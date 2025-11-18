Alan Shearer Puji Elliot Anderson: Dari Newcastle United Ke Bintang Timnas Inggris, Kini Jadi Incaran Manchester United

Anderson lama dianggap sebagai salah satu talenta akademi paling cerah yang dihasilkan Newcastle dalam beberapa tahun terakhir, hingga dijuluki 'Whitley Bay Figo' saat masa mudanya. Kemampuannya untuk beroperasi sebagai pemain nomor 8 atau nomor 10 membuatnya berharga, namun fleksibilitas itu justru membuatnya tidak memiliki peran tetap dalam skuad yang penuh dengan rekrutan mahal. Nottingham Forest memberinya kejelasan taktik dan kepercayaan tim utama yang ia butuhkan untuk mencapai potensi penuhnya.

Di Forest, Anderson dengan cepat menjadi salah satu gelandang transisi paling menonjol di Liga Primer berkat kemampuan membawa bola, kreativitas, dan intensitas pressing-nya. Angka statistiknya melonjak, dengan kontribusi gol mencapai dua digit yang menempatkannya dalam radar Timnas Inggris. Pada 2025, ia tidak hanya meraih caps pertamanya tetapi juga memantapkan diri sebagai starter reguler di bawah asuhan Tuchel.

Menjelang kualifikasi terakhir Piala Dunia The Three Lions, Tuchel juga mengumumkan bahwa Anderson saat ini adalah pilihan utamanya untuk mendampingi Declan Rice di lini tengah untuk Piala Dunia 2026. Pelatih asal Jerman itu berkata: "Elliot dan Declan saat ini berada di depan dalam persaingan lini tengah. Mereka adalah pasangan yang sangat bagus dan saling melengkapi dengan sangat baik. Mereka tampil di level tertinggi untuk klub dan negara. Pujian terbesar untuk mereka berdua. Kami menarik Declan keluar [dari pertandingan terakhir] setelah 65 menit agar ia punya kesempatan bermain lagi, Elliot bermain 90 menit dan ini adalah musim pertamanya bermain di laga internasional sekaligus untuk Nottingham Forest, dia pemain kunci di sana juga."