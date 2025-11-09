Gol Virgil Van Dijk Dianulir: Mengapa Wasit Menganggap Andy Robertson 'Offside Aktif' Saat Lawan Man City?

Liverpool gagal mendapatkan gol yang mereka yakini sah sebagai penyeimbang di babak pertama laga Liga Primer melawan City di Etihad Stadium. Setelah tertinggal oleh gol pembuka Erling Haaland, Van Dijk menyambut umpan sepak pojok dari Salah dan melepaskan sundulan kuat melewati Gianluigi Donnarumma, yang tampaknya memulihkan keseimbangan bagi tim tamu. Kapten Liverpool itu berlari merayakan gol, namun bendera asisten wasit menghentikan kegembiraan itu.

Robertson dianggap berada dalam posisi offside saat kejadian, berdiri hanya satu yard dari Donnarumma di dalam kotak. Meski pemain internasional Skotlandia itu tidak menyentuh bola dan berusaha menunduk menghindari jalur, VAR mengonfirmasi bahwa pergerakannya cukup untuk mengganggu kemampuan kiper memainkan bola. Pusat Pertandingan Liga Primer (Match Centre) kemudian mengklarifikasi bahwa pergerakan Robertson merupakan "tindakan nyata yang memengaruhi kemampuan lawan memainkan bola," yang berarti gol tersebut tidak dapat disahkan.

Keputusan itu terbukti memecah belah, terutama karena Donnarumma tampaknya tidak mungkin menjangkau sundulan itu terlepas dari posisi Robertson. Sementara City memanfaatkan penangguhan hukuman itu dan menggandakan keunggulan mereka sebelum jeda, para pemain Liverpool tampak frustrasi — dengan Arne Slot terlihat jelas memprotes ofisial di pinggir lapangan. Itu adalah momen kunci dalam pertandingan di mana margin tipis sekali lagi memainkan peran penting.