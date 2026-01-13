'Real Madrid Takkan Pernah Bisa' – Alasan Brutal Mengapa Xabi Alonso Ditakdirkan Gagal Sebagai Pelatih Los Blancos Terungkap

Kurang dari 24 jam setelah Madrid kalah di final Piala Super Spanyol yang dramatis dari rival abadi Barcelona, Alonso tidak lagi memimpin Los Blancos. Mantan bos Leverkusen itu hanya memegang kendali selama tujuh bulan, meski raksasa Spanyol itu sudah lama menginginkan tanda tangannya.

Madrid menyatakan ini adalah "keputusan bersama" dan Alvaro Arbeloa, pelatih tim B klub, akan menggantikan Alonso untuk sementara waktu.

Pernyataan perpisahan berbunyi: "Real Madrid CF mengumumkan bahwa, berdasarkan kesepakatan bersama antara klub dan Xabi Alonso, telah diputuskan untuk mengakhiri waktunya sebagai pelatih tim utama. Xabi Alonso akan selalu memiliki kasih sayang dan kekaguman dari semua penggemar Madrid karena dia adalah legenda Real Madrid dan selalu mewakili nilai-nilai klub kami."

"Real Madrid C. F. mengumumkan bahwa Alvaro Arbeloa adalah pelatih baru tim utama. Alvaro Arbeloa telah menjadi pelatih Castilla sejak Juni 2025, dan telah menghabiskan seluruh kariernya sebagai pelatih di akademi muda Real Madrid sejak 2020... Sebagai pelatih Juvenil A, ia memenangkan treble pada 2022/23 dan LaLiga pada musim 2024/25."