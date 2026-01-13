Getty
'Real Madrid Takkan Pernah Bisa' – Alasan Brutal Mengapa Xabi Alonso Ditakdirkan Gagal Sebagai Pelatih Los Blancos Terungkap
Alonso dan Madrid Resmi Berpisah
Kurang dari 24 jam setelah Madrid kalah di final Piala Super Spanyol yang dramatis dari rival abadi Barcelona, Alonso tidak lagi memimpin Los Blancos. Mantan bos Leverkusen itu hanya memegang kendali selama tujuh bulan, meski raksasa Spanyol itu sudah lama menginginkan tanda tangannya.
Madrid menyatakan ini adalah "keputusan bersama" dan Alvaro Arbeloa, pelatih tim B klub, akan menggantikan Alonso untuk sementara waktu.
Pernyataan perpisahan berbunyi: "Real Madrid CF mengumumkan bahwa, berdasarkan kesepakatan bersama antara klub dan Xabi Alonso, telah diputuskan untuk mengakhiri waktunya sebagai pelatih tim utama. Xabi Alonso akan selalu memiliki kasih sayang dan kekaguman dari semua penggemar Madrid karena dia adalah legenda Real Madrid dan selalu mewakili nilai-nilai klub kami."
"Real Madrid C. F. mengumumkan bahwa Alvaro Arbeloa adalah pelatih baru tim utama. Alvaro Arbeloa telah menjadi pelatih Castilla sejak Juni 2025, dan telah menghabiskan seluruh kariernya sebagai pelatih di akademi muda Real Madrid sejak 2020... Sebagai pelatih Juvenil A, ia memenangkan treble pada 2022/23 dan LaLiga pada musim 2024/25."
'Tidak Pernah Melihat Gaya Itu di Real Madrid'
Mantan bintang Valencia Gaizka Mendieta menilai gaya bermain dan high pressing Alonso tidak akan pernah berhasil di Madrid karena tidak ada yang pernah menerapkan pendekatan semacam itu sebelumnya di klub tersebut. Meski taktik itu berhasil di Leverkusen, di mana ia memenangkan Bundesliga dan DFB Pokal, hal itu tidak membuahkan hasil di Los Blancos.
Dia mengatakan kepada CasinoStugan: "Jelas, kita tahu bagaimana Xabi biasa bermain dengan Bayer Leverkusen dan apa yang ingin dia lakukan di Madrid. Secara pribadi, saya tidak berpikir kita melihat gaya yang diinginkan Xabi Alonso."
"Kita tidak melihat itu di Real Madrid dengan pelatih mana pun. Maksud saya adalah, sekali lagi, menilai dari apa yang kita lihat di Leverkusen, dia menginginkan tim yang kompak yang maju dan menekan tinggi serta bertahan bersama. Saya belum pernah melihat itu di Real Madrid, sama sekali tidak pernah. Tim akan selalu terpecah di beberapa titik selama pertandingan."
Bintang Real Madrid Berterima Kasih pada Alonso
Menyusul kepergian Alonso, dengan Madrid saat ini tertinggal empat poin di belakang Barcelona di LaLiga, pencetak gol terbanyak Kylian Mbappe berterima kasih kepada pelatih Spanyol itu atas bantuannya musim ini.
Dalam Instagram Story, dia menulis: "Ini singkat tapi menyenangkan bisa bermain untuk Anda & belajar dari Anda. Terima kasih telah memberi saya kepercayaan diri sejak hari pertama. Saya akan mengingat Anda sebagai pelatih yang memiliki ide-ide jelas dan tahu banyak hal tentang sepakbola. Semoga sukses untuk babak selanjutnya."
Rekan setimnya, Arda Guler, juga memuji Alonso karena percaya padanya sejak awal.
Dia menulis di Instagram: "Xabi Alonso, Terima kasih telah percaya dan memercayai saya sejak hari pertama. Setiap percakapan, setiap detail, setiap tuntutan membantu membentuk permainan saya dan mendorong saya ke tingkat yang lebih tinggi... Dampak Anda akan selalu bersama saya."
Alonso Didukung Latih Liverpool Suatu Hari Nanti
Selagi Alonso mengambil waktu istirahat dari sepakbola, ikon Liverpool John Arne Riise yakin mantan gelandang The Reds itu akan melatih di Anfield di masa depan. Dia juga merasakan hal yang sama untuk mantan rekan setimnya Steven Gerrard.
Dia berkata, "Saya yakin Xabi Alonso akan melatih Liverpool suatu hari nanti. Ada manajer tertentu, orang-orang yang ingin Anda miliki di tim Anda sebagai manajer. Dan dia salah satunya, Steven Gerrard adalah salah satunya... Di tahun-tahun mendatang, saya cukup yakin Gerrard atau Alonso atau bahkan keduanya mungkin menjadi manajer Liverpool Football Club."
