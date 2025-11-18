Getty Images Sport
Alan Shearer Puji Elliot Anderson: Dari Newcastle United Ke Bintang Timnas Inggris, Kini Jadi Incaran Manchester United
Lonjakan Karier Anderson Usai Tinggalkan Newcastle
Elliot Anderson meninggalkan Newcastle United pada musim panas 2024 karena The Magpies terpaksa menjual pemain demi mematuhi batas aturan PSR (Profit and Sustainability Rules), meski lulusan akademi tersebut sangat dikagumi potensinya. Ia bergabung dengan Nottingham Forest demi mendapatkan menit bermain yang konsisten, mengambil peran kreatif utama, dan dengan cepat meningkatkan performanya di Liga Primer. Performanya tersebut membuatnya menjadi pemain reguler di skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel dan menarik minat serius dari Manchester United yang membutuhkan penguatan lini tengah.
Karena statusnya sebagai pemain binaan sendiri (home-grown), penjualan Anderson dianggap lebih berharga dari perspektif PSR dan dicatat sebagai 'keuntungan murni' dalam pembukuan klub. Di Forest, ia langsung menjadi gelandang kunci di bawah asuhan Nuno Espirito Santo dengan tanggung jawab memotori serangan tim. Perkembangannya begitu mencolok hingga ia kini dipandang luas sebagai salah satu pemain terlengkap di luar klub-klub penantang gelar juara tradisional.
Shearer 'Turut Senang' untuk Sang Pemain Timnas Inggris
Alan Shearer memuji Anderson dan mengakui bahwa transfer tersebut — meski dipicu oleh batasan finansial Newcastle — sangat krusial bagi perkembangannya. Ia mengatakan dalam podcastThe Rest Is Football: "Itu adalah hal terbaik. Meski berat bagi Newcastle dan itu takkan terjadi jika bukan karena PSR."
Shearer menyoroti bahwa Anderson tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan dan tanggung jawab yang sama jika tetap di Newcastle. Ia melanjutkan: "Tapi itu adalah hal terbaik yang terjadi padanya, bisa keluar dan bermain. Dia takkan masuk ke lini tengah Newcastle saat itu. Anda harus memberinya pujian. Dia tidak akan jauh berbeda sekarang [kualitasnya dibanding lini tengah Newcastle], saya setuju itu."
Legenda Newcastle itu menutup dengan mengakui besarnya skala perkembangan Anderson. "Dia takkan bisa melakukan apa yang telah dan sedang ia lakukan jika tetap di Newcastle. Bagus untuknya. Saya turut senang. Dia berubah dari pemain pelapis di Newcastle menjadi salah satu tokoh utama di Forest dan salah satu andalan Inggris."
Anderson Berpotensi Jadi Starter di Piala Dunia 2026
Anderson lama dianggap sebagai salah satu talenta akademi paling cerah yang dihasilkan Newcastle dalam beberapa tahun terakhir, hingga dijuluki 'Whitley Bay Figo' saat masa mudanya. Kemampuannya untuk beroperasi sebagai pemain nomor 8 atau nomor 10 membuatnya berharga, namun fleksibilitas itu justru membuatnya tidak memiliki peran tetap dalam skuad yang penuh dengan rekrutan mahal. Nottingham Forest memberinya kejelasan taktik dan kepercayaan tim utama yang ia butuhkan untuk mencapai potensi penuhnya.
Di Forest, Anderson dengan cepat menjadi salah satu gelandang transisi paling menonjol di Liga Primer berkat kemampuan membawa bola, kreativitas, dan intensitas pressing-nya. Angka statistiknya melonjak, dengan kontribusi gol mencapai dua digit yang menempatkannya dalam radar Timnas Inggris. Pada 2025, ia tidak hanya meraih caps pertamanya tetapi juga memantapkan diri sebagai starter reguler di bawah asuhan Tuchel.
Menjelang kualifikasi terakhir Piala Dunia The Three Lions, Tuchel juga mengumumkan bahwa Anderson saat ini adalah pilihan utamanya untuk mendampingi Declan Rice di lini tengah untuk Piala Dunia 2026. Pelatih asal Jerman itu berkata: "Elliot dan Declan saat ini berada di depan dalam persaingan lini tengah. Mereka adalah pasangan yang sangat bagus dan saling melengkapi dengan sangat baik. Mereka tampil di level tertinggi untuk klub dan negara. Pujian terbesar untuk mereka berdua. Kami menarik Declan keluar [dari pertandingan terakhir] setelah 65 menit agar ia punya kesempatan bermain lagi, Elliot bermain 90 menit dan ini adalah musim pertamanya bermain di laga internasional sekaligus untuk Nottingham Forest, dia pemain kunci di sana juga."
Man Utd Tertarik Rekrut Anderson
Manchester United diprediksi akan mengejar tanda tangan Anderson pada 2026 sebagaimana mereka merencanakan perombakan di lini tengah, mengingat Casemiro yang makin menua dan Bruno Fernandes yang bermain di peran yang lebih dalam. Forest akan berjuang untuk mempertahankan bintang mereka, namun bersikap realistis bahwa minat dari tim-tim terbesar liga pada akhirnya akan memaksanya membuat keputusan besar. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya diperkirakan akan sengit.
Sementara itu, Inggris terus mendapatkan keuntungan dari grafik peningkatan performa Anderson saat ia memantapkan tempatnya menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Tuchel melihatnya sebagai opsi lini tengah jangka panjang bersama Jude Bellingham dan Declan Rice, memberikan The Three Lions inti kekuatan yang tangguh untuk tahun-tahun mendatang.
