, Calon Presiden Baru Klub Catalans Menuduh Ada Kebohongan Soal Kekacauan Finansial

Pondasi kepemimpinan Laporta kembali mendapat kritik tajam setelah publikasi laporan "Economic X-ray of FC Barcelona (2005-2025)" - sebuah analisis independen yang mendetail yang dipresentasikan di markas Foment de Treball di Barcelona. Dipesan oleh Vilajoana, mantan direktur Barca dan sekarang penantang potensial presiden, studi ini menggambarkan gambaran yang mengkhawatirkan tentang lintasan keuangan klub. Menurut laporan tersebut, total utang Barcelona telah mencapai €4.12 miliar, tertinggi dalam sejarah sepak bola Eropa, menandai peningkatan 293% sejak 2021.

Ini secara langsung menantang narasi lama Laporta bahwa administrasinya "menyelamatkan" klub dari kehancuran ekonomi. Laporan tersebut mengklaim bahwa bahkan jika mengecualikan proyek Espai Barca €2.82 miliar, utang operasional dan keuangan masih melebihi €1.3 miliar - lebih banyak dari yang diwarisi Laporta dari rezim Josep Maria Bartomeu.

Mungkin yang paling menyedihkan, laporan itu menuduh klub menggunakan €929 juta dari penjualan aset (hak siar TV, Barca Studios, kursi VIP) untuk mendanai operasi sehari-hari alih-alih pemulihan jangka panjang - strategi yang disebut Vilajoana "menipu dan tidak berkelanjutan."

Seiring tekanan meningkat, Vilajoana menuntut jawaban dari Laporta, menegaskan bahwa cerita keuangan klub telah "diputarbalikkan untuk menyesatkan anggota."