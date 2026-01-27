"Sungguh Gila!" - Label Ruben Amorim 'Arogan' Mengemuka Setelah Kebangkitan Instan Man United Di Bawah Racikan Michael Carrick

Kebangkitan United di bawah pelatih sementara otomatis dibandingkan secara tajam dengan masa jabatan pelatih kepala sebelumnya. Sejak mengambil alih pasca-pemecatan Amorim pada 5 Januari, Carrick telah memandu Setan Merah meraih kemenangan berturut-turut melawan musuh elit: mengalahkan Manchester City dan Arsenal dalam rentang waktu delapan hari. Bagi Shearer, hasil-hasil ini menjadi dakwaan yang memberatkan tentang kekakuan taktis yang mendefinisikan rezim sebelumnya.

Berbicara di podcast The Rest is Football, pundit BBC tersebut mempertanyakan apa yang mungkin dipikirkan mantan manajer Sporting CP itu saat menyaksikan tim tersebut berkembang segera setelah kepergiannya. Shearer sangat kritis terhadap penolakan pria berusia 40 tahun itu untuk bergeser dari sistem yang disukainya, mengisyaratkan bahwa kekakuan semacam itu pada akhirnya membuatnya kehilangan pekerjaannya.

"Apa yang sedang dilakukan Ruben Amorim, berpikir, melihat dua penampilan itu? Maksud saya, jujur saya tidak tahu apa yang akan dia pikirkan," kata Shearer. "Sungguh gila [untuk tidak mencoba mengubah formasi]. Kesombongan untuk mengatakan: 'Tidak, saya tidak melakukan hal lain. Ini cara saya atau tidak sama sekali.'"