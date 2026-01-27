Getty Images Sport
"Sungguh Gila!" - Label Ruben Amorim 'Arogan' Mengemuka Setelah Kebangkitan Instan Man United Di Bawah Racikan Michael Carrick
Shearer mengejek pendekatan 'jalanku atau jalan raya'
Kebangkitan United di bawah pelatih sementara otomatis dibandingkan secara tajam dengan masa jabatan pelatih kepala sebelumnya. Sejak mengambil alih pasca-pemecatan Amorim pada 5 Januari, Carrick telah memandu Setan Merah meraih kemenangan berturut-turut melawan musuh elit: mengalahkan Manchester City dan Arsenal dalam rentang waktu delapan hari. Bagi Shearer, hasil-hasil ini menjadi dakwaan yang memberatkan tentang kekakuan taktis yang mendefinisikan rezim sebelumnya.
Berbicara di podcast The Rest is Football, pundit BBC tersebut mempertanyakan apa yang mungkin dipikirkan mantan manajer Sporting CP itu saat menyaksikan tim tersebut berkembang segera setelah kepergiannya. Shearer sangat kritis terhadap penolakan pria berusia 40 tahun itu untuk bergeser dari sistem yang disukainya, mengisyaratkan bahwa kekakuan semacam itu pada akhirnya membuatnya kehilangan pekerjaannya.
"Apa yang sedang dilakukan Ruben Amorim, berpikir, melihat dua penampilan itu? Maksud saya, jujur saya tidak tahu apa yang akan dia pikirkan," kata Shearer. "Sungguh gila [untuk tidak mencoba mengubah formasi]. Kesombongan untuk mengatakan: 'Tidak, saya tidak melakukan hal lain. Ini cara saya atau tidak sama sekali.'"
Perubahan taktik mengekspos kekakuan sebelumnya
Inti dari frustrasi seputar masa 14 bulan Amorim sebagai pelatih adalah komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap formasi 3-4-2-1. Pengaturan ini sering kali membuat tim tampak tidak padu dan menuai kritik dari pendukung yang merasa hal itu menghambat potensi serangan tim. Sebaliknya, Carrick langsung beralih ke sistem 4-2-3-1 yang lebih tradisional, perubahan yang membuahkan hasil dengan kemenangan 2-0 atas City di kandang dan kemenangan dramatis 3-2 di Emirates.
Shearer menyatakan ketidakpercayaannya bahwa pelatih asal Portugis itu enggan mengakui bahwa metodenya tidak berhasil. Mantan striker Inggris itu berpendapat bahwa kesediaan untuk beradaptasi adalah ciri khas manajemen yang sukses, sesuatu yang sangat kurang selama tahun sebelumnya.
"Maksud saya, untuk tidak berpindah atau menerima bahwa ini mungkin tidak berhasil. 'Mungkin saya harus mencoba sesuatu yang lain,'" ujar Shearer. "Dia menaruh semua telur dalam satu keranjang, dan jika itu tidak berhasil, dia sudah selesai. Dan ternyata tidak berhasil."
Statistik suram mendefinisikan rezim selama 14 bulan
Keputusan untuk berpisah dengan Amorim diambil setelah periode kinerja yang terus menurun. Rekornya mencatat 24 kemenangan, 18 seri, dan 21 kekalahan dari 63 pertandingan yang dipimpinnya, statistik yang akhirnya membuat posisinya tidak dapat dipertahankan.
Meski dalam performa buruk, pelatih tetap bersikukuh hingga akhir, menolak untuk beralih ke pertahanan empat orang meskipun ada permohonan dari penggemar dan komentator. Keteguhan ini menciptakan suasana beracun di mana gaya permainan dikritik seberat hasilnya. Perubahan cepat dalam tingkat kinerja di bawah Carrick menunjukkan bahwa para pemain tidak cocok dengan tuntutan rumit dari sistem tiga bek, atau hanya merasa terbebaskan dengan kembalinya ke struktur yang lebih familiar.
Siaga mengenai penunjukan permanen
Sementara mantan gelandang United menikmati awal mimpi dalam masa interimnya, Shearer belum sampai meminta agar dia diberikan pekerjaan secara permanen secepatnya. Sang pakar mengakui sifat mengesankan dari kemenangan baru-baru ini tetapi memperingatkan bahwa dua pertandingan adalah ukuran yang kecil dalam konteks satu musim penuh.
"Saya pikir terlalu dini untuk mengatakan setelah dua pertandingan, [dia sudah] sangat, sangat menjanjikan," kata Shearer. "[Carrick telah] membuat awal yang luar biasa, mungkin bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Saya tidak tahu, tapi saya pikir tanyakan itu pada saya dalam dua bulan ke depan."
Untuk saat ini, hierarki di Old Trafford akan merasa lega melihat lonjakan segera, membuktikan keputusan mereka untuk melakukan perubahan. Namun, sementara pencarian penerus jangka panjang berlanjut, bayangan dari rezim sebelumnya yang kaku secara taktis berfungsi sebagai peringatan bagi siapa pun yang mengambil posisi panas berikutnya.
